Задержания последовали за угрозами Кадырова нарушителям карантина в Чечне

30 апреля 2020, 14:59

Жителей Чечни, которые нарушают карантин, будут лишать автомобилей и принуждать к уборке улиц, заявил Рамзан Кадыров. Полицейские публично отчитали нарушителей, собрав их на футбольном поле.

Как сообщал "Кавказский узел", пользователей Instagram возмутили видео, на которых дети, несмотря на карантин, играют на площадке во дворе многоквартирного дома, и разбегаются при появлении патрульной полицейской машины с включенной сиреной. Жители Грозного, опрошенные "Кавказским узлом", заявили, что устали от многодневного пребывания в домах. Они рассказали, что выходят на прогулки с детьми, стараясь избегать встреч с полицейскими патрулями. 30 апреля грозненцы пожаловались на проверки силовиками пассажиров общественного транспорта.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю. К 27 апреля прокуратура республики насчитала 42 нарушителя режима самоизоляции, которым грозят крупные денежные штрафы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители Чечни раскритиковали силовиков за задержание нарушителей карантина

В Instagram-паблике телекомпании "Грозный" 30 апреля был опубликован видеоролик, где демонстрируются проверки, которые проводят силовики на улицах Грозного. Некоторые после проверки садятся в машины к силовикам. Далее следуют кадры, снятые на огороженной спортивной площадке. По периметру площадки выстроены вплотную друг к другу десятки молодых людей, в центре стоит офицер полиции. "Сегодня идет карантин, вы все знаете. По телевидению, везде ежедневно объявляют, говорят. Мы ходим, призываем вас не выходить [из дома]. Мы вышли, чтобы оберегать ваше здоровье днем и ночью", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сказанное силовиком на чеченском языке.

"Сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР проводятся профилактические мероприятия на дорогах города Грозного. Данные мероприятия направлены на снижение распространения вируса COVID19 на территории нашей республики", - говорится в тексте, которым сопровождается публикация.

Действия силовиков возмутили отдельных пользователей соцсети. "Вот так людей сажая в одну машину, затем в одну камеру, не боитесь, что они заболеют [коронавирусом]? Если среди них окажется один больной, он многих молодых людей заразит", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя as_lan6225, написанный на чеченском языке. "Показуха это все. Многие были задержаны <по дороге> в аптеку, с лекарствами в руках. Из магазина тоже шли. А им и не важно было, откуда они шли, [что] людям есть нечего", - добавил к этому 7777__za.

"Не имею абсолютно ничего против мер пресечения нарушения карантина. Но и собирать всех нарушителей в одном месте [мне] кажется нецелесообразным", - высказался toni_skar. "Говорят, соблюдайте дистанцию, а людей собрали и поставили рядом друг другом", - указал dikayarhidey. "Не собирайте их вместе. Вместе нельзя собираться", - призвала силовиков на чеченском языке zaira_abdulaeva88.

К 14.59 мск 30 апреля публикация собрала 85,3 тысячи просмотров и 214 комментариев.

Жительница Грозного Фатима также назвала действия силовиков "показухой". "Особенно впечатляет монолог офицера, который говорит задержанным, что они днем и ночью работают ради того, чтобы сохранить их здоровье. Получается, они собрали в одном месте столько народу за нарушение карантина для их безопасности? А что, если среди них был коронавирусный больной?" - сказала Фатима корреспонденту "Кавказского узла".

Грозненец Руслан рассказал, что 29 апреля так задержали его племянника. "Он поехал в центр Грозного за лекарством для своей матери. Придрались к тому, что он выехал не в то время, что было указано в пропуске. Объяснения о том, что срочно понадобились лекарства, которых в местной аптеке не нашлось, силовиков не интересовали. Вместе с другими задержанными его увезли в полк полиции, переписали данные. Провели то. что они называют «профбеседой», и только вечером выпустили". - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кадыров пригрозил нарушителям карантина общественными работами

Рамзан Кадыров, выступая 29 апреля на заседании оперативного штаба, заявил о массовом нарушении карантина грозненцами и призвал ужесточить контроль за передвижением людей. "Сейчас мы едем по городу [Грозному]. В городе словно обычная жизнь. Никто карантина не соблюдает и не на самоизоляции. <...> Говорю, [надо] ужесточить меры. Просто так если человек катается – забирайте машины, заставьте подметать, чистить больницы, работать", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова, прозвучавшие в эфире телеканала "Грозный".

Он предупредил потенциальных нарушителей и их родных, что эти наказания будут применяться уже с 29 апреля. "Не ищите своего человека (родственника, нарушившего карантин. - Прим. "Кавказского узла"). Он будет где-то подметать улицы, чистить подъезды. Технику (изъятый у нарушителей транспорт. - Прим. "Кавказского узла") мы не отдадим", - заявил Кадыров.

Глава Чечни привел типичные возражения местных жителей против введенных ограничений и дал понять, что не намерен дискутировать. "«Есть закон»; «карантин - такого у нас понятия нет»; «закона [о карантине] нет»; «самоизоляция - что это такое?» Эй, подождите. Если в этой республике кому-то не сидится дома, мы заставим сидеть", - пригрозил Кадыров.

Наказывать нарушителей карантина общественными работами неправомерно, считает чеченский адвокат Эли. "За нарушения норм самоизоляции или карантина законом предусмотрена административная или даже уголовная ответственность. Привлекать нарушителей режима самоизоляции к уборке улиц или больниц - это уже чисто местное «ноу-хау»", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В России с 1 апреля введены штрафы за “нарушения правил поведения во время режима повышенной готовности” и “невыполнение предписаний санитарных врачей в условиях карантина”, которые предполагают штрафы в размере от 15 000 до 40 000 рублей. Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека, но при этом не имеет признаков уголовного преступления, говорится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Уголовный кодекс за угрозу массового заражения предусматривает до двух лет заключения, говорится в федеральном законе от 31 марта, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Угрозы Кадырова нарушителям карантина противоречат его же словам о подготовке смягчения ограничений, указали корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни.

"Всего за пару дней до этого Рамзан [Кадыров] говорил о том, что нужно постепенно смягчать карантинный режим и «выпускать людей», а вчера вдруг потребовал ужесточения мер контроля за передвижениями граждан, да еще и привлекать их к каким-то работам", - предположил житель Чечни Адлан.

Рамзан Кадыров 27 апреля объявил о возможности поэтапного снятия в Чечне ограничительных мер. Небольшие магазины, заправки и станции техобслуживания будут открываться при соблюдении мер безопасности, заявил Рамзан Кадыров, пригрозив изъятием имущества нарушителей. Возобновлять работу в таких условиях рискованно, указали местные бизнесмены.

"Люди еще не успели нарадоваться тому, что Кадыров объявил о предстоящем смягчении режима карантина, как он уже заявил обратное. Раз в целом по стране карантинный режим продлевается до конца майских праздников, то было бы немного нелогично отменять ограничения у нас. Тем более, что Рамзан всегда, что называется, «на ура» встречает любые предложения и указания Путина", - сказала жительница Чечни Милана.

Владимир Путин ранее подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно. При этом он поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, чтобы власти регионов заранее ознакомились с ними, сообщило 28 апреля РИА "Новости".

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".