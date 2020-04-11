Власти Чечни связали рост числа больных коронавирусом с массовыми поминками

11 апреля 2020, 20:58

Два пациента, зараженные коронавирусом, умерли за последние сутки в Чечне. Число инфицированных увеличилось до 48, сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, связав рост заболеваемости с массовым посещением похорон в Шалинском районе. 1996 человек после похорон переведены в карантин.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. Жители упрекнули власти региона за игнорирование ими рекомендаций по ношению медицинских масок. Они обратили внимание на то, что руководство республики, большинство силовиков и чиновники среднего звена их не носят. К 9 апреля число пациентов с коронавирусом в Чечне возросло до 22, 15 человек выздоровели и один умер.

С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число умерших от коронавируса в Чечне достигло трех

В Чечне за последние сутки от коронавируса скончались два человека, а число заболевших увеличилось до 48, сообщил спикер парламента республики, который является руководителем регионального оперативного штаба по коронавирусу Магомед Даудов в прямом эфире на своей странице в Instagram.

"За последние сутки в Чечне скончались два человека от коронавируса - мужчина 1938 года и женщина 1968 года рождения, всего в республике три летальных исхода", - цитирует Даудова РИА "Новости".

При этом, по его словам, число подтвержденных случаев заражения на сегодня увеличилось до 48.

Руководитель штаба подчеркнул, что резкому росту заболевания способствовало массовое посещение на этой неделе жителями Чечни похорон, прошедших в селении Новые Атаги, где среди членов семьи умершего оказались зараженные коронавирусом. "Я еще раз обращаюсь к населению: если не хотите хоронить своих близких, прошу вас, сидите дома, не нарушайте режим самоизоляции", - призвал Даудов.

9 апреля спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что на похороны 80-летнего Ахмеда Гараева в Шалинском районе вопреки запрету властей пришло большое число людей. У четырех членов семьи умершего предварительно диагностирован коронавирус, заявил Даудов, призвав участников похорон не выходить из дома и обратиться к врачам. Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике участников массовых поминок и потребовал от подчиненных ужесточить наказание за нарушение карантина.

Почти 2 тысячи человек переведены на карантин после похорон в Шалинском районе

По данным Даудова, удалось установить 399 мужчин и 29 женщин, присутствовавших на похоронах в селе Новые Атаги. В карантин переведены 1996 человек.

10 апреля в телеэфире ЧГТРК "Грозный" Магомед Даудов сообщил, что ситуация в селении Новые Атаги взята под контроль. "С Божьей милостью мы все взяли под контроль... Мы установили 399 человек (мужчин), кто там был, (и) 29 женщин. В общем, те, кто туда пришел, и их семьи должны быть на карантине. На сегодняшний день один этот тезет 1996 человек посадил на карантин", - сказал спикер парламента, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Выступление Даудова размещено в Instagram "Грозный ТВ", насчитывающем 706 тысяч подписчиков. Сегодня к 20.20 мск оно набрало 47 939 просмотров и несколько десятков комментариев.

"Если бы наши люди слушались, что им говорят, ничего бы не было", - указал imran95bin95usman, комментируя сообщение про карантин в селе (перевод с чеченского языка на русский сделан корреспондентом "Кавказского узла").

"1966 человек!!! Проконтактировали с больными! Какая безответственность инфицированных людей. Теперь за этими почти 2 тысячами должны наблюдать ежесуточно полиция и медицинские работники! Сколько ресурсов тратится из-за безответственных людей. А ведь врачи и полиция тоже рискуют. А что вы скажете, инфицированные, если по вашей вине умрут люди?" - написала там же karolina100100.

В селении Новые Атаги Шалинского района проведена масштабная дезинфекция улиц и дворов, рассказали местные жители. "У нас вчера была большая дезинфекция. С машин улицы поливали, люди в специальных защитных костюмах ходили, территорию мечети, дом Гараевых и их соседей обрабатывали каким-то специальным раствором. Людям запрещено выходить из домов. Настроения близкие к панике, говорят, все кто присутствовал на этом тезете (поминках), могли заразиться инфекцией", - рассказал житель населенного пункта Ахмад.

"Дом Гараевых, двор, все постройки и дома соседей обрабатывались, улицы поливали каким-то раствором, по запаху напоминающим хлорку. Вообще из-за этих траурных мероприятий у сотен людей большие проблемы появились. У моего близкого родственника они (Гараевы) купили бычка для жертвоприношения, расплатились на месте, деньги эти и взрослые в руки брали, и дети. Сейчас там тихая паника. У всех взяли анализы, запретили выходить на улицу, ждут результатов. Все их соседи и кто там присутствовал, тоже посажены на полный карантин. Это сотни человек", - утверждает другой местный житель Иса.

"Этот тезет у Гараевых аукнулся по всей республике, - считает жительница села Малика. - Много людей там было, Хьажи-мюриды (последователи вирда Кунта-хаджи Кишиева, - прим. "Кавказского узла"), чуть ли не со всей республики съехались. Теперь и у села проблемы, и тех, кто из других мест приезжал. Оказывается, брат умершего и еще три человека в этой семье были больны коронавирусом, сейчас некоторые в больницах, некоторые из них на домашнем карантине сидят".

Ранее глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".