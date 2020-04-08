Аналитики указали на рост напряженности в Чечне на фоне усиления карантинных мер

08 апреля 2020, 06:22

Распространение практики применения силы к нарушителям карантинных мер в Чечне будет зависеть от федеральной повестки, но наказания для аргунских силовиков после унижения местного жителя ожидать не стоит, считает член экспертного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Практика унижений в республике нарастает на фоне карантина, отметил блогер Тумсо Абдурахманов. Действия чеченских силовиков создают напряженность в обществе, полагает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Кавказский узел" информировал, что ранее пользователи соцсетей раскритиковали чеченских силовиков после видеокадров, на которых те ногами бьют нарушившего карантин жителя Чечни. Глава республики пообещал поощрить силовиков за это избиение и сообщил о готовности "бить дубинками, сажать в тюрьму и подвал кого надо" ради защиты народа от коронавируса. При этом в полиции Аргуна действия тех же силовиков осудили и пообещали наказать их. Сам избитый публично раскаялся в нарушении карантина в эфире государственной телекомпании "Грозный", а еще двое мужчин извинились за то, что распространили видео его избиения. У "Кавказского узла" нет подтверждений, что раскаявшиеся извинились по своей воле и не оговорили себя. Пользователи Youtube считают, что силовики не имели права унижать человека, поскольку такими действиями они озлобляют местных жителей против себя.

1 апреля в Чечне был зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусом, говорится в обновляемой справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К сегодняшнему дню число случаев заражения в республике достигло 17, указано на составленной "Кавказским узлом" карте о ситуации с распространением коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Эта карта, размещенная на главной странице "Кавказского узла", содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Она обновляется шесть раз в сутки.

Политолог указал на риски для Кадырова на фоне ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в России вносит изменения и в вопросы подчинения губернаторов по вертикали власти и будет вынуждать Рамзана Кадырова, который прежде ориентировался лишь на мнение президента Владимира Путина, считаться с позицией и других федеральных чиновников, считает член экспертного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.

"В мире наступил хаос, и непонятно, кого и в чем обвинять. И в данном случае Рамзан Кадыров просто попал [в непривычную ситуацию]. Раньше все было ясно и понятно, а теперь… [самостоятельно] он может ориентироваться только у себя в Центарое. Я думаю, что Рамзан Кадыров будет очень четко следить за обстановкой, он зависит от московских денег и много чего, а если действительно будет объявлено общее ЧП, то проявление самостоятельности исключено, как и везде. Ему нужно ориентироваться в этой непонятной для него ситуации, как и всем регионам. Он попадает в этом контексте, как все, ... и если будет проявлять чрезмерную самостоятельность - это может не понравиться [в Москве]", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, после заявления Кадырова о поощрении силовиков, унижающих жителя Аргуна из-за нарушения карантина, расследование этого инцидента проведено не будет. "Рамзан Кадыров любит власть, чтобы она делала все, что угодно. Я не исключаю, что он делал разные заявления под влиянием каких-то московских слухов. Тут то арестовывают, то разлучают хозяина с собакой, в этом отношении он подчиненный и улавливает настроения", - полагает он.

Распространение практики применения силы к нарушителям карантина будет зависеть от федеральной повестки, считает Малашенко. "Если выяснится, что все ходят без масок и избивать начнут и в других регионах - это одно, а если выяснится, что в Чечне - это исключение, то последует такая же реакция, как и в отношении разговоров по поводу закрытия границ, когда впоследствии Кадыров оправдывался. В этой ситуации с коронавирусом Путин, конечно, великий человек, но все решают премьер-министр, другие министры, а Кадыров к этому не привык. Для него сейчас такая ситуация, когда одернуть может кто угодно, и он это понимает", - заключил он.

По данным юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, силовики подвергли жителя Аргуна унизительным побоям за отсутствие медицинской маски. Однако ранее, 31 марта, глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что человеку без симптомов ОРВИ носить маску во время карантина не обязательно. "Здоровому человеку маска не нужна. Она его не защищает", - сказал Эльхан Сулейманов, отвечая на вопрос Рамзана Кадырова. Заявление министра здравоохранения Чечни противоречит требованиям силовиков, указали тогда местные жители. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 7 апреля опубликовала новые рекомендации о том, в каких случаях и кому следует носить медицинские маски в связи с коронавирусом. Эксперты организации, как и прежде, утверждают, что они, безусловно, необходимы медикам, тем, кто оказывает помощь заболевшим на дому, и людям, находящимся в местах, где были выявлены случаи коронавируса. По данным ВОЗ, нет данных, подтверждающих, что ношение любых масок здоровыми людьми может оградить их от заражения респираторными вирусами, в том числе COVID-19, сообщается на сайте "Новости ООН".

Кутаев призвал положить конец издевательствам над жителями Чечни

В чеченском обществе, как и в целом в кавказском, очень обострено отношение к несправедливости, заявил "Кавказскому узлу" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, комментируя унижение силовиками местного жителя Аргуна.

"Видел это видео, как люди в форме бьют парня. Это, конечно, возмутило общество. Чеченское и кавказское общество в целом всегда в силу этнических особенностей - а в Чечне особо - обостренно реагирует на какое-то насилие, когда каким-то образом издеваются над слабым человеком, это вызывает ненависть и презрение. То, что произошло - было именно так", - сказал он.

Власть в Чеченской республике должна начать прислушиваться к обществу, соблюдать права и интересы граждан, полагает он. "Любым нарушениям прав и законных интересов граждан будет обязательно положен конец... и, конечно, надо положить конец издевательству над людьми. Я сам обращался к жителям, что надо быть дома, что плохо, когда нарушают режим [карантина], но в тысячу раз хуже, когда издеваются, как будто граждане - это люди второго сорта. Это недопустимая блажь, которую себе позволяют", - считает Кутаев.

По его мнению, позиция чеченских властей непоследовательна. "Сначала власти были недовольны тем, что работники спецслужб в отношении этого парня сделали, а потом их поощряют. Мне кажется, что и сам Кадыров здесь является заложником того, что спускает вниз: если он не будет держать свой силовой блок в жестких руках, есть опасность, что люди могут выйти из-под контроля", - сказал Кутаев, добавив, что рекомендовал бы властям республики "делать все, чтобы далее не ожесточать чеченское общество против себя".

Глава Чечни после инцидента с избиением жителя Аргуна дал понять, что рассчитывать на увольнение силовиков не стоит. "Я изначально был недоволен тем, что сотрудник [силового ведомства] ударил этого безумца. Но я даже поощрю его. Он не нарушил ничего", - заявил 5 апреля Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в своем аккаунте Instagram.

Давление на жителей Чечни усилилось на фоне карантина

Реакция Рамзана Кадырова предрешает итоги проверки действий силовиков их руководством, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Кадыров заявил, что изначально был недоволен сотрудником, и звучало это так, как будто впервые увидев эту запись, он отреагировал как адекватный человек, а затем включил обратно в себе тирана. Факт остается фактом - эти люди не наказаны, и после слов Кадырова никаких мер там принимать не надо, действия этих сотрудников полностью оправданы, и никакого заявления этот парень на них подавать не будет, он не посмеет", - сказал Абдурахманов "Кавказскому узлу".

В действиях чеченских властей есть сумятица и противоречия, полагает блогер. "Насколько я представляю, они бьют за нарушение режима самоизоляции: если человек вышел не в ближайший магазин, а без уважительной причины, то они его избивают трубами или как парня - пинками гонят обратно. Но если бьют за отсутствие масок - то это прямое противоречие словам Минздрава Чечни", - отметил он.

1 апреля Рамзан Кадыров объявил о закрытии границ Чечни из-за угрозы распространения коронавируса с 5 апреля: закрыты въезд в республику всех видов транспорта и ограничивалось прибытие в республику граждан, исключение делается только для тех, кто занят доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. Отметим, что в Чечне жестко следят за соблюдением карантинных мероприятий. Так, полиция Чечни начала проверку по административному делу жителя Ножай-Юрта Мусы Хасанова, который вернулся домой в обход КПП. Хасанов публично раскаялся в эфире чеченского телеканала, родственники и односельчане осудили его поступок. Цель видеосюжета – пригрозить нарушителям режима самоизоляции, считают жители республики.

По мнению блогера, чеченские власти используют режим самоизоляции для усиления репрессивных мер над чеченским обществом. При этом, как он отметил, силовики, подвергшие парня такому унижению, прекрасно осознавали, как это отзовется в обществе согласно чеченским традициям.

"Думали ли они, что это станет достоянием общественности? Наверное, нет. Сам акт унижения был обдуманным и сделанным намеренно, и это только один момент, свидетелями которого мы стали благодаря очевидцу. А сколько мы не видели? Этот карантин они используют как благоприятное время для издевательств над народом, заметно во время карантина увеличилась практика унижений", - считает Тумсо.

Чеченские власти демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты. Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, указывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Жители Чечни негативно восприняли попытки властей оправдать силовиков

В действиях чеченских силовиков, ударивших ногой местного человека, усматривается превышение должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ), за которое уголовным законодательством России предусмотрена санкция в виде лишения свободы от трех до десяти лет, считает юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев.

Ранее юрист удалил видео с унижением жителя Чечни со стороны силовиков по его личному обращению, сообщил юрист "Кавказскому узлу". "Просьба удалить видео поступила после публикации от пострадавшего, вместе с этим в Комитет против пыток за юридической помощью он не обращался. Ограничился просьбой удалить видео", - пояснил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни осудили позицию властей республики, выставивших избитого парня виновником инцидента, и указали на пагубность подобной реакции со стороны руководства Чечни.

"Изначально по поводу этого видео, где... бьют ногами молодого парня, был большой негатив... А теперь нам объявляют, что виновником инцидента оказался потерпевший, что он это спровоцировал своим поведением... Я не то что удивлен, я просто шокирован. Это прямое поощрение произвола со стороны силовиков", - считает жительница Чечни Роза.

"Люди надеялись на адекватную реакцию руководства и то, что виновных накажут, но вышло с точностью наоборот. Избитый парень у нас, по словам главы, оказался "безумцем", а те, кто его бил, это получается защитники, спасающие народ от заразы. К чему мы можем прийти с такими понятиями руководства и объяснениями, я даже боюсь себе представить", - заметила местная жительница Марха.



"Никто не спорит относительно того, что правонарушителей следует наказывать. Но наказывать их надо по закону, а не как кому хочется... Нормальное общество должно жить по установленным законам, а не каким-то понятиям верхушки", - полагает житель Чечни Иса.

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