Формат видеообращения Кадырова укрепил у жителей Чечни подозрения в его болезни

24 мая 2020, 12:04

Рамзан Кадыров в поздравлении с Ураза-байрамом не показался в кадре видеоролика, а ограничился аудиосообщением, обратили внимание пользователи Instagram и жители Чечни. Не исключено, что Кадыров действительно болен, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. Авторы публикаций в Telegram-каналах предположили, что Кадыров доставлен в московскую клинику. Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев не подтвердил, но и не опроверг эти сообщения. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов 22 мая заявил, что Рамзан Кадыров здоров, однако депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что молится об исцелении Кадырова.

Рамзана Кадырова уже несколько дней не показывают в репортажах местных телеканалов, хотя раньше он появлялся в них регулярно, передал 21 мая корреспондент "Кавказского узла". Выступления Рамзана Кадырова показывали 10 мая и 15 мая в новостных эфирах ЧГТРК "Грозный". После этого телеканал еще три дня давал в эфир кадры с Кадыровым, но на них глава Чечни был запечатлен в одной и той же одежде и на одном и том же фоне.

Вечером 23 мая в социальных сетях был опубликован видеоролик, снятый на территории резиденции главы Чечни. На кадрах демонстрируется мечеть имени дяди пророка Мухаммада – Хамзы, расположенная на территории резиденции главы Чечни. Лицо человека, снимающего видео, в кадре не появляется. Закадровый голос, похожий на голос Рамзана Кадырова, поздравил верующих с наступлением праздника Ураза-байрам, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Ассаламу алейкум, добрый вечер всем. Хочу поздравить с окончанием поста... В этом году были сложности из-за этой эпидемии (коронавируса). Многие люди испугались, винить их в этом нельзя, потому что было много умерших. Хотелось бы обратиться к чеченскому народу. В Чечне по сравнению с прошлым годом умерло на 216 человек меньше, родилось на 50 детей больше за четыре месяца - с января по апрель. Это тоже милость Всевышнего… Если на то будет воля Всевышнего, жизнь будет улучшаться. [...] Да здравствует мой любимый чеченский народ", - говорится в обращении.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - это праздник разговения после поста Рамадан. В этом году муфтий Чечни объявил первым днем праздника 24 мая.

Это же видео опубликовало 23 мая республиканское ИА "Чечня сегодня". "Рамзан Кадыров записал в Грозном поздравление в адрес мусульман России", - говорится в публикации. В Instagram-аккаунте ЧГТРК "Грозный" этот ролик размещен под названием "Рамзан Кадыров записал в столице ЧР поздравление к мусульманам России", под ним опубликовано к 12.00 мск 24 мая 885 комментариев.

Авторы большинства из них выразили радость в связи с обращением главы республики. "Пусть Всевышний возвратит тебя домой живым-здоровым, Рамзан. Некрасиво (плохо) без тебя в Чечне", - написала, в частности, _monika__________333333, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Радуюсь, услышав хотя бы голос", - написал пользователь bebi_lav, слова которого также перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые пользователи соцсети в комментариях к ролику, размещенному в Instagram-аккаунте ИА "Чечня сегодня", выразили сомнение в том, что аудиообращение записал глава республики. "Да не он это, по голосу видно сразу", - предположил, в частности, b_a_x_a112. "Голос его (Кадырова), но видео - не думаю", - написал floki_88_70. "Это не его голос, о Аллах, пусть ничего не случится с Рамзаном", - написал на чеченском языке пользователь shihani_9501. "Где же Рамзан Кадыров, пропал он", - посетовала aza_zakrieva.95, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Аналогичные сомнения высказали и авторы некоторых комментариев в Instagram-паблике "ЧП Чечня", насчитывающем 101 тысячу подписчиков. "Ролик меня не убедил, ни голос, ни почерк съемки ролика, прошу Аллаха великого исцелить его", - написал, в частности, israilov383545. "Лицо не показывает, да и голос не похож", - поделился мнением nevashedelo61.

Некоторые местные жители также обратили внимание на то, что в кадре обращения Кадырова сам глава Чечни вопреки традиции отсутствует. "Это не его формат. В такие моменты его обычно снимают журналисты, а тут кто-то ходит по территории резиденции, и звучит голос, похожий на голос Рамзана", - сказал, в частности, сотрудник общественной организации Умар корреспонденту "Кавказского узла".

"Здесь явное наложение голосового сообщения на видео. Возможно, говорит действительно сам Рамзан, но вот съемку делает кто-то другой. Зачем понадобился этот прием, мне непонятно. Что такого в том, если он действительно болен? Зачем это скрывать? Если же здоров, то поздравлял бы как всегда, официально, и по телевидению бы это показали. Это видео, на мой взгляд, лишнее подтверждение тому, что у него проблемы со здоровьем", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Идрис.

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