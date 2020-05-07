Гнев из-за видео в соцсетях продемонстрировал опасения Кадырова

07 мая 2020, 03:30

Рамзан Кадыров пригрозил общественными работами авторам видеороликов о задержании нарушителей карантина в Чечне, опасаясь роста протестных настроений в регионе, считает кавказовед Руслан Кутаев. Видеосъемка полицейских при исполнении служебных обязанностей не запрещена, заявили юристы.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов видеороликов из Чечни, на которых силовики гоняются за жителями республики или задерживают предполагаемых нарушителей карантина, и отправлять их на работу уборщиками. Задержание молодежи во время рейдов недопустимо, заявили пользователи Instagram. Местные жители раскритиковали жесткий контроль за теми, кто выходит на улицу, и выступили против публикации роликов с нарушителями.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю. К 27 апреля прокуратура республики насчитала 42 нарушителей режима самоизоляции, которым грозят крупные денежные штрафы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Кадыров стремится пресечь недовольство среди жителей Чечни

Требование Рамзана Кадырова наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний нарушителей режима самоизоляции связано с желанием предупредить распространение протестных настроений в регионе, заявил президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев. По его словам, силовики в Чечне жестоки по отношению к тем жителями, которые вышли из своего дома.

"Жесткость, которая была необходима для поддержания соблюдения карантина, вылилась просто в жестокость. И сейчас люди уже не видят защиты ни от полиции, ни от других силовиков. Видеосъемки приводят к тому, что эти издевательства видят другие люди, и отношение к Кадырову ухудшается еще сильнее", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

По его словам, отсутствие средств к существованию толкает жителей Чечни к нарушению карантинных ограничений. С этим эксперт связал и причины, почему нарушители убегают от силовиков и пытаются им сопротивляться. "Денег кормить семью нет, запасы кончились. Не думаю, что люди, рискующие из-за этого здоровьем и деньгами, будут просто стоять", - заключил Кутаев.

Аналогичную точку зрения по поводу причин заявления Кадырова о наказании за съемку задержаний нарушителей карантина высказал и полковник полиции в отставке Хамзат Исраилов. "Кадыров не хочет дополнительного возбуждения в обществе - каких-то митингов, протестов и т.д. ему не надо", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Исраилов.

Отметим, что Ранее глава Чечни также угрожал общественными работами и нарушителям режима самоизоляции. При этом сам Кадыров и другие чеченские чиновники игнорируют меры профилактики, участвуя в коллективных намазах. Жители Грозного, опрошенные "Кавказским узлом", заявили, что устали от многодневного пребывания в домах. Они рассказали, что выходят на прогулки с детьми, стараясь избегать встреч с полицейскими патрулями.

Глава Чечни стремится показать свой контроль над ситуацией в регионе

Кадыров стремится не допустить утечки сведений о задержаниях, чтобы продемонстрировать внешнему миру свой контроль над ситуацией в Чечне, сообщил чеченский политолог на условиях анонимности.

"[Кадыров] сказал, что в Чечне будет карантин – значит, должен быть карантин. А видеоролики с задержаниями показывают, что нарушения есть, значит, он не контролирует ситуацию. Естественно, он хотел бы закрыть этот канал передачи информации", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт.

По его словам, попытки нарушителей карантина скрыться и сопротивляться - следствие стремления не быть опозоренным на всю Чечню. "Вы же знаете, таких задержанных показывают по телевидению, они вынуждены извиняться и т.д. И, конечно, люди убегают, чтобы избежать такой публичной порки", - заключил политолог.

О практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

Авторы видеороликов о задержаниях нарушителей карантина не преступают закон

Российское законодательство не содержит чёткого и однозначного ответа на вопрос, в каких случаях съёмка сотрудников полиции при исполнении разрешена, а в каких — нет, пояснила юрист Правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова.

Согласно ч.1 ст.8 федерального закона "О полиции", "деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации […], а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций". При видеосъемке задержаний нарушителей карантина, по словам Глушковой, вопрос о применении меры может рассматриваться в рамках административного производства, однако запрета на съёмку таких действий КоАП России не содержит.

"Представляется неясным, как съёмка может помешать привлечению правонарушителя к ответственности, если, конечно, он действительно совершил правонарушение", - пояснила юрист.

Согласно ст.152.1 ГК России, разрешается "использование изображения гражданина без его согласия в случаях, когда использование изображения осуществляется в публичных интересах, а также, если изображение получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения".

"В данном случае имеют место даже не одно, а два указанных обстоятельства. При этом необходимо отметить, что в этой статье речь идёт о случаях, когда по фото или видео можно опознать изображённого человека, а в описанной ситуации даже об этом речи не идёт. Поэтому публикация таких видеозаписей тем более не противоречит закону", - считает Глушкова.

Она отметила, что сами органы МВД давали разъяснения, согласно которым съёмка сотрудников полиции при исполнении обязанностей принципиально не запрещена. "При этом речь вновь идёт о ситуациях, когда по видео можно установить личность сотрудника. Всё это приводит к выводу, что ничего противоречащего законодательству в действиях тех, кто снимает и публикует эти ролики, нет. Соответственно, совершенно неясно, по какой статье - предполагающей, очевидно, возможность назначения общественных работ в виде наказания - их предполагается привлекать к ответственности", - резюмировала Глушкова.

Юрист призвал жаловаться в прокуратуру и Следком на запреты вести видеосъемку задержаний

Вести видеосъемку полицейских, если это представляет общественный интерес, допустимо, считает адвокат Виталий Зубенко, сотрудничающий с правозащитной организацией "Агора". По словам юриста, по этому вопросу давал разъяснением пленум Верховного суда России в 2015 году.

"Когда речь идет о каком-нибудь общественном интересе, общественной дискуссии, это допустимо. Например, когда люди выставляют неправомерные с их точки зрения действия полиции. В данном случае публикуются действия конкретных полицейских, которые, по мнению какой-то группы граждан, неправомерны. Это укладывается в разрешение размещать изображение должностных лиц в общественном месте. Полицейские, несомненно, являются должностными лицами", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Зубенко.

По словам адвоката, в России полицейских можно снимать, никакого специального запрета нет, и "съёмка производится сплошь и рядом".

"У многих полицейских сейчас есть видеорегистраторы. Они должны постоянно снимать свои действия. Но при этом полицейские без соответствующего разрешения не могут заходить в жилища граждан и снимать там. Также и граждане могут снимать полицейских в публичном месте, но не могут, к примеру, снимать их дома", - пояснил юрист.

По мнению адвоката, ничего общего с законом указания Кадырова о наказании за видеосъемку задержаний не имеют. "Людям на такие [запреты] необходимо обращаться с жалобами в органы прокуратуры, Следственного комитета. Уверен, что федеральные органы власти обязаны пресечь феодальные замашки господина Кадырова", - полагает Зубенко.

Силовиков при исполнении служебных обязанностей снимать не то что можно, а нужно, уверена юрист из Краснодара Юлия Федотова. "Один из принципов деятельности полиции - гласность. Они находятся на работе, а не у себя дома", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Федотовой, наказание, о котором говорит глава Чечни, это обязательные работы, которые предусмотрены Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. "[Кадыров] их никак "ввести" не может, это федеральное законодательство. Максимум, что может быть в теории, это установление административной ответственности на уровне Чечни, но это, опять же незаконно, нельзя такое сделать, потому что противоречит ФЗ о полиции", - заключила Федотова.

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