Уголовный кодекс РФ. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

28 апреля 2020, 10:03

"Синдикат-100" назвал закон о фейках давлением на журналистов

Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".

"Сейчас непростое время для каждого. Эпидемия и экономический кризис стали испытанием для всех. Это время требует от общества и от каждого человека ответственных действий, возможных только в ситуации взаимного доверия, хотя бы минимального. А доверие может и должно быть основано на максимальной информированности о происходящем", - говорится в обращении журналистов, опубликованном на "Кавказском узле".

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В своем письме журналисты отмечают, что функция прессы - рассказывать о том, что происходит на самом деле. "...каждый из вас и ваших близких может оказаться пациентом на больничной койке без надлежащего ухода или врачом без средств лечения, или оставшимся без средств к существованию работником, или... Этот ряд вы можете без труда продолжить сами. Рассказ о проблемах - первый шаг к их решению. Молчание о проблемах - путь к их усугублению", - сказано в обращении "Синдикат-100".

Авторы письма отмечают, что журналисты часто указывают на виновников проблем - конкретных людей, которые наделены полномочиями, но не справляются с ними "или по некомпетентности, или по иным причинам". "Потому эпидемию уже активно используют для давления на журналистов. Власть разговаривает с прессой, используя военную лексику, напрямую угрожая. Инструментом давления становится в числе прочего спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе", - заявляют авторы письма.

Госдума в марте 2019 года приняла законопроекты о борьбе с фейковой информацией, а также с оскорблением государства и общества. "Антифейковый" закон запрещает публиковать "недостоверную общественно значимую информацию", если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок и безопасность. За публикацию фейков предусмотрены крупные штрафы, сообщило РИА "Новости". В марте текущего года Госдума поддержала поправку в УК России о штрафах или ограничении свободы за распространение ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах. Включая, например, информацию о коронавирусе, написала "Российская газета" 31 марта.

Авторы обращения пояснили, что журналисты часто вынуждены прибегать к анонимным источникам информации, поскольку, например, "врачи, готовые героически противостоять эпидемии, не всегда готовы открыто общаться с прессой, потому что боятся потерять работу". "Журналист же обязан рассказать о том, что происходит, даже если его источник не хочет называть себя. И затем этот журналист и его издание рискуют стать объектом применения "антифейкового" законодательства", - подчеркивается в обращении.

Журналисты считают, что "законодательство и правоприменение направлены в данном случае не против ложной информации", а "против информации как таковой". "Сегодня как никогда независимая пресса нуждается в общественной поддержке. Цена каждому задушенному в эти дни независимому изданию - жизни людей", - говорится в обращении.

"Синдикат-100" возник в феврале текущего года, когда по инициативе "Новой газеты" двадцать пять российских изданий (в том числе "Кавказский узел"), объединились для независимого освещения проблем страны и одновременной публикации материалов на острые общественно значимые темы, написал "Интерфакс" 29 февраля.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Житель Тырныауза продолжил практику публичных извинений за фейки на Кавказе", "Житель Кабардино-Балкарии покаялся за фейк о коронавирусе", "Юристы указали на необоснованность претензий силовиков к студенту из Майкопа".

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