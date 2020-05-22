Видео чеченских силовиков без масок возмутило пользователей соцсети

22 мая 2020, 12:44

Сотрудники полиции, дежурящие на въезде в Грозный, пренебрегают средствами защиты от коронавируса, хотя от обычных жителей республики требуют носить маски, возмутились пользователи Instagram и местные жители после публикации ролика с чеченскими силовиками.

Как писал "Кавказский узел", с 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три раза в неделю. Силовики проводят в Чечне рейды, выявляя нарушителей карантина. Задержанным жителям Гудермеса силовики, в частности, пригрозили отправкой на общественные работы, сообщила 16 мая ЧГТРК "Грозный".

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Видеоролик о сотрудниках полиции, которые дежурят на въезде в Грозный, размещено сегодня в Instagram-паблике "ЧП/Грозный", насчитывающем 45,8 тысячи подписчиков. На кадрах видны семь мерседесов с номерами полиции Чечни, стоящие на трассе с включенными проблесковыми маячками, и силовики в форме, но без защитных масок. Видео сопровождается религиозным чеченским песнопением – назма, передал корреспондент "Кавказского узла".

Когда именно сделано видео, в публикации не уточняется, но в аннотации к ролику указано, что "данные мероприятия направлены на снижение распространения вируса COVID-19 на территории нашей республики".

К 12.43 мск публикация набрала 26,9 тысячи просмотров, под ней размещено 66 комментариев. Авторы некоторых из них возмутились тем, что правоохранители несут службу без защитных масок. "А что, вирус выбирает, почему без маски? Или он [опасен] только для простых", - саркастически заметил, в частности, ruslan_velbowsky. "Они толпятся, и ничего. Вируса не боятся, или их он не коснётся, что ли?" – написал pantera___000_.

"Как можно снизить распространение коронавируса, если вы все без масок там? [...] Вы компрометируете власть!!!" – эмоционально обратился к силовикам jacobkan8. "Когда они там стоят, вирус, говорят, не проходит", - иронически написал 1a_dika_yoyla, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Силовики, патрулирующие улицы или стоящие на мобильных постах, нередко пренебрегают средствами защиты от вируса, указал и сотрудник одной из общественных организаций Исраил. "Стоят без защитных масок, о перчатках вообще речи не идет, хотя за время дежурства им приходится общаться с сотнями людей, брать в руки и передавать документы, пропуска", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Исраил.

"В Instagram, WhatsApp полно роликов о сотрудниках нашей полиции, что несут дежурство на постах. То они на камуфлированных «УАЗ-Патриотах» разъезжают, то свои дорогие патрульные мерседесы демонстрируют. [...] Какой толк стояния на посту в полной экипировке, с бронежилетом, в каске и с автоматом? Коронавирус что, оружия боится? Где защитные маски и перчатки, которых нет у большинства из них, которые к тому же надо каждые 2-3 часа менять?" – поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своим возмущением грозненец Мансур.

Напомним, что с 6 мая в Чечне действует масочный режим. Отсутствие защитной маски расценивается как нарушение санитарных правил, нарушителям назначаются штрафы, и добиться от силовиков снисхождения не удается, рассказали ранее грозненцы.

При этом 10 мая, в День траура и скорби народов республики, представители ближайшего окружения Рамзана Кадырова посетили могилу его отца, не надев защитные маски и не соблюдая социальную дистанцию, следует из репортажа ЧГТРК "Грозный".

Неделей ранее, 3 мая, Рамзан Кадыров провел ифтар (ежедневное разговение после поста в месяц Рамадан) с руководителями больниц, где лечат зараженных коронавирусной инфекцией. И глава Чечни, и главврачи больниц при этом были без масок. Нарушение собственных запретов - обычная практика для властей Чечни, подтвердил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Всегда было, что для власти одни правила, а для жителей Чечни - другие", - сказал он "Кавказскому узлу".

21 мая источник в медицинских кругах сообщил, что глава Чечни находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. В информационном управлении главы и правительства Чечни отказались прокомментировать эту информацию.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".