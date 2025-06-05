Порицание чеченки за колдовство продемонстрировало конкуренцию исламской медицины и оккультизма

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Жители Чечни опасаются реального вреда от оккультных ритуалов, при этом "колдовские" практики были широко распространены как в Чечне и других регионах Северного Кавказа. Борьба властей с ними обусловлена тем, что такие услуги составляют конкуренцию традиционной исламской медицине.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне много лет ведется кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, тогда были задержаны десятки людей, некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось. В очередном репортаже гостелеканала "Грозный" руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал 70-летнюю жительницу Чечни за колдовство, несмотря на заявление сына женщины о ее психическом заболевании.

В качестве доказательств причастности пожилой женщины к колдовству были представлены свечи, бутылки алкоголя, куски мыла и то, что она не смогла правильно произнести суру из Корана. Алкан Цукаеву регулярно замечали на нескольких АЗС одной сети, хотя женщина не имеет автомобиля и конкретных причин приходить на заправки. На АЗС она совершала странные действия, включая просьбы к персоналу подержать четки или выполнить иные непонятные манипуляции. "Видимо, не устроило благосостояние владельца пяти заправок", - высказал предположение автор сюжета.

Подозрения в колдовстве, ставшие поводом для публичного порицания пожилой жительницы Чечни, “Кавказскому узлу”прокомментировали чеченский политолог Руслан Кутаев и юрист правозащитной организации “Вайфонд” Амина Лорсанова.

Описанное поведение Алкан Цукаевой на заправках могло обеспокоить любого жителя Чечни, - в том числе и владельца сети АЗС, который “несомненно связан с властями Чечни” или даже сам является представителем власти, указал Руслан Кутаев. Владелец пяти заправок в Чечне не может быть не связан с чеченскими властями, по меркам республики это очень состоятельный человек.

«Любой житель Чечни, да и не только, побеспокоился бы, увидев такую женщину на своей территории. И особенно беспокоятся богатые люди, которые бояться потерять свое имущество из-за этих оккультных действий. Возможно даже такое, что ее послали конкуренты этого богатого человека», - сказал Кутаев корреспонденту “Кавказского узла”.

Среди мусульман очень распространены опасения сглаза или порчи, указала, в свою очередь, Амина Лорсанова.

«Поэтому каждый вечер и утро мы читаем определенные молитвы, чтобы защититься от такого зла. Согласно религии, это, конечно, реальная проблема. Я бы сама испугалась, если бы кто-то возле моей машины или моей двери или что-нибудь подобное сделал. Я бы тоже спросила у этой женщины, что она делает, мне бы наверное тоже пришло голову отчитать ее за такое, - но не более этого, ничего такого, что могло нарушать ее права. Другой вопрос, что власти Чечни сами пользуются услугами колдунов и магов, просто другим не разрешают. Давно известно о том, что у них есть свои специальные колдуны, которые пишут различные заклинания, обереги и все такое. То есть они сами занимаются этим, просто это позволено только им в Чечне, а отчитывают остальных», - сказала она «Кавказскому узлу».

Обращение в полицию по такому поводу от состоятельного человека со связями точно не останется без реакции, полагает она.

«Если обычные люди будут жаловаться на какие-то вещи без конкретных доказательств, на их заявления, скорее всего, не обратят внимания. Но если это люди со связями, а тот, кто занимается колдовством, посягает на имущество, жизнь и безопасность этого человека, конечно, он пострадает. На обращения обычных людей полиция не будет тратить свое время, если только они не увидит в этом какую-то выгоду. Например, если власть дала указание целенаправленно охотиться на таких “ведьм”, то тогда, конечно, они любую информацию, будут перехватывать и пресекать», - объяснила она.

Практику выявления магов правильностью прочтения суры из Корана, продемонстрированную в сюжете ЧГТРК “Грозный” об Алкан Цукаевой, “Кавказскому узлу” прокомментировал рофессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен. Он отметил, что впервые слышит о таком.

«Я с этим никогда не сталкивался, никогда ничего близкого не слышал, не встречал. Я считаю, что это превышение всяких возможных стандартов и правил - мало ли кто не может прочитать какую-то суру. Вопрос, все ли чеченцы или все ли мусульмане могут прочитать правильно суру из Корана, - или наоборот, если маг или ведьма сможет правильно прочитать суру из Корана, будет ли это означать, что он не маг или она не ведьма? Читать суры из Корана вообще-то могут единицы из российских мусульман, меньше одного процента мусульман. Какие-то параллели с периодом инквизиции я бы не хотел проводить, но вот такой практики в исламе точно нет», - сказал он «Кавказскому узлу».

Исламская медицина утвердилась как традиция, поэтому она не запрещена в отличие от оккультных практик, пояснил исламовед.

«Это решается традициями: исламская медицина так называемая действительно утвердилась в целом ряде регионов проживания мусульманских групп, общин и сообществ. Не во всем мусульманском мире эта традиция распространена, в некоторых регионах она довольно устойчива, в некоторых нет. Эта традиция считается соответствующей исламским стандартам, исламской практике. А колдуны, занимающиеся оккультными вещами, они как раз не вписываются в эту традицию, в эти обычаи», - отметил он.

Колдуны и маги являются конкурентом традиционной «исламской медицине», поэтому их запрещают, полагает религиовед, специалист по Кавказу, пожелавший остаться неназванным.

«Во-первых, в исламе колдовство запрещено, поэтому маги, колдуны и прочие люди, оказывающие оккультные услуги, не могут свободно работать на территории регионов Северного Кавказа, то есть это религиозно обосновано. А во-вторых, они являются конкурентом для традиционной исламской медицины, - в том числе поэтому их деятельность стараются запретить и ведут против них борьбу», - сказал он «Кавказскому узлу».

При этом он отметил, что оккультные практики были широко распространены на Северном Кавказе.

«На Северном Кавказе это было широко распространено вне зависимости от религиозности населения. Допустим, в Чечне это довольно широко было распространено, в Дагестане в свое время не так широко, то есть была разница. Просто дело в том, что в Дагестане и в Чечне колдуны оказались под серьезным давлением, поэтому сейчас они где-то глубоко в подполье и стараются не афишировать свою деятельность. Но в целом эти люди были так же распространены в слабо исламизированных Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, как и в сильно исламизированных Дагестане и Чечне», - пояснил он.

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