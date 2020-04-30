Грозненцы объяснили нарушения самоизоляции усталостью от карантина

30 апреля 2020, 12:18

Жители Грозного, выходящие на прогулки с детьми вопреки карантинным мерам, объяснили нарушение режима самоизоляции усталостью от многодневного пребывания в домах. Выходя на улицу, приходится избегать встреч с полицейскими патрулями, признались они.

Как писал "Кавказский узел", с 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю. К 27 апреля прокуратура республики насчитала 42 нарушителя режима самоизоляции, которым грозят крупные денежные штрафы.

27 апреля Рамзан Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений в Чечне. Первыми могут быть открыты маленькие магазины, техстанции и заправки с небольшим количеством сотрудников. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Во второй половине дня 29 апреля корреспондент "Кавказского узла" побывал в Ленинском и Заводском районах Грозного. В некоторых дворах многоквартирных домов наблюдалось небольшое оживление: в частности, группы детей и подростков играли на детских и спортивных площадках, причем без защитных масок, а взрослые, большинство из которых также были без масок, гуляли во дворах, передал корреспондент "Кавказского узла".

Жительница Грозного Марет объяснила прогулку с детьми усталостью от карантинных мер. "Морально и физически тяжело постоянно сидеть дома, особенно детям. Погода хорошая, вот и вышли во двор, чтобы хоть немного развеяться и дать детям побегать. Полиция в день по несколько раз объезжает дворы, загоняет всех обратно. Но стоит им уехать, как снова люди, дети в первую очередь, начинают выходить. В этом плане намного проще тем, кто живет в частных домах. Там и дети могут во дворе поиграть, и взрослым есть чем заняться", - сказала Марет корреспонденту "Кавказского узла".

"Раньше приходилось детей чуть ли не силком выгонять, чтобы немного на свежем воздухе побыли: кто в телефоне, кто в компьютере сидел или же мультфильмы смотрели по телевизору, а сейчас сами просятся на улицу, месяц затворнической жизни дает о себе знать. Правда, полиция постоянно обходы делает, загоняет всех обратно, но ребята наловчились, при первой возможности выбегают поиграть. Скорее бы этот карантин закончился, очень тяжело постоянно находиться в четырех стенах", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Ленинского района Румиса.

Аналогичным наблюдением поделился грозненец Адлан. "У нас сейчас дети соперничают, кто мусор вынесет или за хлебом сбегает в пекарню через дорогу. Раньше никто не хотел, теперь вот на улицу хотят хотя бы ненадолго выйти. Иногда разрешаем им посидеть на детской площадке, но с предупреждением, чтобы, если появится полиция, сразу бежали домой. Детей жалко, если честно. Сейчас весна, погода хорошая, самое время на велосипеде покататься, в мячик поиграть, еще что, а приходится сидеть фактически взаперти", - рассказал Адлан корреспонденту "Кавказского узла".

Постоянное пребывание в закрытом помещении вредит иммунитету, считает грозненка с медицинским образованием Хеда. "Стараюсь хотя бы минут на 15 в день выводить детишек на улицу. Постоянное нахождение в закрытом помещении - это вредно для иммунитета. Ребенок должен двигаться, закаляться, дышать свежим воздухом. Вот закончится карантин, все пойдут на улицы, и что мы получим? Любой ветерок, сквозняк какой-нибудь, и все, насморк и простуда будут обеспечены", - сказала Хеда корреспонденту "Кавказского узла".

Часть пользователей Instagram упрекнули грозненцев в безответственности

26 апреля в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 82,3 тысячи подписчиков, был опубликован видеоролик, снятый во дворе многоквартирного дома. На кадрах видны играющие на детской площадке дети и подростки, которые разбегаются при появлении патрульной полицейской машины с включенной сиреной. К 12.15 мск 30 апреля видео набрало 57,6 тысячи просмотров и 563 комментария.

Авторы некоторых из них раскритиковали родителей показанных на видео детей. "Вот она, безответственность родителей ярким примером! Мало того, что сами могут заболеть, так и других подвергают риску!" – возмутился, в частности, пользователь detskoe_pitanie_heda. "Стыдно быть такими безответственными", – согласился f.hmzl, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Другие пользователи высказались более снисходительно, передал корреспондент "Кавказского узла". "Когда мы были маленькие, вот так же бежали домой, услышав звук бомбардировщиков", – написал, в частности, на чеченском языке dr.rasul_bjj. "Как уедут (полицейские), быстро обратно выскочат", – прокомментировала поведение детей на видео karie_glaza.95.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Новости о распространении вируса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".