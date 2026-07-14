Отчет властей о пресечении деятельности колдуньи вызвал иронию у жителей Чечни

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Публичное порицание жительницы Чечни, которой вменили занятие колдовством, неуместно, а сами оккультные ритуалы больше похожи на иллюзию и шарлатанство, чем на реально действующие практики, указали жители республики, комментируя в соцсети отчет властей о пресечении деятельности колдуньи.

Как информировал "Кавказский узел", 13 июля в соцсетях распространился видеорепортаж государственного телеканала "Грозный" о пресечении деятельности колдуньи. Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал жительницу Грозного, которая будто бы занималась оккультизмом.

Видеорепортаж ЧГРК "Грозный" о том, что жительница Грозного будто бы занималась оккультизмом опубликовал Instagram*-паблик chp.grozni_95, на который подписано около 48,3 тысячи пользователей. Этот пост на 10.40 мск 14 июля набрал 690 отметок "Нравится" и 236 комментариев. Часть пользователей сочла неуместным формат публичной демонстрации.

"Обязательно ли всё это выставлять на всеобщее обозрение?" – задался вопросом пользователь grimgrimmi.

"Блин, ну как же вы верите в это?", – задался вопросом пользователь solntse7968.

"А зачем она это делает и для кого? И почему это в каком-то зале происходит?" – написал пользователь tanos_2008.

"Вот до чего ее довела работа в школе", – сыронизировал пользователь sellmaxas.

Еще одно видео о том, что другая пожилая жительница Чечни тоже была поймана за занятие оккультизмом опубликовал Instagram*-паблик chp.grozny_95. "Колдунья дала сбой, когда рядом Адам Эльжуркаев, целитель-богослов. Напомним, пожилая женщина, занимавшаяся оккультными услугами, была задержана", – сказано в описании публикации.

На кадрах видео пожилая женщина демонстрирует в актовом зале действие оккультизма нескольким людям. В помещении на стуле сидит человек, и пожилая женщина водит руками, глядя на него. Затем она перемещается в другой конец помещения, встает за стол, и продолжает делать жесты руками, глядя на испытуемого. За действиями пожилой женщины наблюдают несколько человек, один из них снимает происходящее на камеру.

По завершении манипуляций пожилая женщина заявила, что ей не удалось выполнить оккультный ритуал.

Действие происходит в актовом зале, на фоне видна сцена с трибуной, флаги России и Чечни, а также портреты Ахмата и Рамзана Кадыровых, а также Владимира Путина. Этот же актовый зал был показан в репортаже ЧГТРК "Грозный", в котором шла речь о пресечении деятельности колдуньи.

Этот пост в Instagram*-паблике chp.grozny_95, на который подписаны около одного млн пользователей, на 10.40 мск 14 июля набрал 336 отметок "Нравится" и 553 комментария.

Некоторые пользователи заявили, что ролик их развеселил. "Настроение подняли", – написала seda_19781.

"Настроение с утра подняли", – отметила также m_a_d_i_n_a_868.

"Оператору главное не засмеяться", – отметила luiza_lr_.

Часть пользователей задалась вопросом, что происходит на видео. "А зачем она это делает и для кого? И почему это в каком-то зале происходит?" – написал tanos_2008.

"Что она делает?" – спросил пользователь rai_aaaa05.

Некоторые пользователи потребовали наказать жительницу Грозного за колдовство, а другая часть пользователей призвала наказать не только ее, но и тех, кто обратился к ней за оккультными услугами.

Напомним, в Чечне много лет ведется кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось. Репортажи о беседах с задержанными, которые проводит руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, периодически публикует гостелекомпания "Грозный".