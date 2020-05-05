Методы контроля силовиков за соблюдением карантина в Чечне вызвали критику в Instagram

05 мая 2020, 13:08

Задержание молодежи во время рейдов недопустимо, заявили пользователи Instagram в комментариях к видео о мерах по соблюдению карантина в Чечне. Местные жители раскритиковали жесткий контроль за теми, кто выходит на улицу, и выступили против публикации роликов с нарушителями.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля Рамзан Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений в Чечне, но уже 29 апреля поручил усилить контроль над передвижением людей. Жителей Чечни, которые нарушают карантин, будут лишать автомобилей и принуждать к уборке улиц, заявил Рамзан Кадыров. Часть жителей города и пользователей Instagram сочли оправданными меры в связи с угрозой коронавируса, их оппоненты сочли карантинные ограничения избыточными.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю. К 27 апреля прокуратура республики насчитала 42 нарушителя режима самоизоляции, которым грозят крупные денежные штрафы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На одном из роликов, опубликованных сегодня в Instagram-паблике "ЧП Грозный _95", демонстируются рейды силовиков по городу. При появлении патрульных машин разбегаются и прячутся в подъездах дети. Нескольких молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, силовики задерживают и выстраивают в ряд. Часть силовиков на видео - в бронежилетах и касках, с автоматами в руках.

"Сотрудниками полка ППСП СН имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР совместно с отделом УМВД по Старопромысловскому району проводят профилактические мероприятия на дорогах города Грозного. Водителям объясняют о необходимости отложить все свои дела и вернуться к себе домой. Данные мероприятия направлены на снижение распространения вируса COVID19 на территории нашей республики", - указано в пояснении к ролику.

К 13.08 мск 5 мая эта публикация собрала 16,3 тысячи просмотров и 20 комментариев. У паблика 22,3 тысячи подписчиков. "Неправильно, некрасиво, не по религии, не ради людей, тем более [проводятся рейды]. Если говорите, [что] жизнь каждого важна, то ваши ролики обратное показывают", - перевел корреспондент "Кавказского узла" написанный по-чеченски комментарий пользователя muslimsin99999.

Многих комментаторов возмутило, что в числе задержанных оказался подросток. "Имеющий сердце не забрал бы этого маленького мальчика", – написал bolotbievv, комментарий которого также написан на чеченском языке. "Зачем это делать с <...> детьми?" - заявил по-чеченски jade_jade750603.

Ранее пользователей Instagram возмутили видео, на которых дети, несмотря на карантин, играют на площадке во дворе многоквартирного дома и разбегаются при появлении патрульной полицейской машины с включенной сиреной. Жители Грозного, опрошенные "Кавказским узлом", заявили, что устали от многодневного пребывания в домах. Они рассказали, что выходят на прогулки с детьми, стараясь избегать встреч с полицейскими патрулями.

Тот же ролик, опубликованный в сегодня в Instagram-паблике "ЧП Чечня", собрал 29,5 тысячи просмотров и 120 комментариев. У паблика 85,9 тысячи подписчиков. "А ребёнка зачем забирать?" – задал вопрос силовикам _mir_podarkov_grozniy_.

Публикация видео унижает нарушителей, указали пользователи соцсети

На другом видео, опубликованном в паблике "ЧП Грозный _95", шестеро молодых мужчин стоят в лесополосе с заложенными назад руками. Затем они одновременно направляются к двум мужчинам в гражданской одежде и с защитными масками на лицах. "Почему не сидите дома? Можете сказать, почему не сидите дома, если весь мир [вас] просит? Поймите [то], что мы говорим. Другим передайте", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одного из этих двоих. В пояснении к ролику говорится, что это беседа с нарушителями самоизоляции в Серноводском районе.

К 13.08 мск 5 мая эта публикация собрала 15,7 тысячи просмотров и 35 комментариев, авторы которых позиционируют себя как местные жители. "Какие вы нелюди.. еще [и] своих снимают", - раскритиковала авторов ролика 1_zelenaglazaya_. "Зачем позорить наш народ? Обязательно надо все снимать и показывать?" - написал по-чеченски kkkk_o745. "Сами себя позорят. [Того], что творится у нас, нигде нет", - добавил fio.815.

Жители Чечни раскритиковали власти за ограничение свободы передвижения

Силовики совершают рейды как пешком, так и на патрульных машинах, отметила грозненка Малкан. "Рейды уже не первый день идут, практически повсеместно. И на машинах [силовики] ездят, и пешком дворы обходят. Любого, кого застанут на улице - взрослый или ребенок - останавливают. Без попуска вообще выходить нельзя", - сказала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

"Катаются на машинах с мигалками, за детьми по дворам гоняются - что это вообще такое? У нас что, военное положение действует или режим чрезвычайной ситуации? Это называется беспредел. У меня много друзей в Нальчике, Астрахани, Ростове, Краснодаре, но почему-то у них такой картины нет. Есть там свои ограничения, но чтобы хватать людей, публично их унижать, да еще детей задерживать, такого нет. Да и в бронежилетах и касках с автоматами там никто не носится, как у нас", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Майрбек.

Грозненец Ислам рассказал, что 4 мая его по дороге в продуктовый магазин трижды останавливали для проверки пропуска. "Парней и подростков в основном проверяют, как я заметил. При мне какого-то подростка забрали, хотя он сказал, что шел в магазин. Видно, «на результат» полиция работает - это когда чем больше задержанных, тем лучше", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я выхожу через день-два на рынок или в магазин, ни разу пока полиция не остановила. Ну разве что если в машине или на такси едешь, тогда пропуска спрашивают", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Седа.

Кадыров запретил снимать задержания на видео

Ранее публикация в соцсетях видеозаписей из Чечни, на которых силовики гоняются за жителями республики или задерживают предполагаемых нарушителей карантина, вызвали недовольство Рамзана Кадырова. Он потребовал выявлять авторов таких роликов и отправлять их на работу уборщиками.

"Если кто снимает на телефон, как задерживают того, кто нарушил самоизоляцию (...) людей, которые снимают (...) вот по этим адресам, там же видно, какие места они снимали (...) наказать их. (...) Привезти их, заставить работать. Пусть они работают уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал. Из-за таких увеличиваются зараженные. Пусть работает. Пусть станет добровольцем, волонтером. (...) Надо заставить их работать уборщиками, тогда поймут, о чем мы говорим", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова.

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