Ростовский суд вынес приговор жителю Севастополя за оправдание терроризма

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К 5,5 года приговорил Южный окружной военный суд жителя Севастополя за комментарии в мессенджере, признанные оправданием терроризма.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Севастополя Александру Маляренко, признав его виновным в публичном оправдании терроризма и публичных же призывах к экстремистской и террористической деятельности.

Суд установил, что Маляренко, находясь в Севастополе, в апреле 2024 года, январе 2025 года и марте 2025 года разместил в мессенджере тексты и комментарии с оправданиями действий украинских военных (всего восемь публикаций). Он, в частности, одобрял авиационные и ракетные удары по населенным пунктами Российской Федерации, по Крымскому мосту, а также вторжение в Курскую область. Кроме того, он призывал наносить удары по Крыму и Севастополю, пишет 9 июня 1rnd.ru.

Также в марте, апреле и декабре 2024 года, в феврале, марте и апреле 2025 года он разместил семь сообщений, в которых призывал к насилию в отношении российских граждан.

Суд признал Маляренко виновным и приговорил к пяти с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 июня Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кропоткина, оштрафовав его за комментарий в мессенджере, признанный публичным оправданием терроризма.

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