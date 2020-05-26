Кадыров после длительного отсутствия провел заседание в Грозном

26 мая 2020, 17:03

Глава Чечни спустя пять дней после сообщения о его болезни появился на заседании штаба по борьбе с коронавирусом. Последний раз Кадыров появлялся на публике 11 дней назад, 15 мая, также на заседании оперативного штаба.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. По наблюдениям жителей Чечни, к этому времени Кадыров уже несколько дней не появлялся на людях. Однако спикер парламента Чечни Магомед Даудов 22 мая заявил, что Кадыров здоров. При этом депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что молится об исцелении Кадырова. Вечером 23 мая появился видеоролик, в котором закадровый голос, похожий на голос Рамзана Кадырова, поздравил верующих с Ураза-байрамом, сам Кадыров в кадре не появился. На это обратили внимание пользователи Instagram и жители Чечни, предположив, что Кадыров действительно болен.

Сегодня Рамзан Кадыров заявил, что принял участие в заседании оперативного штаба. "На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц", - написал он в своем официальном Telegram-канале.

Видео с заседания пока не опубликовано. В сообщении Telegram-канала Кадырова опубликованы три фотографии - одна общая, где глава Чечни сидит за круглым столом в отдалении, и две его фотографии крупным планом.

Отметим, что 24 мая муфтий Чечни Салах Межиев после совершения праздничного намаза по случаю Ураза-байрама в мечети "Сердце Чечни" упомянул Рамзана Кадырова в молитве об избавлении от эпидемии. Пожелания здоровья в исламе обычное явление, прокомментировал эту молитву исламовед Ефим Резван. Слова муфтия надо рассматривать в контексте публикаций о заражении главы Чечни коронавирусом, указал его коллега Леонид Сюкияйнен.

Жители Чечни обеспокоились здоровьем Кадырова из чувства неопределенности. Отсутствие внятной информации о болезни Кадырова беспокоит жителей Чечни хотя бы потому, что на Кадырове держится вся система управления республикой, и его отсутствие ассоциируется у людей с потерей стабильности, указали "Кавказскому узлу" социологи Игорь Селезнев и Денис Волков и правозащитница Светлана Ганнушкина.