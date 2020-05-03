Наибольший в СКФО прирост случаев заражения COVID-19 зарегистрирован в Дагестане

03 мая 2020, 13:26

На Северном Кавказе за сутки зафиксированы 447 новых случаев заражения коронавирусом, из них 136 - в Дагестане. Республика обогнала другие регионы СКФО как по приросту числа инфицированных, так и по общему их количеству.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая число случаев заражения коронавирусом на Северном Кавказе выросло на 344 и достигло 5554. Почти треть новых случаев заражения (109) пришлась на Дагестан.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным Роспотребнадзора на 10.35 мск 3 мая, новые случаи заражения зарегистрированы во всех семи регионах СКФО, наибольшее число новых случаев (136) – в Дагестане. В Кабардино-Балкарии тесты на вирус подтвердились за сутки у 90 человек, в Северной Осетии – у 69, на Ставрополье – у 55, в Ингушетии – у 51, в Чечне – у 28, а в Карачаево-Черкесии – у 18 человек, говорится в публикации, размещенной на сайте ведомства. Таким образом, за сутки на Северном Кавказе зафиксировано 447 случаев заражения.

Эти же сведения опубликованы сегодня и на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". Согласно данным на 10.25 мск, Дагестан лидирует на Северном Кавказе также по общему числу заражений, там насчитывается 1798 инфицированных. На втором месте по числу заражений Северная Осетия (990 человек). В Ингушетии насчитывается 865 зараженных, на Ставрополье – 731, в Кабардино-Балкарии – 634, в Чечне – 553, а в Карачаево-Черкесии – 430. Всего, таким образом, в СКФО насчитывается 6001 случай заражения коронавирусом, следует из публикации.

Отметим, что, по данным Росстата на 1 января 2020 года, Дагестан был самым населенным регионом СКФО, там проживали 3,11 млн человек. На Ставрополье насчитывалось 2,8 млн жителей, в Чечне – 1,478 млн человек, в Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".