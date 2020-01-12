Пользователи Instagram иронично восприняли опыт стихосложения Умарова

12 января 2020, 03:45

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров опубликовал в Instagram стихотворение "Мое послание "друзьям", в котором заявил, что любит "завистников и гадов" и слал бы им открытки "в дальние концы". Пользователи соцсети связали стихотворение с критическими замечаниями в адрес Умарова после вручения ему православного ордена.

Как писал "Кавказский узел", чеченский министр по нациполитике Джамбулат Умаров 10 января записал видеообращение в ответ на негативные отзывы в связи с награждением его орденом Русской православной церкви "Славы и чести" третьей степени. Пользователи соцсетей и жители Чечни указали на противоречия исламу в награждении Умарова в церкви.

Джамбулат Умаров был назначен министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации с 5 мая 2015 года. Умаров имеет несколько наград: указом главы республики награжден Орденом Кадырова, также получил медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой", Почетный знак "За трудовое отличие", Почетные грамоты президента, правительства и парламента Чеченской Республики, Почетная грамота "За значительный личный вклад в дело укрепления уголовно-исполнительной системы Чеченской Республики", говорится в биографии Джамбулата Умарова, размещенной в разделе "Персоналии" "Кавказского узла".

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров на своей странице в соцсети Instagram опубликовал 11 января стихотворение, которое сопроводил подписью "Мое послание "друзьям".

В стихотворении он, в частности, написал, что враги ему стали ближе, он любит "завистников и гадов", обожает "мерзавцев и льстецов", он бы "дарил им подарки и награды, открытки б слал в далекие концы".

"Безвестный клеветник - такая душка, неотразим зажравшийся пошляк", - написал Умаров и завершил стихотворение таким четверостишьем: "Я всех бы вас собрал в святую кучу, за спинами сжигая все мосты... Да разве казнь блаженного научит!? Идите, сволочи... Идите, я простил".

По данным на 03.45 мск сегодня, 12 января публикация Умарова набрала 629 лайков и 76 комментариев.

"Вот результат, как христианство духовно человека очищает, Джамбокс - сила", - сыронизировал brandweerman_123.

"Псалмы, а не стихи", - написал dzhoker724.

"Очень противоречивое стихотворение, говорит о гордыне поэта. Самый страшный грех, просто одним не отрицают, что они грешники, другие же любители закидывать камнями и брать на себя функцию судить", - предположила oksa97844.

"Слово "Обожаю" смысл знаете? - задал вопрос bisultanoff_bisultanoff_.

Отметим также, что в июне 2019 года спикер чеченского парламента Магомед Даудов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" спикеров, основания для награждения были субъективными. С помощью ордена Кремль "покупает лояльность у региональных групп - в данном случае в группе Кадырова", считает, в частности, политолог Дмитрий Орешкин.