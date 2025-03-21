Чеченский телеканал заклеймил жительницу республики за колдовство

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Жительницу Чечни Ларису Закраилову силовики задержали за оказание оккультных услуг. Врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал ее в эфире ЧГТРК "Грозный", после чего женщина "покаялась".

В Чечне много лет ведется кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, тогда были задержаны десятки людей, некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускал репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством, а руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитывал их за колдовство. В 2022-2023 годах такие ролики стали реже появляться в эфире телекомпании.

Чеченская гостелекомпания “Грозный” 20 марта опубликовала в своем Telegram-канале “специальный репортаж о разоблачении колдунов”. Сюжет с таким названием продолжительностью в 21 минуту посвящен лишь одной “колдунье” - 56-летняя Лариса Закраилова, как утверждают авторы сюжета, более 10 лет "занималась мошенничеством", предоставляя оккультные услуги, и имела большое количество клиентов.

Репортаж представляет собой запись встречи Закраиловой с врачом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. На видео Эльжуркаев отчитывает женщину и задает ей вопросы о предметах, которые силовики изъяли у нее, Закраилова неохотно отвечает. Среди этих предметов, разложенных на столе, - церковные свечи, алюминиевая посуда и большое количество фотографий клиентов Закраиловой. Фото этих людей в репортаже продемонстрированы крупным планом, но некоторые лица на снимках авторы сюжета скрыли.

Лариса Закраилова, по словам ведущего репортажа, оправдывалась перед Эльжуркаевым, но после его вопросов признала, что занималась снятием порчи, “приворотами”, делала “амулеты на удачу” и проводила “снятие энергетических барьеров”. Ведущий, в свою очередь, характеризует деятельность Закраиловой как “разрушение браков по классике”. Утверждается, что у женщины был “большой поток клиентов”, которые платили “немалые деньги” за оккультные услуги, но не получали “никакого результата”.

В ходе беседы Эльжуркаев и его помощники прослушивали записи разговоров Закраиловой с клиентами, изучали контакты в ее телефоне и переписки. При этом присутствовали брат и младший сын женщины: автор репортажа объявил, что они “несут ответственность за этот поступок”, не уточнив, в чем конкретно их ответственность заключается.

В завершении встречи Закраилова “покаялась, попросив прощения”, публично пообещав, что больше не будет заниматься оккультными услугами. Ведущий репортажа подчеркнул, что ее словам “нет доверия”, поэтому отпустили женщину только “под расписку сыновей”.

В конце сюжета ведущий напоминает, что в Чечне “проводятся рейды по предполагаемым адресам магов и знахарей”. Судя по публикациям Telegram-канала ЧГТРК "Грозный", до репортажа о Ларисе Закраиловой разоблачений "колдунов" в эфире не было достаточно долго, предыдущий сюжет на эту тему был опубликован еще в 2022 году.

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