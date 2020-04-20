Предприниматели пожаловались на проволочки с ввозом в Чечню грузов

20 апреля 2020, 01:46

Ограничение на въезд в Чечню из-за коронавируса не повлияло на транзит грузов через границу республики и на их ввоз, заявили в МВД. Опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели и водители, однако, отметили, что на все проверки и досмотры уходит значительно больше времени, чем раньше.

Как писал "Кавказский узел", с 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения коронавируса. Въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. По мнению опрошенных экспертов, репортажи на ЧГТРК "Грозный", демонстрирующие бесперебойный транзит грузов через территорию республики, показывают лояльность руководства Чечни требованиям федерального центра.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание главам регионов, которые своими решениями ввели запрет на выезд и въезд в регионы. Рамзан Кадыров отреагировал на критику, заявив, что относительно Чечни Мишустина ввели в заблуждение. Кадыров нарушил субординацию, жестко ответив на критику российского премьера, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи и кавказоведы. Власти Чечни уже после критики со стороны Мишустина продолжили ужесточать пропускной режим на административной границе. Публичная полемика Рамзана Кадырова с главой российского правительства повлияла на официальную статистику заражения коронавирусом в республике, отмечает "Новая газета".

Закрытие границ Чечни из-за коронавируса не влияет на транзит грузов и ввоз товаров в республику, заявил 19 апреля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник республиканского МВД.

"Усиление карантинных мер на границах не повлияло на транзитные перевозки по территории республики. Так, за 17 апреля транзитом у нас проехали 612 автотранспортных средств. Еще 279 единиц автотранспорта заехали в республику с продовольствием и другими товарами. 16-го числа по территории республики транзитом проехали 819 транспортных средств, еще 286 автомашин въехали в регион. Никаких проблем для грузоперевозчиков нет. Наоборот, наши сотрудники обеспечивают проезд фур по федеральной трассе "Кавказ" без каких-либо проблем", - рассказал он.

По его словам, все водители всех въезжающих в республику машин в обязательном порядке проходят регистрацию на выставленных на границах постах, а весь транспорт подвергается дезинфекции. "Помимо непосредственно сотрудников полиции на приграничных КПП дежурят медики, которые проверяют состояние водителей и в случае необходимости могут оказать помощь", – подчеркнул он.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" предприниматели, однако, сообщили, что при пересечении границы Чечни у них возникли определенные трудности в связи с введением ограничительных мер.

"Я уже не один год занимаюсь оптовыми поставками продуктов, в основном вожу муку в нашу республику. Из Краснодара вожу, Ставрополья, Дагестана. После того как с 5-го числа объявили о закрытии границы, работать стало намного сложнее. На посту скапливается много фур, нужно регистрироваться, врачи проверяют, машину дезинфицируют. Как минимум часов на пять-шесть больше времени уходит на это, если сравнивать с тем, как было прежде", – заметил Муса.

"С усилением (мер безопасности) на границах проблем и нервотрепки, однозначно, стало в разы больше. Мало того, что на границе простаиваешь, так еще надо десятки постов по трассе уже внутри республики проезжать. И почти везде останавливают, смотрят документы, спрашивают, откуда, куда да зачем. Фуры, что транзитом едут - им с этим проще. Колонну могут сопроводить от одной стороны границы до другой, у них "зеленый свет" в общем-то. Это у нас, местных, проблемы. Что по ту сторону границы, что по эту – везде проверки, досмотры и все остальное", – утверждает Абу.

«Выезжаешь (из республики), тебя проверяют, заезжаешь – опять проверяют. Купить продукты за пределами (Чечни) не проблематично: они есть, хотя оптовики и подняли цены в кризис. Проблема ввезти это все в республику через кордоны и полицейские посты", – указал Муса.

По состоянию на 19 апреля, в Чечне подтверждено 219 случаев заражений, 23 пациента выздоровели, пятеро скончались, говорится в сообщении Минздрава республики в Instagram.

Опрошенные ранее эксперты обратили внимание на трансляцию на государственном телеканале ЧГТРК "Грозный" репортажей о транзите грузов через территорию Чечни. По мнению профессора Ставропольского госуниверситета, конфликтолога Юрия Ефимова, власти республики считают, что сейчас важнее обеспечить транзит грузов, а не свободное передвижение граждан. "Правительству важно не допустить гуманитарной катастрофы, исключить продовольственную проблему", – отметил он, добавив, что в сложившейся ситуации "все остальные проблемы, в том числе свободное передвижение граждан, отходят на второй план".

Аналогичного мнения придерживается эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, который считает, что для властей важно обеспечить население продовольствием и создать беспрепятственный транзит грузов между регионами. "Если поначалу он заявил, что сделает все, что захочет, запретив всем въезд в Чечню, то сейчас, объясняя свои действия мерами безопасности, разрешает допуск в республику при наличии справки о прохождения теста на коронавирус", – отметил он.

Ранее глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".