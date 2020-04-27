Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса

27 апреля 2020, 18:28

Первыми в Чечне могут быть открыты маленькие магазины, техстанции и заправки с небольшим количеством сотрудников, сообщил сегодня глава республики.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне действует запрет на все массовые мероприятия, приостановлена работа ресторанов, кинотеатров, торговых точек, прием в пансионаты, санатории, детские лагеря, а также в туробъекты на курортах. Въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома

Рамзан Кадыров ввел ряд ограничений в связи с распространением коронавируса, а также подписал ряд указов, направленных на поддержку бизнеса в условиях пандемии, 27 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О возможности поэтапного снятия в Чечне ограничительных мер Рамзан Кадыров заявил сегодня после участия в заседании Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

"Поручил руководителю оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер. Если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса — маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала", - написал Кадыров на своих страницах в соцсетях, в частности, в Instagram.

Кадыров отметил, что благодаря введенным ограничительным мерам в республике наблюдается "небольшая положительная динамика". "Понизилась агрессивность вируса, 62% зараженных бессимптомно переносят заболевание", - уточнил он.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. К 27 апреля в Чечне подтверждено 429 случаев инфицирования коронавирусом, шесть человек умерли. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Напомним, что 21 апреля Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы жителей республики открыть закрытые на карантин из-за эпидемии коронавируса парикмахерские и 21 апреля запустил флешмоб "Чистая голова! Стоп коронавирусу!". Его примеру последовали чиновники и силовики. Бюджетники в Чечне рассказали о вынужденном бритье головы вслед за Кадыровым.

Жители Чечни высказывали критику относительно введенных ограничений в республике. По их словам, система выдачи пропусков работает плохо и не учитывает потребности людей. Предприниматели жаловались на то, что в связи с введением ограничительных мер при пересечении границы Чечни значительно увеличилось время проверок и досмотров.