Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/p/B-wo9pLFub3/

09 апреля 2020, 21:46

Кадыров призвал своих критиков покинуть Россию

Глава Чечни на заседании оперативного штаба выразил недовольство критическими отзывами в соцсетях о карантинных мерах в регионе и соглашении о границе с Ингушетией. Он посоветовал авторам критических комментариев уехать из страны.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров неоднократно угрожал своим оппонентам и критикам в соцсетях, которых он называет "кнопочными героями". Так, 4 ноября 2019 года он заявил, что следует "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отказался давать оценку его угрозам. Нижегородское управление МВД, куда обратилась главред местного издания KozaPress Ирина Мурахтаева, не нашло нарушений в словах главы Чечни. Аналогичное заявление, направленное Правозащитным центром "Мемориал" и Московской Хельсинкской группой в Следственный комитет, осталось без ответа.

Для некоторых оппонентов и критиков главы Чечни не стал надежным убежищем и Евросоюз, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Рамзан Кадыров упомянул о "кнопочных героях", которые, по его словам, стремятся написать что-то негативное в адрес чеченцев или противопоставить главу Чечни Владимиру Путину. В сегодняшнем прямом эфире на своей странице в Instagram он посоветовал критикам уехать из страны, если им не нравится в ней жить.

На том же заседании Кадыров также раскритиковал противников соглашения 2018 года об административной границе между Чечней и Ингушетией. По его словам, ингуши и чеченцы являются одним народом. "Те десять человек, которые пишут в интернетах, что мы не братья с чеченцами, пошли вы к [...]. От вас не зависят наши братские отношения. Чеченцы и ингуши всегда были и остаются братьями", - процитировала Кадырова Lenta.

Подписание соглашения о границе с Чечней вызвало массовые протесты в Ингушетии. Подробнее о территориальных спорах Чечни и Ингушетии можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон" и "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Информация о преследовании противников соглашения о границе собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". 

Негативно отреагировал Рамзан Кадыров и на критику мер, предпринимаемых властями Чечни по противодействию коронавирусу.

"Обращаюсь к "кнопочным героям": если я что-то говорю и делаю, то это делается в интересах республики, чтобы обезопасить народ от болезней, терроризма и так далее, я довожу до конца то, что говорю, оставьте нас в покое", - процитировало выступление Кадырова на заседании оперативного штаба по коронавирусу РИА "Новости".

В Чечне в связи с распространением коронавируса введен карантин, нарушителей которого Кадыров потребовал сажать в изолятор, лишать пищи и закапывать в ямах. На фоне карантина в Чечне нарастает практика унижений, указал ранее блогер Тумсо Абдурахманов. Жесткие действия чеченских силовиков создают напряженность в обществе, полагает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. О введенных в Чечне ограничениях говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а новости о распространении вируса - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

""Мемориал" связал покушение на Тумсо с угрозами Кадырова критикам", "Кадыров объявил врагами авторов сообщений о задержаниях в Чечне", "Пользователи соцсети в Чечне отказались принять извинения авторов Telegram-канала".

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