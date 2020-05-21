Источник сообщил о подозрении на COVID-19 у Кадырова

21 мая 2020, 18:23

Глава Чечни находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сообщил источник в медицинских кругах. В информационном управлении главы и правительства Чечни отказались прокомментировать эту информацию.

"У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков", - процитировал сегодня источник в московских медицинских кругах "Интерфакс".

В информационном управлении главы и правительства Чечни отказались подтвердить либо опровергнуть эту информацию. "Мы никакой информации не даем", - привело в 16.30 мск слова представителя управления интернет-издание Znak. На сайте главы Чечни к 18.20 мск 21 мая также не появилось информации о подозрении на коронавирус у Кадырова.

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".