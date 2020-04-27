27 апреля 2020, 18:28

Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса

Первыми в Чечне могут быть открыты маленькие магазины, техстанции и заправки с небольшим количеством сотрудников, сообщил сегодня глава республики.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне действует запрет на все массовые мероприятия, приостановлена работа ресторанов, кинотеатров, торговых точек, прием в пансионаты, санатории, детские лагеря, а также в туробъекты на курортах. Въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома

Рамзан Кадыров ввел ряд ограничений в связи с распространением коронавируса, а также подписал ряд указов, направленных на поддержку бизнеса в условиях пандемии, 27 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О возможности поэтапного снятия в Чечне ограничительных мер Рамзан Кадыров заявил сегодня после участия в заседании Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

"Поручил руководителю оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер. Если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса — маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала", - написал Кадыров на своих страницах в соцсетях, в частности, в Instagram.

Кадыров отметил, что благодаря введенным ограничительным мерам в республике наблюдается "небольшая положительная динамика". "Понизилась агрессивность вируса, 62% зараженных бессимптомно переносят заболевание", - уточнил он.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. К 27 апреля в Чечне подтверждено 429 случаев инфицирования коронавирусом, шесть человек умерли. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Напомним, что 21 апреля Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы жителей республики открыть закрытые на карантин из-за эпидемии коронавируса парикмахерские и 21 апреля запустил флешмоб "Чистая голова! Стоп коронавирусу!". Его примеру последовали чиновники и силовики. Бюджетники в Чечне рассказали о вынужденном бритье головы вслед за Кадыровым.

Жители Чечни высказывали критику относительно введенных ограничений в республике. По их словам, система выдачи пропусков работает плохо и не учитывает потребности людей. Предприниматели жаловались на то, что в связи с введением ограничительных мер при пересечении границы Чечни значительно увеличилось время проверок и досмотров.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Муфтият Чечни рекомендовал совершать намазы в кругу семьи", "Кадыров рассказал о положительном тесте Даудова на коронавирус", "Бритье голов чиновниками в Чечне стало способом доказать лояльность Кадырову".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 апреля 2020, 18:47

27 апреля 2020, 18:05

27 апреля 2020, 17:32

27 апреля 2020, 16:54

27 апреля 2020, 16:33

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи