Тумсо раскритиковал главу полиции Аргуна за шутку с угрозами

18 ноября 2019, 16:30

За угрозами Кадырова в адрес пользователей соцсетей последовал шутливо оформленный пост главы полиции Аргуна Алихана Цакаева в Instagram об эффективности "щелчка предохранителя" и "пули в ногу" как методов воздействия на взгляды и поведение. В реалиях Чечни такой пост не воспринимается как шутка, констатировали блогер Тумсо Абдурахманов, читатели Цакаева и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", на совещании в правительстве Чечни 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. Глава Чечни насчитал около десяти активных критиков, которых обвинил в попытках искажать его слова.

"Есть такие кнопочные герои, у которых по десять страниц и более. Не пишите ничего, что задевает достоинство. [...] Все эти сплетни и провокации для того, чтобы меж нами не было согласия. А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", - перевел с чеченского слова Кадырова "Кавказский узел".

Пресс-секретарь президента России отказался давать оценку угрозам Кадырова. Сам Кадыров позднее попытался оправдаться, заявив, что угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально.

Спустя 10 дней после выступления Кадырова с угрожающими высказываниями начальник отдела МВД по городу Аргун Алихан Цакаев прорекламировал на своей странице в Instagram насильственные методы, которыми, по его оценке, легко добиться желаемого поведения. "Учеными доказано, что щелчок предохранителя на пистолете заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу почти со стопроцентной гарантией меняет взгляды человека на жизнь", - написал он 14 ноября. Публикация сопровождается смеющимися эмодзи.

23 июля в "Новой газете" была опубликована статья журналиста Елены Милашиной "Подвал имени Кадырова". Там, в частности, утверждается, что задержанный 14 января 2017 года Имран Дасаев был доставлен в резиденцию главы Чечни, где Рамзан Кадыров "выхватил у охранников пистолет и открыл беспорядочную стрельбу", ранив Дасаева в ногу. Власти Чечни назвали этот материал "Новой газеты", где также говорится об удушении задержанных в здании полка имени Ахмата Кадырова, "плохим голливудским блокбастером".

На 16:15 мск 18 ноября публикация Алихана Цкаева в Instagram набрала 1698 "лайков" и 74 комментария. На Instagram Цакаева подписаны 164 тысячи человек.

Многие авторы комментариев на странице Цакаева сочли его пост смешным и высказали ему свое одобрение. "Очень смешно и тонко", - написал lion__fm.

Но часть пользователей соцсети приняли слова силовика всерьез. "Никто и не сомневается, что в одной маленькой, но гордой республике этот постулат используется как истина и обязательное предписание к действию. Тем более, если затронули "честь и достоинство", - написал _dm_p_.

"Публикация подобных взглядов на воспитательную работу со стороны сотрудника правоохранительных органов со 100% гарантией приводит к проблемам", - указал satanwearshoes. "Коммент попал в федеральные новости. Если <не боишься> - не удаляй", - обратился к Алихану Цакаеву mishka_ros.2017.

На эту публикацию обратил внимание и известный критик чеченских властей, блогер Тумсо Абдурахманов. "А вот какие шутеечки у нас любит начальник ОМВД РФ по г. Аргун Алихан Цакаев. Это было бы смешно, если бы не было так грустно...", - написал блогер на своем Telegram-канале 16 ноября. К 15.30 мск 18 ноября эта публикация собрала 16,9 тысячи просмотров, что превысило число подписчиков канала (16772).

Слова Алихана Цакаева отражают мировоззрение и методы работы чеченских чиновников и силовиков, считает жительница Чечни Фатима. "Когда высокий полицейский чин публикует у себя подобное, очевидно, что это неспроста. Кадыров вот недавно у нас угрожал убийством критикам. Это тоже проявление агрессии и явная угроза, пусть и высказанная в такой вот иносказательной форме. Цакаев - это человек из «команды Кадырова», его односельчанин, и я не думаю, что это просто какая-то шутка", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С ней согласился и житель Чечни Идрис. "Я так понял, что для наших силовиков проведение «воспитательной работы» таким образом, как указывает начальник отдела полиции города, вполне нормальное явление. И это страшно. Эти люди считают себя выше закона, выше любых человеческих правил. Других объяснений у меня нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я представляю, что бы было, если бы такое позволил себе какой-нибудь полицейский чин где-нибудь в европейской стране. Вряд ли там оценили бы подобную «шутку». У нас же это считается нормальным, хотя на самом деле это достаточно серьезная вещь - и с точки зрения закона, и с точки зрения морали. Это все-таки не какой-то там 15-летний школьник написал, а должностное лицо, представитель правоохранительных органов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Апти.

Житель Чечни Умар выразил мнение, что слова Цакаева - скорее бравада. "Это такое «пацанское заявление». Мол, смотрите какие мы суровые, и шуточки у нас такие же", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".