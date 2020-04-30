Усиление контроля за передвижением вызвало недовольство жителей Чечни

30 апреля 2020, 02:24

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить контроль за передвижением жителей республики из-за нарушений режима самоизоляции. Грозненцы пожаловались на проверки силовиками пассажиров общественного транспорта.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 27 апреля объявил о возможности поэтапного снятия в Чечне ограничительных мер. Первыми в Чечне могут быть открыты маленькие магазины, техстанции и заправки с небольшим количеством сотрудников при соблюдении мер безопасности, заявил Рамзан Кадыров, пригрозив изъятием имущества нарушителей. Возобновлять работу в таких условиях рискованно, указали местные бизнесмены.

В Чечне действует запрет на все массовые мероприятия, приостановлена работа ресторанов, кинотеатров, торговых точек, прием в пансионаты, санатории, детские лагеря, а также в туробъекты на курортах. Въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. С 13 апреля власти республики полностью закрыли границы республики и разрешили выходить из дома лишь по пропускам - три раза в неделю и не более, чем на два часа, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Рамзан Кадыров распорядился усилить контроль за передвижением жителей Чечни. Поручение оперативному штабу по COVID-19 республики было озвучено 29 апреля.

«Наблюдения показывают, что многие жители городов и сел Чеченской Республики не соблюдают режим самоизоляции, позволяют детям выходить на улицу и контактировать со сверстниками. Такое нас не устраивает! В этом я вижу возможность распространения коронавирусной инфекции», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров также отметил, что в республике удалось локализовать две вспышки инфекции в селениях Новые Атаги и Гойты, где новых подтверждений о заразившихся коронавирусом не было.

Силовики проводят проверку пропусков у пассажиров общественного транспорта, заявили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Грозного. «(28 апреля) решила проехать в центр, на рынок «Беркат», чтобы купить семена и рассаду для своего огорода. На трассе остановили сотрудники (полиции), что тут постоянно дежурят, велели всем, у кого нет пропусков, выйти из автобуса, сказали, что без них ездить нельзя», - заявила Седа.

По словам женщины, в их семье пропуск, дающий право посещать магазины по два часа в день три раза в неделю выписан на главу семьи. «У нас своя машина, пропуск взяли на него, думая, что он будет возить все необходимое, но теперь и на машине выезжать запретили, только на такси, маршрутке и автобусе ездить можно. До рынка так вчера и не добралась», – пожаловалась грозненка.

«В такси уже несколько дней не берут, если нет пропуска, в маршрутках люди ездили. Поехали с сестрой на рынок, на посту полиция остановила. Хотели высадить, но все женщины стали возмущаться, потому что ни у кого этих пропусков не было, и все ехали за покупками на рынок. В общем, нас пропустили, с условием, что без пропусков больше никто за покупками ни ходить, ни ездить не будет», – отметила жительница поселка Гикало в Грозном Зарема.

Грозненец Имран пожаловался на непоследовательность действий властей Чечни. «(Власти Чечни) то объявили, что будут постепенно смягчать карантинный режим, и в то же время фактически его усиливают. Люди просто не знают, как им быть, и чего ожидать завтра», - заявил Имран.

Ранее жители Чечни высказывали критику относительно введенных ограничений в республике. По их словам, система выдачи пропусков работает плохо и не учитывает потребности людей. Предприниматели жаловались на то, что в связи с введением ограничительных мер при пересечении границы Чечни значительно увеличилось время проверок и досмотров.

К 10.45 мск 29 апреля общее число инфицированных в Чечне достигло 465. Максимальный рост числа инфицированных коронавирусом среди регионов Северо-Кавказского федерального округа в этот день зафиксирован в Северной Осетии.