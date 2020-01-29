Правозащитники уличили Умарова в лукавстве

29 января 2020, 04:06

Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров отрицает то, что жители республики задерживались за распространение коллажа с Кадыровым. Однако его оговорка о необходимости "предупредить десяток смутьянов и негодяев" означает, что задержания жителей Чечни все же были, считают Олег Орлов, Руслан Кутаев и Игорь Каляпин.

Как писал "Кавказский узел", 25 января в СМИ появилась информация о задержании в Чечне 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором Кадыров изображен в одеянии православного священника. По данным издания "Кавказ.Реалии", задержанные, в том числе школьники, провели ночь в изоляторе, где на них оказывали давление. 27 января министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров заявил, что сообщения о задержании 25 жителей республики за распространение фотоколлажа с Кадыровым недостоверны. При этом Джамбулат Умаров счел, что наказание для авторов коллажей и карикатур допустимо и уместно.

"Лучше предупредить десяток-другой смутьянов и негодяев, четко разъяснив им, к каким последствиям они своими рисунками, "фотожабами", карикатурами и шаржами могут привести свой народ. Лучше уж их научить уму-разуму в рамках закона, чем потом быть свидетелями многотысячных, а то и многомиллионных жертв ни в чем не повинных людей", - заявил Умаров на видеозаписи в Instagram по поводу распространенного коллажа.

Оговорка Джамбулата Умарова о том, что необходимо "предупредить десяток смутьянов и негодяев", означает, что какие-то задержания по делу о распространении фотоколлажа с Кадыровым действительно были, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и общественные деятели.

Член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов считает, что оговорка Умаровым "сделана на случай, если появятся неопровержимые доказательства". "И, по сути дела, эта оговорка - оправдание подобных действий. Смутьянами объявляют тех, кто позволяет себе высказывания о власти", - сказал он 28 января.

"Естественно, эта оговорка означает, что кого-то там все же задержали", - считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

По мнению руководителя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, при просмотре видеозаписи с комментарием Умарова возникает мысль, "не имеет ли он в виду то, что аресты все же были".

При этом он подчеркнул, что в случае внесудебных задержаний родственники арестованных должны обращаться в правоохранительные органы. "Если люди просто пропали - то в МВД, а если исчезли после встречи с полицейскими - то в Следственный комитет", - отметил он.

Все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" эксперты высказали мнение, что распространение фотоколлажа - форма критики Кадырова.

На фотоколлаже изображен Рамзан Кадыров с седыми шевелюрой и бородой, облаченный в черную одежду и головной убор. В руке у него посох, на груди - медальон. "Кавказский узел" опубликовал коллаж, заретушировав его в соответствии с требованиями российского законодательства.

Олег Орлов отметил, что многие чеченцы, с которыми он сталкивался во время поездок в республику, "достаточно жестко высказывались о Кадырове, о репрессиях, о произволе в Чечне".

"Люди не высказывают это публично, понимая, что это смертельно опасно. Ведь для власти любой критик является врагом. Поэтому в ход идут другие способы - такие, как распространение коллажей", - считает он.

Руслан Кутаев предположил, что коллаж - "это протест против произвола властей, который может быть выражен в любой форме". "Это отражение настроений общества и общественного протеста" - резюмировал он.

То, что коллаж является "некой формой критики", отметил и Игорь Каляпин.

Напомним также, что 9 января Джамбулат Умаров был награжден орденом Русской православной церкви "Славы и чести" третьей степени во время празднования Рождества Христова в Успенском кафедральном соборе в Махачкале. Жители Чечни неоднозначно восприняли награждение Умарова православным орденом, некоторые из них посчитали, что он "изменил своей религии - исламу".

Сам Умаров заявил в видеообращении, опубликованном 9 января на YouTube-канале ИА "Грозный-Информ", что гордится орденом. "Здесь изображен голубь, любимая птица Пророка (Мухаммада), с веточкой мирры в клюве. И написано здесь: "Делающему добро - честь и слава", - заявил, в частности, он.

11 января на своей странице в соцсети Instagram он опубликовал стихотворение о "завистниках и гадах", сопроводив его подписью "Мое послание "друзьям". Пользователи соцсети связали стихотворение с критическими замечаниями в адрес Умарова после вручения ему православного ордена.