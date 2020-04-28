Условия смягчения карантина в Чечне насторожили предпринимателей

28 апреля 2020, 13:47

Небольшие магазины, заправки и станции техобслуживания будут открываться при соблюдении мер безопасности, заявил Рамзан Кадыров, пригрозив изъятием имущества нарушителей. Возобновлять работу в таких условиях рискованно, указали местные бизнесмены.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 27 апреля объявил о возможности поэтапного снятия в Чечне ограничительных мер. Первыми в Чечне могут быть открыты маленькие магазины, техстанции и заправки с небольшим количеством сотрудников, сказал он.

В Чечне действует запрет на все массовые мероприятия, приостановлена работа ресторанов, кинотеатров, торговых точек, прием в пансионаты, санатории, детские лагеря, а также в туробъекты на курортах. Въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. С 13 апреля власти республики полностью закрыли границы республики и разрешили выходить из дома лишь по пропускам - три раза в неделю и не более, чем на два часа, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

План смягчения карантина планируется разработать уже на этой неделе, сообщил Рамзан Кадыров в понедельник, 27 апреля. Он допустил открытие 30% торговых точек на крупных рынках республики.

"Мы хоти на этой неделе разработать план, чтобы можно было открыть маленькие такие магазинчики, заправки, техстанции вулканизации, чтобы определенный контингент людей уже вышел на работу <...> Надо штабу разработать план мероприятий, с какого дня что будем открывать <...>, процедуры, как они должны вести себя, выполнять свою работу, соблюдая требования Роспотребнадзора. Каждому, кто выходит на работу - такая установка, кто открывает магазин - такая установка, заправка - такая установка", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова главы Чечни, прозвучавшие вечером 27 апреля в эфире государственного телеканала "Грозный".

За нарушение правил безопасности у предпринимателей будут изымать имущество, пригрозил Кадыров. "Если они не соблюдают [установленные правила], не только закрываем, [но и] полностью забираем имущество. Это не шутки - это жизни людей <...>. Поэтому к этому нельзя относиться халатно", - заявил глава Чечни.

Эти слова Рамзана Кадырова насторожили местных предпринимателей. "Смотрел репортаж во вчерашних новостях, где Рамзан [Кадыров] говорил о постепенной отмене карантина. Получается так: вы можете начинать работать, но если мы решим, что вы что-то там нарушили, то все отберем. По мне, так лучше подождать, пока полностью все ограничения не снимут, и потом уже возобновить работу - меньше мороки будет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный бизнесмен Хамид.

Аналогичное мнение высказал и владелец станции техобслуживания в Грозном, Аслан. "Новость одновременно и приятная, и, в то же время, настораживающая. Во-первых, пока неясно, кому, как и на каких условиях разрешат возобновить работу. Во-вторых - что, как мне кажется, более существенно, - открыто сказано, что в случае выявления нарушений будут изымать имущество. А найти нарушения, при желании, не составит особых проблем. Так что надо сто раз подумать, прежде чем принять решение по поводу возобновления деятельности", - сказал грозненец корреспонденту "Кавказского узла".

"Уже второй месяц, как техстанция стоит закрытой - доходов никаких нет. Ждали, что хотя бы с 1 мая сможем снова начать работать. Но, похоже, это еще недели на две может затянуться, минимум. Но даже если и разрешат работу, то по каким-то установкам, за нарушение которых, как предупредил глава [республики], могут не только закрыть, но и все оборудование отобрать. Даже не знаю теперь, радоваться тому, что дадут возможность снова работать, или переживать из-за того, что могут возникнуть проблемы после того, как возобновим работу", - указал корреспонденту "Кавказского узла" работник станции техобслуживания Рамзан.

Самозанятые жители Чечни пожаловались, что на карантине лишились доходов. Грозненский каменщик Хамзат сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что уже полтра месяца сидит дома без работы. "Выходить нельзя, действует карантин плюс комендантский час. Деньги заканчиваются - даже не представляю, как быть в этой ситуации. Даже если в ближайшие недели и снимут ограничения, то найти клиентов будет сложно, потому что у людей тоже не было доходов все это время. Прежде уже с марта начинал работать, за сезон удавалось несколько заказов на частных стройках получить, а в этом году еще ни одного заказа не было", - посетовал грозненец.

"У бюджетников есть хоть какие-то доходы, а как быть нам, самозанятым? Ни работы, ни дохода. Нет денег. Пока что держимся за счет пенсии дочери-инвалида, фактически выживаем", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Лиза.

Пользовательница Instagram m_gairbekova_77 посетовала, что осталась и без работы, и без пособия по безработице. "Нас не уволили официально, но мы не работаем. <...> В итоге денег нет ни там, ни тут", - прокомментировала она видео заседание оперативного штаба Чечни, опубликованное сегодня в паблике телекомпании "Грозный".

Многие комментаторы похвалили власти Чечни за введенные ограничения. "Без ваших мер, Рамзан Ахматович, мы бы все уже были бы заражены. Конечно, трудно нам в квартирах удерживать детей дома", - написал djabkaev_14. "Достойные руководители! Главное, что одни из первых приняли жесткие меры", - высказалась elena.gorshanova.

К 13.47 мск 28 апреля эта публикация собрала 60,2 тысячи просмотров и 165 комментариев.

Ранее жители Чечни высказывали критику относительно введенных ограничений в республике. По их словам, система выдачи пропусков работает плохо и не учитывает потребности людей. Предприниматели жаловались на то, что в связи с введением ограничительных мер при пересечении границы Чечни значительно увеличилось время проверок и досмотров.