Окружение Кадырова подстроилось под стиль его высказываний

19 ноября 2019, 22:46

Глава полиции Аргуна Алихан Цакаев не понесет наказания за высказывание о незаконных методах работы силовиков, считают юрист Дмитрий Довгий и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. Жесткий юмор соответствует традиции чеченцев, уверяет местная правозащитница Асет Мальсагова. Цакаев пытался смягчить эффект от заявления Кадырова, полагает конфликтолог Екатерина Сокирянская.

Как писал "Кавказский узел", за угрозами Кадырова в адрес пользователей соцсетей последовал шутливо оформленный пост главы полиции Аргуна Алихана Цакаева в Instagram с рекламой насильственных методов, которыми, по его оценке, легко добиться желаемого поведения. "Учеными доказано, что щелчок предохранителя на пистолете заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу почти со стопроцентной гарантией меняет взгляды человека на жизнь", – написал Цакаев 14 ноября. Публикация сопровождается смеющимися эмодзи. В реалиях Чечни такой пост не воспринимается как шутка, констатировали блогер Тумсо Абдурахманов, читатели Цакаева и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

На совещании в правительстве Чечни 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. Глава Чечни насчитал около десяти активных критиков, которых обвинил в попытках искажать его слова. "Есть такие кнопочные герои, у которых по десять страниц и более. Не пишите ничего, что задевает достоинство. [...] Все эти сплетни и провокации для того, чтобы меж нами не было согласия. А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", – перевел с чеченского слова Кадырова "Кавказский узел".

Цакаев не понесет наказания за высказывание о незаконных методах работы силовиков

Пост Цакаева об эффективности "щелчка предохранителя" и "пули в ногу" как методов воздействия на взгляды и поведение противоречит российскому законодательству, поэтому в любом другом регионе России его могли бы наказать, уверен московский юрист, бывший начальник главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий.

"Само по себе содержание поста – это антигуманное заявление и описание действия, которое запрещено законом. Это антигуманно, тем более в мирное время, когда есть все условия для соответствующей работы с лицами, которые совершили противозаконные действия. Конечно, такие методы недопустимы. А если они совершены, например, выстрел в ногу совершен не при самообороне – то это преступление", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Довгий.

23 июля в "Новой газете" была опубликована статья журналиста Елены Милашиной "Подвал имени Кадырова". Там, в частности, утверждается, что задержанный 14 января 2017 года Имран Дасаев был доставлен в резиденцию главы Чечни, где Рамзан Кадыров "выхватил у охранников пистолет и открыл беспорядочную стрельбу", ранив Дасаева в ногу. Власти Чечни назвали этот материал "Новой газеты", где также говорится об удушении задержанных в здании полка имени Ахмата Кадырова, "плохим голливудским блокбастером".

По словам юриста, пост Цакаева можно отнести к запугиванию. "Это незаконные методы ведения следствия, дознания или оперативных действий", – отметил юрист, добавив, что "в уставе МВД или в законе не прописано, что нельзя делать такие заявления".

Довгий также уверен, что окружение Рамзана Кадырова воспринимает его жесткие слова как объект для подражания. "Раз руководитель делает такие жесткие заявления, то это оказывает влияние на остальных чиновников и госслужащих. Но я не могу предположить, на что способны его подчиненные, и как дальше они могут пойти после таких заявлений", – подытожил Дмитрий Довгий.

С тем, что в словах Цакаева есть элемент угрозы, но за это чеченский силовик не понесет наказания, согласен бывший депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

"Надо быть реалистами и понять, что сейчас только большой публичный скандал может повлиять на то, чтобы Цакаева наказали. Такие горе-правоохранители сегодня получили от политической верхушки России карт-бланш на произвол и беспредел. Поэтому появляются такие разговоры о том, что от мягких воспитательных мер надо перейти к жестким действиям. Система тестирует пределы этой жестокости и терпения, поэтому заявления Кадырова и его силовиков не случайны. Конечно, пост Цакаева – это не прямой призыв, это намек, но когда это исходит от руководителя такого уровня, это очень печально. Такими темпами он может вспомнить методы гестапо и НКВД", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Геннадий Гудков.

Устав МВД и нормы закона не регулируют заявления чиновников и силовиков, это вопрос морали и этики, указывает он. "То, что руководящий сотрудник силовой структуры позволяет себе рассуждать в подобном ключе, говорит о том, что вся правоохранительная система сегодня становится на путь НКВД. Они хотят понять, могут ли они стрелять по коленкам. Общество не отреагировало – значит, могут. Вот как это работает. Эти заявления не случайны", – уверен Геннадий Гудков.

Он также отмечает, что люди вокруг Кадырова будут и дальше стараться подражать главе республики и делать схожие с ним заявления. "В России многие века была такая холуйская угодливость и стремление бежать впереди паровоза после слов руководителя любого масштаба. Криминальные заявления Кадырова, идущего в разрез с Конституцией, они достойны возбуждения дела и отстранения от должности, но мы же видим, что Кремль не обращает на это внимания. И почему в такой ситуации подчиненным Кадырова не поступать как он? Они же видят, что Кадырову все прощают, и публикуют посты в его стиле. Они подражают Кадырову и даже могут от слов перейти к делу. Тогда в стране развяжется кровавая война", – подчеркнул Геннадий Гудков.

Пресс-секретарь президента России отказался давать оценку угрозам Кадырова. Сам Кадыров позднее попытался оправдаться, заявив, что угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально.

Жесткие шутки в традиции чеченцев

Слова Цакаева об эффективности "щелчка предохранителя" и "пули в ногу" как методов воздействия на взгляды и поведение правильно воспринимать как жесткий юмор, считает чеченская правозащитница Асет Мальсагова, которая ссылается на традиции жителей республики.

"В нашем лексиконе существуют такие изречения, как "побью", "убью", "по шее надаю" и так далее, но чеченцы никогда не воспринимали и не воспринимают подобное в контексте насилия и угроз. Эти вещи носят совершенно шуточную подоплеку. Чтобы это понимать, нужно хоть чуть-чуть знать нашу не только чеченскую, но и кавказскую ментальность", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Асет Мальсагова.

Она уверена, что слова Цакаева никогда не станут реальностью. "Знаю Алихана Цакаева более 15 лет. Поверьте, он точно знает юридическую психологию, которая раскрутит любого преступника без какого-либо физического воздействия", – отметила Асет Мальсагова.

Также она добавила, что не видит связи между словами Цакаева с жесткой критикой Кадырова в адрес комментаторов. "Это просто стечение обстоятельств", – уверена Асет Мальсагова.

Подобные выражения – "я тебя побью, я тебя убью" – чеченцами могут употребляться иносказательно, считает и президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев. "В нашей культуре 90 из 100 матерей, когда они кричат на детей, кричат: "Я тебя убью, я тебя прибью!". Иногда даже если очень смешно, говорят человеку: "Я тебя убью!" – рассказал ранее "Кавказскому узлу" Руслан Кутаев.

Окружению Кадырова не позволено быть жестче его самого

Цакаев попытался придать жесткому заявлению Кадырова о комментаторах характер шутки, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"Пост Цакаева – не отклонение от генерального курса. Это продолжающийся эпатаж. Кадыров попытался обыграть недавнюю историю, сказав, что это была шутка, что все в пределах нормы, и как раз в рамках этого объяснения в тот же день появился пост Цакаева с тем, чтобы превратить эту историю в некий прикол. Так я понимаю", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Екатерина Сокирянская.

По ее словам, юридически трудно будет доказать наличие угрозы в посте Цакаева. "Что касается любого другого полицейского в России, то у нас бывает, что человека наказывают за какие-то мелкие высказывания, а бывает, что за грубые нарушения этики не следует никакой реакции. Здесь все достаточно субъективно. Мне кажется, достаточно трудно будет доказать факт угрозы на основе поста Цакаева. Это очевидный прикол, и он не от себя это пишет, а говорит, что якобы "учеными доказано". Сложно с этим спорить, потому что насильственные методы действительно превосходят по производимому воздействию любые другие методы. Они гораздо более травматичны, а, значит, запоминаются лучше. Здесь заведомо понятно, что никаких юридических последствий [для Цакаева] не будет. Думаю, цель не запугать, а превратить в шутку, смягчить эффект от заявления Кадырова, которое было очень серьезным", – отметила Екатерина Сокирянская, добавив, что, "безусловно, это все возмутительно".

Эксперт согласна с мнением, что окружение Кадырова воспринимает его жесткие слова как объект для подражания, но не думает, что кто-то пытается быть еще жестче, чем сам глава Чечни. "Мне кажется, все в рамках дозволенного им. Сам Кадыров уже очень жестко высказывается. Жестче особенно некуда", - подчеркнула Екатерина Сокирянская.

Ранее также "Кавказский узел" писал о резких словах спикера парламента Чечни Магомеда Даудова в адрес водителя бетономешалки, сбившего дорожные знаки на границе Дагестана и Чечни в июне текущего года. "Или ты приедешь сюда и попытаешься еще раз убрать знак, или ты в своем миксере, крутясь в его барабане, уедешь к себе домой", – заявил Даудов на видео, размещенном на его странице в Instagram. Этому предшествовало обещание Кадырова "поломать пальцы и вырвать язык" тем, кто пишет оскорбительные комментарии по поводу границы с Чечней.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".