Кадыров объяснил свое отсутствие плановой диспансеризацией

27 мая 2020, 20:28

Рамзан Кадыров в прямом эфире продемонстрировал отсутствие у него катетера и заявил, что здоров, но проходил плановый медосмотр в московской больнице.

Как сообщал "Кавказский узел", Кадыров не появлялся на публике с 15 по 26 мая, а затем после длительного отсутствия провел заседание штаба по борьбе с коронавирусом. Видео с этого заседания подкрепило версию о болезни главы Чечни. На руке Кадырова виден предмет, похожий на медицинский катетер, обратили внимание пользователи Instagram. При этом на большей части опубликованных кадров Рамзан Кадыров держит правую руку под столешницей либо накрывает ее левой рукой.

21 мая источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов 22 мая заверил, что Кадыров здоров, однако депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что молится об исцелении Кадырова. Вечером 23 мая появился видеоролик, в котором закадровый голос, похожий на голос Рамзана Кадырова, поздравил верующих с Ураза-байрамом, сам Кадыров в кадре не появился. На это обратили внимание пользователи Instagram и жители Чечни, предположив, что Кадыров действительно болен.

Сегодня Рамзан Кадыров отвечал на вопросы в прямом эфире в Instagram-аккаунте своего помощника, директора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева. "Больше всего всех интересовал один вопрос. Отвечаю: здоров", - написал Кадыров в своем Telegram-канале после прямого эфира.

Кадыров заявил, что обязан, как глава республики, регулярно проходить медицинские осмотры и не менее полутора суток проводить в больнице. "Мне же нужно проходить диспансеризацию, нас всех обязывают ее ежегодно проходить. Всех вокруг же призывают пить чай с лимоном, укреплять иммунитет. А я что, не могу поставить капельницу даже? А так, я абсолютно здоров", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова, который в основном говорил во время эфира на чеченском.

В ходе прямого эфира Кадыров закатал рукава и продемонстрировал обе руки, чтобы доказать отсутствие там катетера. "Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли. Я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет?", — сказал при этом Кадыров.

Кадыров также заявил, что праздник Ураза-байрам, который отмечался в Чечне с 23 по 26 мая, он провел дома. "Естественно, я никуда не ходил и никого не принимал. Если я призываю народ соблюдать самоизоляцию, то должен сам в первую очередь это делать", - сказал он.

Пользователи Instagram также выражали обеспокоенность тем, что ежедневные сводки о ситуации с коронавирусом 19 и 20 мая, вопреки обыкновению, зачитал не глава Минздрава Эльхан Сулейманов. После двухдневного перерыва Сулейманов появился в эфире, но это видео посеяло новые сомнения. Больничный коридор, где снято видео с главой Минздрава Чечни Эльханом Сулеймановым, идентичен интерьеру больницы в Москве, что не исключает того, что министр находится в российской столице, предположили СМИ. На последних видео о коронавирусе Сулейманов выглядит болезненно, отметили пользователи соцсети.

Рамзан Кадыров в ходе прямого эфире прокомментировал и версии относительно видео с Сулеймановым. "Часа три назад у нас [с Сулеймановым] состоялась неофициальная встреча, потом еще надо будет встретиться и обсудить важные вопросы. Например, относительно лекарств, которые надо будет поставлять сюда в республику, аппаратов для искусственного дыхания, дополнительных коек в больницах", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова главы Чечни.

Ранее социологи Игорь Селезнев и Денис Волков, а также правозащитница Светлана Ганнушкина пояснили, что жители Чечни обеспокоились здоровьем Кадырова из чувства неопределенности, поскольку на Кадырове держится вся система управления республикой, и его отсутствие ассоциируется у людей с потерей стабильности.