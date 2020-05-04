Пренебрежение карантином указало на двойные стандарты властей Чечни

04 мая 2020, 13:25

Чеченские чиновники вслед за Рамзаном Кадыровым игнорируют меры профилактики заражения коронавирусом, выполнения которых требуют от рядовых обывателей, следует из опубликованного сегодня ночью видеоотчета главы Чечни о коллективном намазе.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля Рамзан Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений в Чечне, но уже 29 апреля поручил усилить контроль над передвижением людей и привлекать нарушителей режима самоизоляции к общественным работам. 3 мая в Чечне насчитывалось 553 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

С 18 марта в Чечне действует режим повышенной готовности, а с 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три раза в неделю. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Вечером 3 мая Рамзан Кадыров провел ифтар (вечерний разговение в месяц поста Рамадан) с руководителями больниц, где лечат зараженных коронавирусной инфекцией, сообщил сегодня ночью глава Чечни на своей странице в "ВКонтакте". "Я пригласил на ифтар [...] министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова, главных врачей медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения инфицированных COVID-19, а также больницы скорой медицинской помощи. [...] Мы очень хорошо пообщались", - написал Кадыров.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором Рамзан Кадыров вместе с группой мужчин совершает коллективный намаз, при этом ни на одном из них нет масок, после чего глава Чечни и еще 10 человек, в том числе Эльхан Сулейманов, ужинают за одним столом.

Власти республики не соблюдают установленные ими же карантинные меры, констатировал сотрудник одной из общественных организаций Чечни Аслан. "Населению запрещено покидать дома, всех, кто нарушает карантин, Рамзан (Кадыров) требует строго наказывать, привлекать к общественным работам и так далее. В то же самое время само руководство особо не придерживается карантинных норм", - сказал Аслан корреспонденту "Кавказского узла".

Органам власти в Чечне рекомендовано максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий. "В том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - говорится в распоряжении правительства Чечни о введении режима повышенной готовности, размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

"Мечети закрыты, рузба-намазы (коллективные пятничные намазы. – Прим. "Кавказского узла") не совершаются, нельзя ходить друг к другу в гости, организовывать ифтар для родных и знакомых... Нам всего этого нельзя, а вот власти почему-то можно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Али.

Чиновники в Чечне не впервые нарушают собственные правила

Напомним, руководители Чечни неоднократно появлялись на публике без масок. Так, 25 марта Рамзан Кадыров принял участие в открытии центре Грозного Дворца искусств. В мероприятии приняло участие больше сотни человек, включая детский ансамбль, и никто из них не был в масках. 3 апреля руководители Чечни совершили коллективный намаз вопреки собственному запрету на коллективные молитвы. В джума-намазе тогда приняли участие несколько десятков человек, и ни один из них не пользовался маской.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов несколько раз в эфире местного телевидении указывал на то, что ношение медицинских масок и перчаток только повышает угрозу заражения, и советовал в качестве защиты от коронавируса соблюдать определенную дистанцию и чаще мыть руки и лицо проточной водой.

Всемирная организация здравоохранения 7 апреля рекомендовала носить маски врачам, тем, кто оказывает помощь заболевшим на дому, и людям, находящимся в местах, где были выявлены случаи коронавируса. По данным ВОЗ, нет данных, подтверждающих, что ношение любых масок здоровыми людьми может оградить их от заражения респираторными вирусами, в том числе COVID-19, сообщается на сайте "Новости ООН".

Нарушение собственных запретов - обычная практика для властей Чечни, заявил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, комментируя участие чиновников в церемонии открытия Дворца искусств в Грозном. "Всегда было, что для власти есть одни правила, а для жителей Чечни - другие... здесь, конечно, максимально большая вероятность того, что [люди] могут заболеть", - сказал он "Кавказскому узлу".

Вышедших из дома рядовых жителей Чечни задерживают силовики

В свою очередь рядовые жители Чечни подвергаются публичным порицаниям за нарушения правил профилактики распространения коронавируса. Так, 2 мая в Instagram-паблике было размещено видео, на котором два жителя Гудермесского района, задержанные силовиками, извинились за нарушение режима самоизоляции.

На кадрах видео были показаны также не менее 16 мужчин разного возраста, стоящих у стены в помещении, и разговаривающий с ними подполковник полиции. При этом медицинских масок нет на большинстве из показанных на видео людей. Пользователи соцсети раскритиковали силовиков, собравших в одном помещении полтора десятка задержанных.

30 апреля телекомпания "Грозный" обнародовала репортаж о проверках силовиков на улицах Грозного. На кадрах, снятых на огороженной спортивной площадке, офицер полиции отчитал людей, выстроенных по периметру площадки вплотную друг к другу. "Данные мероприятия направлены на снижение распространения вируса COVID-19 на территории нашей республики", - пояснила республиканская телерадиокомпания.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".