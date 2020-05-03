Два жителя Чечни публично покаялись в нарушении самоизоляции

03 мая 2020, 11:07

Жители Гудермесского района, задержанные силовиками, извинились за нарушение режима самоизоляции, следует из видео, размещенного 2 мая в чеченском Instagram-паблике. Пользователи соцсети раскритиковали силовиков, собравших в одном помещении полтора десятка задержанных.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля Рамзан Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений в Чечне, но уже 29 апреля поручил усилить контроль над передвижением людей из-за нарушений режима самоизоляции. 30 апреля стало известно, что полицейские публично отчитали нарушителей, собрав их на футбольном поле.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три раза в неделю. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Видеоролик, на котором офицер полиции отчитывает группу мужчин, опубликован поздно вечером 2 мая в Instagram-паблике "ЧП Чечня", насчитывающем 85,1 тысячи подписчиков. "Сотрудниками ОМВД России по Гудермесскому району ЧР проводятся профилактические мероприятия по району. Данные мероприятия направлены на снижение распространения вируса COVID19 на территории нашей республики", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах видео показаны не менее 16 мужчин разного возраста, стоящих у стены в помещении, и разговаривающий с ними подполковник полиции. При этом медицинских масок нет на большинстве из показанных на видео людей. "Нельзя нарушать самоизоляцию. Для чего эта самоизоляция? Она для нас, понимаете? Чтобы эта эпидемия не распространилась. Все просят (вас) оставаться дома. Ничего сложного нет. У вас есть пропуск ровно на два часа. На эти два часа выходите, делайте, что вам нужно сделать. Своих детей оставляйте дома, свои семьи держите дома, своим родным скажите, чтобы находились дома", - говорит на видео полицейский, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Двое из задержанных мужчин призвали зрителей видеоролика не повторять их ошибок. "Раскаиваюсь, что вышел на улицу. Больше не нарушу (режим самоизоляции). Остальных тоже прошу не нарушать", - сказал молодой человек, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

"Я нарушил самоизоляцию. Прошу всех остерегаться. Больше нарушений не допущу, если на то будет воля Всевышнего. Будем делать то, что скажет власть, и оставаться дома", - сказал другой мужчина, слова которого также перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Кавказский узел" не располагает сведениями о том, когда и где была сделана видеозапись, и не может утверждать, что показанные на видео люди действительно нарушали режим самоизоляции.

О практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

Пользователи соцсети раскритиковали действия силовиков

К 11.05 мск видео набрало 30,1 тысячи просмотров, под ним размещено 52 комментария. Авторы некоторых из них высказали критику в адрес силовиков. "Понять не могу, само слово "самоизоляция" за себя же и говорит, на кой черт их в одну охапку собрали? То есть, чтобы вы не контактировали с другими, мы соберем вас всех в одно место?" – написал, в частности, yusupow.22.

"Вы же их всех собрали вместе и тем увеличили риск распространения, что-то не сходится, задача предотвратить или наоборот?" – заочно обратился к полицейским zaur_18.08. "Не собирать, а разгонять надо", – согласился shamil.shah1.

"Не все работают во власти, не у всех есть пенсии! Они что должны делать? Как кормить свои семьи? Например, я работал на стройках, теперь уже больше месяца сижу дома, не имея возможности выйти. Абсолютно нет никакого дохода", – посетовал dzhamalay_, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ограничения в Чечне ужесточены, констатировали местные жители. "Режим контроля резко ужесточен, это однозначно. Автобусы и маршрутки не работают. Без пропуска даже в ближайший магазин уже сходить проблема, могут забрать. С нашего двора 7-8 молодых парней вчера (2 мая) увезли за то, что вышли по своим делам", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Роза.

С 1 по 11 мая в Чечне остановлена работа общественного транспорта в связи с распространением коронавируса. Ранее Рамзан Кадыров распорядился усилить контроль за передвижением населения и потребовал изымать автотранспорт и привлекать нарушителей режима самоизоляции к общественным работам.

Житель Грозного Иса пожаловался на отсутствие дохода из-за вынужденной самоизоляции. "Я уже полтора месяца не работаю, как мне кормить свою семью? Все запасы уже кончились, денег почти нет, сидим на "Роллтонах" да хлебе с чаем, даже молока детям позволить уже не могу", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Иса, пояснив, что занимался частным извозом, и его средний дневной заработок составлял около тысячи рублей.

Материалы о распространении вируса "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".