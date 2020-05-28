Востоковеды указали на психологический эффект возобновления свадеб в Чечне

28 мая 2020, 22:26

Власти Чечни, в числе первых сняв запрет на проведение свадеб, хотят компенсировать психологическую усталость местных жителей от карантина, предположили востоковеды Алексей Малашенко и Михаил Рощин. Контролировать численность участников свадеб сложно, соблюдение ограничений зависит от их дисциплинированности, указали президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и профессор Лидия Курбанова.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая муфтий Чечни объявил о снятии запрета на заключение брака по нормам ислама, введенного из-за пандемии коронавируса, при условии, что не будут проводиться многолюдные свадьбы. Межиев отметил, что в церемонии разрешено принимать участие только имаму и свидетелям, пышные многолюдные торжества запрещены. Жители республики и пользователи Instagram сочли снятие запрета преждевременным.

Запрет на организацию свадеб в связи с угрозой распространения коронавируса в Чечне был введен 13 апреля, представителям духовенства запретили регистрировать браки по нормам ислама. С этого же дня жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К 26 мая в Чечне общее число инфицированных достигло 1133, 13 зараженных умерли. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Сегодня, в первый же день работы, получено около 20 заявок от желающих заключить брак, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом. По оценке сотрудника центра, это много. "И это первый день работы. Завтра, послезавтра и в последующие дни еще больше людей обратятся к нам", - отметил он.

Снятие запрета на бракосочетание - оправданная с психологической точки зрения мера, полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Как я понимаю, речь не про пышные свадьбы, а про бракосочетание с участием имама и нескольких близких родных пары. В условиях постепенного снятия ограничений это логично. Бракосочетания могут внести в жизнь людей праздничное настроение, радость, поэтому именно они были разрешены в первую очередь", - пояснил Михаил Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, это может частично снять психологическую усталость жителей Чечни от карантина. "Люди на самом деле устали от карантина. Это не только в Чечне, а по всей России. А такие меры могут немного смягчить недовольство людей в связи с запретами и ограничениями. Тем более что многие вообще сомневаются в эффективности ограничительных мер", - отметил ученый.

Режим самоизоляции все больше сказывается на местных жителях не только в материальном, но и в психологическом плане, что привело к росту протестных настроений в Чечне, указал ранее "Кавказскому узлу" профессор ЧГУ.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" профессор Алексей Малашенко выдвинул сразу несколько версий о причинах снятия запрета на бракосочетания.

"Власти могли подумать, что уж больно тоскливо живется населению, и решили снять этот запрет, чтобы в их жизни появился праздник. Но у меня есть и предположение, что такое решение связано с попыткой отвлечь внимание от новостей про болезнь Кадырова. В любом случае логика в том, чтобы появилось что-то позитивное", - резюмировал Алексей Малашенко.

Кадыров не появлялся на публике с 15 по 26 мая, а затем после длительного отсутствия провел заседание штаба по борьбе с коронавирусом. Все эти дни в республике активно обсуждалась версия о том, что главу Чечни проверяют на коронавирус. 27 мая Рамзан Кадыров в полуторачасовом прямом эфире заявил, что здоров, но проходил плановый медосмотр в московской больнице.

Малашенко также не исключил, что бракосочетания были разрешены ради людей из окружения Рамзана Кадырова. "Вполне возможно, что какому-то родственнику главы Чечни или сыну какого-то руководителя нужно было бракосочетание, поэтому в первую очередь сняли именно этот запрет. Ведь все решения в Чечне принимаются произвольно", - пояснил Алексей Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Муфтият оговорил, что гостей на свадьбе должно быть немного, но не стоит ждать от участников свадебных торжеств строгого соблюдения этих правил, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Достаточно разумное и оправданное решение - проводить такие мероприятия с участием ограниченного круга лиц. Но если люди не столкнулись с болезнью близкого, то они не понимают, думают, что это какие-то запреты, придуманные властью. Молодые люди откровенно игнорируют опасность - для них это (свадьба. - Прим. "Кавказского узла") романтика. У чеченцев родственники невесты не принимают участия в свадебных мероприятиях, но все же настораживает, насколько осторожно будут проводиться свадьбы", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Профессор Чеченского госуниверситета, доктор социологических наук Лидия Курбанова, напротив, высоко оценила поведение жителей Чечни в условиях пандемии. "Ситуация тревожная, и люди прекрасно все это понимают. Мы очень часто недооцениваем способность самоорганизации людей, умение их сплачиваться. Люди намного дисциплинированнее, чем мы привыкли об этом думать. Сама по себе практика карантина показала, что люди умеют быть осторожными: научились ходить в масках, дистанцируются друг от друга, мало людей на улицах", - указала Курбанова.

В конечном итоге безопасность свадеб зависит от сознательности людей, подчеркнула она. "Больших проблем с этим не будет, а если даже проблемы возникнут, на всех людей полицейского, муфтия не поставишь. Если люди не умеют сохранять режим дистанцирования, то они, в конце концов заболеют", - констатировала профессор.

Чеченское общество адаптирует традиционные обряды под воздействием пандемии коронавируса - свадеб это коснется так же, как уже коснулось похоронного обряда, полагает Лидия Курбанова. "Возможно ли, что со стороны жениха или невесты не могут пригласить большое количество людей? Думаю, это вполне реализуемо. Похороны по эмоциональной насыщенности сильнее, чем свадьба, но даже там люди научились соблюдать это правило, и именно так проходили все последние похороны в республике - с соблюдением норм дистанцирования друг от друга. Это понимание сегодня присутствует в сознании людей. Публичная сторона свадебных мероприятий не столь актуальна", - пояснила Курбанова корреспонденту "Кавказского узла".

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