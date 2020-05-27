Первое за 11 дней видео с Кадыровым подкрепило версию о его болезни

27 мая 2020, 11:56

Власти Чечни были вынуждены пересмотреть отношение к коронавирусу, признался на первом после паузы публичном выступлении Рамзан Кадыров. На опубликованных кадрах на руке главы Чечни виден предмет, похожий на медицинский катетер, обратили внимание пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая, после длительного отсутствия, глава Чечни сообщил, что провел заседание штаба по борьбе с коронавирусом. Видео с заседания опубликовано не было. В последний раз Кадыров появлялся на публике за 11 дней до этого, 15 мая, также на заседании оперативного штаба.

21 мая источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. По наблюдениям жителей Чечни, к этому времени Кадыров уже несколько дней не появлялся на людях. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов 22 мая заявил, что Кадыров здоров, при этом депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что молится об исцелении Кадырова. Вечером 23 мая появился видеоролик, в котором закадровый голос, похожий на голос Рамзана Кадырова, поздравил верующих с Ураза-байрамом, сам Кадыров в кадре не появился. На это обратили внимание пользователи Instagram и жители Чечни, предположив, что Кадыров действительно болен.

Видео с заседания оперштаба опубликовал сегодня ночью на своей странице в Instagram руководитель штаба, спикер парламента Чечни Магомед Даудов. "Принял участие в первом после месяца Рамадан заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, прошедшем под председательством главы ЧР... Глава ЧР отметил, что эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, но режим самоизоляции необходимо сохранять", - написал Магомед Даудов.

Рамзан Кадыров на заседании оперштаба признал, что "три недели назад" власти Чечни еще "не знали, какие меры предпринимать". "Сегодня уже есть понимание", - сказал он.

При этом глава Чечни заявил, что у работников, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, не должно быть отпусков. "Сотрудники МВД, Росгвардии, медики - все, кто задействован, все должны работать, никакого отпуска, прогулов не должно быть", - приводит сегодня его слова "Кавказ.Реалии".

Отношение властей Чечни к пандемии менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес «паникеров» до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Репортаж с заседания оперштаба и сюжет о передаче 10 больницам реанимационных автомобилей от фонда имени Ахмата Кадырова был показан 26 мая в 22-часовых новостях телеканала «Грозный», передал корреспондент "Кавказского узла".

На YouTube-канале и на Instagram-странице телекомпании репортаж, по состоянию на 11.50 мск, не опубликован, но видеоролик размещен в Instagram-паблике eldit_net, насчитывающем 201 тысячу подписчиков.

Согласно видео, Рамзан Кадыров принял участие в церемонии передачи медучреждениям реанимобилей. Выступая перед медработниками, он напомнил о необходимости носить защитные маски и соблюдать другие установленные Роспотребнадзором правила. При этом на кадрах видно, что медработники стоят в защитных масок, а сам Кадыров и сопровождавший его министр здравоохранения Эльхан Сулейманов - без масок.

Публикация набрала к 11.50 мск 18 комментариев. Пользователь с ником teplo_._ обратил внимание на предмет, похожий на катетер, закрепленный на руке Рамзана Кадырова. "На правой руке катетер никто не заметил?" – написал он. «Я заметил», – ответил на это taisumovv_18.

"Это счётчик для салавата", - возразил adamalla.95.mg. "Счётчик на левой руке, а на внешней стороне ладони правой руки – присмотрись", - ответил teplo_._.

На эту же деталь обратил внимание и автор Telegram-канала "1ADAT", опубликовавший сегодня скриншот телеэфира ЧГТРК "Грозный". "На правой руке, которую он так тщательно прятал, мы нашли катетер", - говорится в публикации.

Предмет, похожий на катетер, заметен на руке главы Чечни и в конце фрагмента видео с заседания оперштаба, размещенного на странице Магомеда Даудова. При этом на большей части опубликованных кадров Рамзан Кадыров держит правую руку под столешницей либо накрывает ее левой рукой.

Сообщение о том, что Рамзан Кадыров провел заседание оперштаба, размещенное в том же паблике вечером 26 мая, к 11.50 мск набрало 140 комментариев. Авторы большинства из них на чеченском языке порадовались возвращению главы Чечни в публичное медиапространство, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Какая прекрасная новость, видеть тебя здоровым и свободным", - в частности, заочно обратилась к Кадырову evelina0095. "Шеф выздоровел", - написал mangal_095.

Жители Чечни обеспокоились здоровьем Кадырова из чувства неопределенности, поскольку на Кадырове держится вся система управления республикой, и его отсутствие ассоциируется у людей с потерей стабильности, разъяснили ранее социологи Игорь Селезнев и Денис Волков и правозащитница Светлана Ганнушкина.