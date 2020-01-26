"Кавказ.Реалии": 25 человек задержаны за фотоколлаж с Кадыровым

26 января 2020, 07:19

Силовики задержали жителей Чечни, причастных к распространению фотоколлажа с главой республики Рамзаном Кадыровым, сообщило издание "Кавказ.Реалии".

По данным издания, задержания прошли в двух районах Чечни.

В Шали 24 января силовики задержали 11 человек, среди которых школьники и 62-летний таксист, в селе Герменчук Шалинского района - двоих школьников и двух молодых людей 25-30 лет, в Курчалоевском районе - еще десять человек, говорится в публикации издания от 25 января. Силовики, по данным источника, полагают, что все задержанные рассылали и получили фото, на котором Кадыров изображен в одеянии православного священника.

Их поместили в изолятор в райотделе по Шалинскому району, там они провели ночь, однако протоколы задержания не оформлены, на задержанных оказывают давление, пишет издание.

Напомним, что совещании в правительстве Чечни 4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. Как заявил глава республики, "любой, кто посягнёт на честь и достоинство, понесёт самое строгое наказание". В речи Кадырова звучали также угрозы убийством, но впоследствии сам глава Чечни и его приближенные отрицали факт публичных угроз убийством критикам чеченских властей. Кадыров заявил, что угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим высказываниям главы Чечни, говорится в биографии Рамзана Кадырова, опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Персоналии".

"Есть такие кнопочные герои, у которых по десять страниц и более. Не пишите ничего, что задевает достоинство. [...] Все эти сплетни и провокации для того, чтобы меж нами не было согласия. А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", - заявил 4 ноября Кадыров, слова которого перевел на русский язык "Кавказский узел". Стиль высказываний Кадырова оказался примером для подражания, и вот уже начальник полиции Аргуна то ли в шутку, то ли всерьез рассуждает об эффективности "пули в ногу" в качестве метода воздействия на взгляды и поведение, говорится в статье "Кавказского узла" «"Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров», где приводится дословный перевод той самой речи Кадырова, и проверяется, действительно ли слова главы Чечни были искажены в прессе.

"Кавказский узел" также писал, что житель Чечни Шамхан Хамурзаев, чье местонахождение было неизвестно родным с 26 декабря 2019 года, по словам матери, был найден на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Впоследстии она отказалась от своих слов о том, что ее сын был найден в силовой структуре. Новая версия грозненки вызывает сомнения, указал правозащитник Олег Орлов.