Психологическая усталость от карантина усилила протестные настроения в Чечне

26 мая 2020, 15:10

Реакция на инцидент в Самашках показала, что жители Чечни выражают недовольство нарушением своих прав несмотря на угрозу принуждения к публичным извинениям, указал кавказовед Руслан Кутаев. Ситуацию обостряет несоблюдение жестких ограничений силовиками и чиновниками, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", житель села Самашки Ачхой-Мартановского района заявил, что силовики избили человека, вышедшего в Ураза-байрам на улицу вопреки режиму карантина, и его мать. Сообщения об инциденте распространили 24 мая и пользователи WhatsApp в Чечне. После этого в поддерживающем местные власти Instagram-паблике появилось видео с религиозными деятелями и местными жителями, где последние приносят извинения за распространение фейков о конфликте с силовиками. Пользователи соцсети раскритиковали авторов ролика.

В Чечне по случаю Ураза-байрама были объявлены праздничными четыре дня - с 23 по 26 мая. В преддверии праздника муфтият из-за коронавируса призвал жителей республики встретить Ураза-байрам в семейном кругу. Чеченские силовики предупредили, что об усилении патрулирования на улицах. "Кавказским узлом" подготовлена справка о празднике Ураза-байрам (Ид-аль Фитр).

Режим самоизоляции все больше сказывается на местных жителях не только в материальном, но и в психологическом плане, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Он также указал, что "люди устали бояться" нарушить введенные в регионе жесткие ограничения. "Понимая, что их могут заставить извиняться, люди [все же] не сдерживаются, на эмоциях об этом говорят. Потом их распознают и унижают, заставляя говорить обратное", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

О практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

С тем, что психологическая усталость от карантина привела к росту протестных настроений, согласен и профессор Чеченского госуниверситета, который предпочел не называть своего имени.

"Сопротивление людей в затянувшейся изоляции - это издержки психологической, социальной реакции на ситуацию, которая имеет тенденцию выходить из под контроля. Это живые люди - они устали не только от изоляции, но и от неопределенности. Федеральным центром с 12 мая обозначено ослабление самоизоляции, сообщено, что регионы могут постепенно ослабить режим, но этого не происходит. Люди не могут удовлетворить свои элементарные эмоциональные и психологические нужды", - указал ученый.

Владимир Путин 11 мая заявил о постепенном выходе регионов России из режима самоизоляции. Несмотря на то, что 12 мая в стране закончился период нерабочих дней, для предотвращения распространения коронавируса, будет сохранен ряд профилактических мер. Губернаторы сами должны определить, какие ограничения и где их в регионах вводить. Жители Чечни ожидали ослабления ограничений к Ураза-байраму, одному из главных мусульманских праздников, и были разочарованы тем, что этого не произошло.

Празднование Ураза-байрама в условиях жестких ограничений удручило местных жителей, подчеркнул профессор ЧГУ. "Они не могут выразить соболезнования, как к этому привыкли, не могут провести какие-то праздники в своем доме. Человек лишен привычного ритма жизни, которому следовал все свое сознательное существование. Поэтому протестные настроения будут расти, и это характеризует не только ситуацию в республике, это происходит по всей стране", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Режим самоизоляции будет нарушаться и дальше, несмотря на принуждения к извинениям, уверен профессор. "Практика покаяния - это местный ландшафт, когда человеку не оставляют альтернативы, он вынужден покаяться, и в этом смысле он просто лишен свободы. Потому люди, прекрасно зная, что они будут извиняться и будут подвергаться унижению со стороны полицейских, будут нарушать режим самоизоляции", - заключил эксперт, не исключив, что ситуация может привести к социальному взрыву.

Психологическая перегрузка актуальна и для силовиков

Устали не только простые люди, но и силовики, добавил профессор ЧГУ. "У них тоже нервы на пределе. Они 24 часа в сутки находятся в такой ситуации, когда надо караулить людей, предъявлять им санкции, вступать с ним в полемику, физически их наказывать. Когда республика небольшая и все друг друга знают, приходятся друг другу родственниками, они знают, что это вернется бумерангом. Это усиливает напряжение в их (силовиков) рядах тоже", - заявил профессор в связи с инцидентом в Самашках.

В свою очередь, Руслан Кутаев считает, что превышение полномочий силовиками, следящими за соблюдением карантина, властями не санкционировалось. "Мне не кажется, что откровенные злоупотребления в отдельных местах - это спущенная [сверху] рекомендация. Люди, работающие в правоохранительных структурах, решают какие-то свои проблемы, пользуясь безраздельной властью", - сказал он.

Протестные настроения подогреваются привилегиями чиновников и силовиков

Протест в чеченском обществе усиливается тем, что в реальности ограничения неодинаково строги для разных категорий жителей, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Люди не перестали бояться, просто у людей уже сдают нервы. Люди сейчас на пределе. Их лишили возможности выходить на улицу, зарабатывать деньги, поставили в зависимость от гуманитарной помощи, за нарушение режима самоизоляции бьют и публично унижают, а сама власть и люди, к ней приближенные, при этом никак себя не ограничивают, демонстративно живут на широкую ногу, встречаются, устраивают пикники с шашлыками и мини-концертами", - сказал Абдурахманов корреспонденту "Кавказского узл ".

В аудиосообщениях об избиениях силовиками жителей Самашек отмечалось, что одного из них душили почти до потери сознания только за то, что он "просто выглянул из дома и зашел [обратно]". Среди избитых оказались женщины, дети, матери с грудными младенцами, заявили авторы сообщений. В Самашках, по данным Telegram-канала "1ADAT", было снято и видео, где люди не дают увезти группу молодых людей на "УАЗе". Это же видео публиковалось также в Instagram-паблике "ЧП/Чечня". "Кавказский узел" не располагает подтверждением информации, озвученной пользователями мессенджера WhatsApp, и сведениями о том, где и когда были сделаны опубликованные фото и видео.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три раза в неделю. Кроме того, жителям республики предписано носить медицинские маски. Несоблюдение этих ограничений силовиками и чиновниками вызывает в Чечне недовольство. Так, местных жителей и пользователей Instagram возмутило видео, на котором видно, что сотрудники полиции, дежурящие на въезде в Грозный, пренебрегают средствами защиты от коронавируса. Рамзан Кадыров и люди из его окружения также неоднократно появлялись в публичных местах без средств защиты.

Напомним, что в начале мая Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов видеороликов из Чечни, на которых силовики гоняются за жителями республики или задерживают предполагаемых нарушителей карантина, и отправлять их на работу уборщиками. Полковник полиции в отставке Хамзат Исраилов объяснил эти угрозы опасениями роста протестных настроений в регионе. "Кадыров не хочет дополнительного возбуждения в обществе - каких-то митингов, протестов и так далее ему не надо", - заявил "Кавказскому узлу" Исраилов.

Кадыров стремится не допустить утечки сведений о задержаниях, чтобы продемонстрировать внешнему миру свой контроль над ситуацией в Чечне, предположил, в свою очередь, на условиях анонимности один из чеченских политологов. Число видеороликов, подтверждающих нарушения прав человека в Чечне, растет, что вызывает раздражение властей и подрывает их репутацию на федеральном уровне, указал в мае член экспертного совета московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Публикация видео продолжилась, несмотря на угрозы Кадырова, одним из примеров этого являются и сообщения об избиениях силовиками жителей Самашек.

Информация о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслием в республике публикуется "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Новости о распространении вируса "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".