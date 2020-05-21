21 мая 2020, 18:23
Источник сообщил о подозрении на COVID-19 у Кадырова
Глава Чечни находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сообщил источник в медицинских кругах. В информационном управлении главы и правительства Чечни отказались прокомментировать эту информацию.
"У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков", - процитировал сегодня источник в московских медицинских кругах "Интерфакс".
В информационном управлении главы и правительства Чечни отказались подтвердить либо опровергнуть эту информацию. "Мы никакой информации не даем", - привело в 16.30 мск слова представителя управления интернет-издание Znak. На сайте главы Чечни к 18.20 мск 21 мая также не появилось информации о подозрении на коронавирус у Кадырова.
Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
"Пользователи Instagram сочли абсурдными условия для проезда в маршрутках по Чечне", "Одиннадцатый житель Чечни скончался от COVID-19", "В Госдуме отреагировали на призыв Кадырова уволить врачей больницы Гудермеса".
21 мая 2020, 18:33
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Число умерших от коронавируса в Азербайджане выросло до 44
После смерти еще одного пациента с COVID-19 число жертв инфекции в Азербайджане достигло 44. С начала пандемии в стране зафиксированы 3749 случаев коронавирусной инфекции.
21 мая 2020, 17:49
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Глава района в Адыгее после вспышки COVID-19 уволен вопреки просьбе местных жителей
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно отправлен в отставку после вспышки коронавируса в муниципалитете. Местные жители просили не увольнять Османова, их петиция против его отставки собрала 985 подписей.
21 мая 2020, 17:20
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Дагестанские имамы рассказали о строгом соблюдении карантина в мечетях
Массовые религиозные мероприятия в Дагестане сейчас не проводятся, и Ураза-Байрам не станет исключением, заверили представители мечетей республики. Верующие в селах не сразу отказались от посещения мечетей, сообщил “Кавказскому узлу” имам из Хасавюртовского района.
21 мая 2020, 16:22
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Режим карантина на Кубани продлен до 6 июня со смягчением ограничений
С 23 мая в Краснодарском крае начнут работу стройки, магазины и парикмахерские, но режим карантина в регионе продлен до 6 июня. Ограничения на передвижение между муниципалитетами сохранятся, сообщил сегодня губернатор.
21 мая 2020, 15:45
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Арестован участник митинга во Владикавказе Цугкиев
Суд постановил сегодня заключить под стражу активиста Цугкиева, обвиненного в нападении на силовика в ходе протестной акции во Владикавказе. Еще двух участников митинга, студентов Махмадиева и Цагараева, суд оставил на свободе.
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21 мая 2020, 17:49
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21 мая 2020, 15:032
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