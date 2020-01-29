Джамбулат Умаров. Кадр видео на странице Джамбулата Умарова в Instagram https://www.instagram.com/p/B7y1DbFIQPf/

29 января 2020, 04:06

Правозащитники уличили Умарова в лукавстве

Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров отрицает то, что жители республики задерживались за распространение коллажа с Кадыровым. Однако его оговорка о необходимости "предупредить десяток смутьянов и негодяев" означает, что задержания жителей Чечни все же были, считают Олег Орлов, Руслан Кутаев и Игорь Каляпин.

Как писал "Кавказский узел", 25 января в СМИ появилась информация о задержании в Чечне 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором Кадыров изображен в одеянии православного священника. По данным издания "Кавказ.Реалии", задержанные, в том числе школьники, провели ночь в изоляторе, где на них оказывали давление. 27 января министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров заявил, что сообщения о задержании 25 жителей республики за распространение фотоколлажа с Кадыровым недостоверны. При этом Джамбулат Умаров счел, что наказание для авторов коллажей и карикатур допустимо и уместно. 

"Лучше предупредить десяток-другой смутьянов и негодяев, четко разъяснив им, к каким последствиям они своими рисунками, "фотожабами", карикатурами и шаржами могут привести свой народ. Лучше уж их научить уму-разуму в рамках закона, чем потом быть свидетелями многотысячных, а то и многомиллионных жертв ни в чем не повинных людей", - заявил Умаров на видеозаписи в Instagram по поводу распространенного коллажа.

Оговорка Джамбулата Умарова о том, что необходимо "предупредить десяток смутьянов и негодяев", означает, что какие-то задержания по делу о распространении фотоколлажа с Кадыровым действительно были, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и общественные деятели. 

Член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов считает, что оговорка Умаровым "сделана на случай, если появятся неопровержимые доказательства". "И, по сути дела, эта оговорка - оправдание подобных действий. Смутьянами объявляют тех, кто позволяет себе высказывания о власти", - сказал он 28 января.

"Естественно, эта оговорка означает, что кого-то там все же задержали", - считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

По мнению руководителя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, при просмотре видеозаписи с комментарием Умарова возникает мысль, "не имеет ли он в виду то, что аресты все же были".

При этом он подчеркнул, что в случае внесудебных задержаний родственники арестованных должны обращаться в правоохранительные органы. "Если люди просто пропали - то в МВД, а если исчезли после встречи с полицейскими - то в Следственный комитет", - отметил он. 

Все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" эксперты высказали мнение, что распространение фотоколлажа - форма критики Кадырова.

На фотоколлаже изображен Рамзан Кадыров с седыми шевелюрой и бородой, облаченный в черную одежду и головной убор. В руке у него посох, на груди - медальон. "Кавказский узел" опубликовал коллаж, заретушировав его в соответствии с требованиями российского законодательства.

Олег Орлов отметил, что многие чеченцы, с которыми он сталкивался во время поездок в республику, "достаточно жестко высказывались о Кадырове, о репрессиях, о произволе в Чечне".

"Люди не высказывают это публично, понимая, что это смертельно опасно. Ведь для власти любой критик является врагом. Поэтому в ход идут другие способы - такие, как распространение коллажей", - считает он.

Руслан Кутаев предположил, что коллаж - "это протест против произвола властей, который может быть выражен в любой форме". "Это отражение настроений общества и общественного протеста" - резюмировал он.

То, что коллаж является "некой формой критики", отметил и Игорь Каляпин. 

Напомним также, что 9 января Джамбулат Умаров был награжден орденом Русской православной церкви "Славы и чести" третьей степени во время празднования Рождества Христова в Успенском кафедральном соборе в Махачкале. Жители Чечни неоднозначно восприняли награждение Умарова православным орденом, некоторые из них посчитали, что он "изменил своей религии - исламу".

Сам Умаров заявил в видеообращении, опубликованном 9 января на YouTube-канале ИА "Грозный-Информ", что гордится орденом. "Здесь изображен голубь, любимая птица Пророка (Мухаммада), с веточкой мирры в клюве. И написано здесь: "Делающему добро - честь и слава", - заявил, в частности, он.

11 января на своей странице в соцсети Instagram он опубликовал стихотворение о "завистниках и гадах", сопроводив его подписью "Мое послание "друзьям". Пользователи соцсети связали стихотворение с критическими замечаниями в адрес Умарова после вручения ему православного ордена.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Пользователи соцсети высмеяли реакцию силовиков на угрозы Кадырова", "Соцсети раскритиковали Кадырова после попытки оправдать угрозы убийства", "Окружение Кадырова подстроилось под стиль его высказываний".

Автор: Семен Чарный; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 января 2020, 08:05

  • Политологи в Тбилиси оценили ущерб для властей от возможного визита Лаврова

    Президент Саломе Зурабишвили согласилась принять российскую делегацию во главе с Сергеем Лавровым в мае этого года на мероприятиях Совета Европы в Грузии. Власти вынуждены соблюдать регламент Совета Европы, но это нанесет им ущерб в глазах избирателей в преддверии выборов в парламент, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

29 января 2020, 07:43

  • Правозащитники указали на атмосферу ненависти в Армении

    Риторика ненависти в Армении стала серьезной угрозой демократии в стране, ее используют как прежние, так и нынешние власти, заявили правозащитники, журналисты и представители НПО, комментируя решение парламента создать рабочую группу по борьбе с распространением ненависти в стране. 

29 января 2020, 06:51

29 января 2020, 05:55

29 января 2020, 05:35

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи