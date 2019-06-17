Получение ордена Даудовым указало на субъективность оснований награждения

17 июня 2019, 18:47

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов указом президента России награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, сообщил 13 июня Кадыров. В нормативных документах нет четкого перечня заслуг, за которые лауреат получает орден, заявили президент ассоциации ветеранов "Альфа" Сергей Гончаров и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Наградой Кремль "покупает лояльность у региональных групп", считают глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и политолог Дмитрий Орешкин.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов во время первой и второй чеченских войн участвовал в вооруженных столкновениях на стороне боевиков, но был амнистирован. В 2007 году возглавлял МВД Шалинского района республики, с 2010 году - глава силового блока Чечни, с 2012 - руководитель администрации главы республики. В 2007 году Даудову было присвоено звание Героя России говорится в биографии Магомеда Даудова, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя парламента Чечни Магомеда Даудова - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, написал 13 июня на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, "одну из самых высших наград России" Даудов получил потому, что "реальными делами доказывает любовь к своему Отечеству - России, к Чеченской Республике и народу республики", написал Кадыров.

В указе, копия которого была выложена на странице Кадырова, говорится, что Даудов был награжден орденом "за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

Орден выдается по субъективным основаниям

Орден "За заслуги перед Отечеством" имеет четыре степени, из которых IV степень – самая низкая, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "Чтобы получить орден определенной степени, лауреат обязан иметь заслуги перед государством: к примеру, орденом IV степени награждается гражданин, имеющий особые заслуги "в деле укрепления российской государственности, особые заслуги, связанные с научно-исследовательской деятельностью, социально-экономическим развитием страны, укреплением дружбы и сотрудничества между народами, развитием искусства и культуры, а также за существенный вклад в обороноспособность страны", - рассказал Гончаров, ссылаясь на указ президента России от 16 декабря 2011 года "О внесении изменений в некоторые акты президента РФ".

По словам Гончарова, в нормативном документе не перечисляются конкретные действия, за которые гражданин получает орден, а награждение происходит по указу президента. Несмотря на субъективность процесса, лауреат должен иметь реальные, предметные заслуги перед государством, заявил президент ассоциации ветеранов "Альфы". "За призывы или похвальбы ордена не дают. Этого недостаточно", - считает Гончаров.

Орден "За заслуги перед Отечеством" не дает доступа к секретам или государственным полномочиям, а обладатель ордена не получает никаких материальных благ. "Орден – это признание уважения со стороны государства. Подчеркиваю - никаких особых привилегий, кроме уважения", - добавил Гончаров.

В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью "Шелковской район" на окраине города, а 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков. На встрече с дагестанскими чиновниками 11 июня Магомед Даудов, который приехал на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков, отчитал главу Кизлярского района и назвал происходящее "бардаком". Знаки сбил водитель бетономешалки КамАЗ, заявил Магомед Даудов и высказал угрозы в адрес водителя. "Или ты приедешь сюда и попытаешься еще раз убрать знак, или ты в своем миксере, крутясь в его барабане, уедешь к себе домой", - заявил Даудов.

Ни в одном законе, подзаконном акте или указе президента не перечислены конкретные действия, за которые гражданин должен быть награжден орденом "За заслуги перед Отечеством", заявил полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. "Перечня подвигов, которые должны лечь в основу награждения, не существует. При любом награждении учитывается сугубо личное, субъективное мнение в зависимости от обстоятельств: к примеру, от мнения командира, если война, от начальника, если мирное время, от общественного внимания, резонанса. Решение принимается по совокупности", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гудков.

По его мнению, Даудов не является достойным лауреатом награды. "Чем занимается Даудов в Чечне, нам всем хорошо известно – хотя бы на примере Руслана Кутаева", - сказал Гудков.

Президент Ассамблеи народов Кавказа и член высшего политсовета партии "Альянс зеленых и социал-демократов" Руслан Кутаев 7 июля 2014 года был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Сам Кутаев заявлял о своей невиновности. Правозащитный центр "Мемориал" и организация Freedom House признали Кутаева политическим заключенным. По данным правозащитников, к нему применялись пытки. В ходе следствия, в суде и во время следственной проверки факта пыток Руслан Кутаев неоднократно упоминал Магомеда Даудова и первого заместителя МВД Чечни Апти Алаудинова, говорится в биографии Магомеда Даудова, опубликованной на "Кавказском узла".

"Орден - это покупка лояльности"

К награждению Даудова орденом скептически отнеслась глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "После того, что Даудов – Герой России… Ну орденом больше, орденом меньше. Это его не очистит и веса в обществе не предаст. Это еще одно подтверждение, что в Чечне можно делать все, что угодно, угрожать, кому угодно, и это устраивает нашу федеральную власть", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Даудов не имеет ни одной заслуги перед государством из списка, который приведен в указе президента на награждение, отметила Ганнушкина. "Орден – это покупка лояльности. Чечня – особой регион. У нас там даже академик [Рамзан Кадыров. – Прим. "Кавказского узла"] имеется", - закончила Ганнушкина.

Звание почетного члена Российской академии естественных наук было присвоено Рамзану Кадырову в 2006 году. Также Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда ВУЗов России, говорится в биографии Рамзана Кадырова, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

С помощью ордена Кремль "покупает лояльность у региональных групп – в данном случае в группе Кадырова", считает политолог Дмитрий Орешкин. "Ситуация [в республике] находится под контролем, но чести много не бывает, поэтому нужен очередной "золотой пистолет" или орден. [В России] их много, но что такое Россия, если у нее такие герои?" - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Орешкин.

Предмет, похожий на золотой пистолет, был виден за поясом у главы Чечни на видео, опубликованном в YouTube 22 сентября 2013 года под названием "Рамзан Кадыров с золотым пистолетом".

"Конечно, можно еще на родине бюст поставить, но он простоит лишь до того момента, пока данный клан контролируют территорию. Когда он уйдет, бюсты свалят и поставят другие", - сказал Орешкин.