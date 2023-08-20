Грозненка задержана за колдовство

20 августа 2023, 07:35

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Силовики в Грозном задержали местную жительницу Розу Царалиеву, после чего руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал ее за занятие оккультизмом, следует из сюжета ЧГТРК "Грозный".

Как информировал, "Кавказский узел", в Чечне с июля 2019 года усилилось преследование жителей за оккультизм. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускает репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством. 29 октября 2022 года силовики задержали жителя Гудермесского района Чечни Хасуху Сулиева, после чего руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал его за занятие оккультизмом.

Телесюжеты с публичными покаяниями колдунов в Чечне – лишь часть практики публичных извинений, которая с подачи главы республики Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах. Подробнее о случаях принуждения к извинениям можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Видеосюжет о том, что жительница Грозного Роза Царалиева задержана за оккультизм, был опубликован сегодня ночью на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram*.

"В Грозном правоохранительные органы задержали мошенницу, которая оказывала оккультные услуги. Выявить аферистку удалось благодаря соседям, которые устали от постоянных ссор в квартире. Правоохранители пришли с проверкой и среди ужасающего беспорядка и мусора обнаружили все "колдовские" атрибуты", – сказано в описании видео.

В сюжете сказано, что к Царалиевой люди чаще всего обращались с просьбой улучшить их финансовое состояние и за обретением здоровья. "С "колдуньей" побеседовал руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он объяснил, насколько большой грех она совершает с точки зрения религии. Кроме того, женщина хранила все данные своих клиентов, поэтому правоохранителям не составило труда найти этих людей. С несколькими из них также побеседовал Адам Эльжуркаев", – сказано в репортаже.

Этот пост на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram*, на 07.35 мск набрал 1063 просмотра и 202 комментария. Большая часть их авторов осудила к Царалиеву.

Напомним, в 2013 году в Чечне развернулись гонения на знахарей и экстрасенсов, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной главой республики Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад.

Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, отметил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины. По его данным, в Дагестане и Чечне исламские экзорцисты работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абусупьян Гайтаев.

"Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", – пояснил адвокат.

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