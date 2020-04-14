Жители Чечни выразили недовольство пропускным режимом

14 апреля 2020, 12:13

В Чечне второй день действует запрет покидать жилище без спецпропуска, каждой семье отведены на покупки шесть часов в неделю. Система выдачи пропусков работает плохо и не учитывает потребности людей, пожаловались жители республики.

Как писал "Кавказский узел", с 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса. Въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. Рамзан Кадыров пригрозил сжигать автомобили нарушителей карантина, недовольных действиями сотрудников полиции.

Ранее глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Выйти из дома можно три раза в неделю

С 13 апреля в Чечне введен пропускной режим, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни. "На одного члена семьи выдается специальный пропуск, дающий право выезжать за покупками в магазин или аптеку, сроком на два часа. Время выезда указывается по желанию получателя. Причем пропуск выдается на четные или нечетные дни, для того, чтобы максимально сократить число людей, которые находятся на улицах населенных пунктов. В воскресный день любое передвижение полностью ограничено", - пояснил представитель аппарата.

Он отметил, что пропуска должны выдаваться местными органами власти и действуют только в пределах того или иного населенного пункта. "Граждане не имеют права покидать территорию своего муниципалитета. Это допускается только в исключительных случаях: например, если человека нужно срочно госпитализировать. На работников экстренных служб, организаций и предприятий, работающих в штатном режиме, данные ограничения не распространяются. Им достаточно иметь при себе удостоверения с места работы", - проинформировал чиновник.

О введении пропускного режима объявил 13 апреля в прямом эфире в Instagram спикер парламента Магомед Даудов, возглавляющий республиканский оперативный штаб, сообщило в тот же день РИА "Новости".

На 13 апреля число зараженных в Чечне составило 49, а умерших - пять, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители Чечни указали на недочеты пропускной системы

Публикация о введении пропускного режима, размещенная 13 апреля в instagram-паблике "ЧП Чечня", к 12.13 мск 14 апреля собрала 1288 "лайков" и 83 комментария. У паблика 75,3 тысячи подписчиков.

Многие пользователи соцсети, позиционирующие себя как жители республики, раскритиковали строгость введенных мер. "Тюрьма", - высказался leonmiler75. "Дурдом", - написал grozny_legal. "Попахивает прям лагерем строго режима... аж жутко", – заметил bryu95. "Еще скажите не дышать через день", – сыронизировал khuseyn.ismailov. "Скоро скажут не дышать - конечно, тем, кто послушается", - ответила на это mbazaeva46.

Ограничения не учитывают потребности тех, кто, например, занимается скотоводством, указала larisa.khuseinova. "Интересно, что должны делать те, у кого есть [домашний] скот? Его надо утром выгнать, а вечером привести домой", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий этого пользователя.

"Я прописан в селе, а живу в городе", - пожаловался zek__095. Пользователь liiagroznyi6939 написал, что получил пропуск на неудобное для него время. "Мне дали с 8 до 10. Сказали, другого нет. Во дворе нет машины, и в это время не открывают толком магазин. И [что] с ним делать?" - посетовал он.

Жители Чечни, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", также негативно отнеслись к введению пропускного режима. "Даются два часа три раза в неделю, чтобы купить продукты питания и лекарства, а по воскресеньям вообще нельзя выходить из дома. У нас, например, в поселке нет своего мясного магазина, надо ехать в центр [Грозного]. Оптовые точки тоже в центре находятся. Как быть в таком случае? Что будет, если не удастся за два часа вернуться? Это полнейший произвол и издевательство над людьми, я считаю", - заявила жительница Заводского района Грозного Хеда.

"Введение пропусков - это лишняя нагрузка на людей, которые и без того находятся в непростой ситуации. Естественно, кое-какие продукты можно взять про запас, но тот же хлеб, к примеру, люди обычно покупают каждый день. И что теперь делать, если выходить из дома можно только три раза в неделю?" - раскритиковал пропускной режим грозненец Ахмад.

"Вообще-то все надеялись, что этот карантинный режим, который у нас фактически действует с конца марта, начнут понемногу ослаблять, но происходит с точностью до наоборот. Запреты следуют один за другим, а когда это кончится, никто не говорит. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет положение простых граждан", - указал местный житель Бекхан.

Грозненцы пожаловались на проблемы с выдачей пропусков

Другие грозненцы указали на проблемы с самой выдачей пропусков. "Руководство объявило пропускной режим, а вот с самими пропусками вопрос не решен. Где-то их нет, где-то еще не выдают, кое-где уже начали выдавать. Это просто новый раздражитель для населения. Понятно, что действия властей направлены на то, чтобы минимизировать риски распространения инфекции, но надо понимать, что народ уже устал от этой неопределенности. При этом деньги у большинства людей заканчиваются, а с ними закончится и терпение", - отметил местный житель Салавди.

"У меня сестра живет в Аргуне, им вчера уже начали выдавать эти попуска, приходили на дом и заполняли. У нас еще никто не может сказать, кто, когда и как будет их выдавать. Вроде, заниматься этим должна сельская администрация или префектура района, но там пока ничего определенного сказать не могут. Идея, может, и правильная, однако вот реализация на низком уровне", - высказался житель одного и населенных пунктов Грозненского района Ваха.

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