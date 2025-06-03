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Кавказский узел

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14:05, 3 июня 2025

Бутылки с алкоголем и свечи стали поводом для причисления жительницы Чечни к колдуньям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал 70-летнюю жительницу Чечни за колдовство, несмотря на заявление сына женщины о ее психическом заболевании. В качестве доказательств были представлены свечи, бутылки алкоголя, куски мыла и то, что она не смогла правильно произнести суру из Корана.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне много лет ведется кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, тогда были задержаны десятки людей, некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускал репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством, а руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитывал их за колдовство. 

На нескольких АЗС одной сети была замечена 70-летняя Алкан Цукаева, поведение которой вызвало подозрения у сотрудников. Женщина, не имеющая автомобиля, периодически появлялась на АЗС, где совершала странные действия, включая просьбы к персоналу подержать четки или выполнить иные непонятные манипуляции, сообщила ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram*, опубликовав видео, на котором Эльжуркаев отчитывает пожилую женщину и ее сына.

Как следует из видеозаписи, Эльжуркаев неоднократно указывает палкой на вещи, которые лежат на столе. В частности там свечи, куски хозяйственного и туалетного мыла, ножницы, упакованные в магазинную обертку,  много одежды, несколько бутылок алкоголя, кусок картона с надписью "салфетки маленькие кухонные 17 штук", пластиковая канистра с водой, свечи, книги про шаманов и колдуней с изображениями, похожими на иллюстрации из детских книг.

Внимание Эльжуркаева привлекли записи в тетради, где он обнаружил в частности, слова "Украина", "морфлот", "подлодка", "ракеты", "служба в армии", а также фразу "Вера разная, одной веры не было и не будет".

Голос за кадром утверждает, что конкретных причин, почему она ходила на заправки, нет. "Видимо, не устроило благосостояние владельца пяти заправок", - делает предположение автор сюжета.

Сама женщина отрицала связь с оккультными практиками и утверждала, что работает портнихой и продает аксессуары. Её сын, Джамбулат, заявлял о лечении матери в психиатрической клинике, но, как утверждает телеканал, эта информация не подтвердилась.

Канал "ЧП Грозный" опубликовав отрывок из сюжета, отметил, что Эльжуркаев попросил ее произнести первую суру Аль-Фатиха (первую суру Корана), но женщина произнесла ее неправильно.

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Автор: "Кавказский узел"

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