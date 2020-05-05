Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний

05 мая 2020, 02:28

В соцсетях публикуются видеозаписи из Чечни, на которых силовики гоняются за жителями республики или задерживают предполагаемых нарушителей карантина. Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов таких роликов и отправлять их на работу уборщиками.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля Рамзан Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений в Чечне, но уже 29 апреля поручил усилить контроль над передвижением людей и привлекать нарушителей режима самоизоляции к общественным работам. При этом сам Кадыров и другие чеченские чиновники игнорируют меры профилактики, участвуя в коллективных намазах.

По данным на 4 мая в Чечне зафиксировано 583 случая заражения коронавирусом. С 18 марта в республике действует режим повышенной готовности, а с 13 апреля населению запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три раза в неделю. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе Рамзан Кадыров выразил возмущение публикациями в социальных сетях видеороликов о задержании силовиками нарушителей карантинного режима. Он потребовал найти авторов видеосъемок и задействовать их в общественных работах. Сюжет о заседании оперштаба был показан выпуске новостей телеканала "Грозный" вечером 2 мая, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Если кто снимает на телефон, как задерживают того, кто нарушил самоизоляцию (...) людей, которые снимают (...) вот по этим адресам, там же видно, какие места они снимали (...) наказать их. (...) Привезти их, заставить работать. Пусть они работают уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал. Из-за таких увеличиваются зараженные. Пусть работает. Пусть станет добровольцем, волонтером. (...) Надо заставить их работать уборщиками, тогда поймут, о чем мы говорим", - заявил Кадыров, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

На YouTube можно найти видеоролики, на которых, как утверждается, запечатлена погоня полицейских за нарушителями карантина в Чечне или же процесс задержания нарушителя. Так, 30-секундный ролик о погоне в Чечне был опубликован 1 мая на канале Waynag TV. На видео один человек убегает от другого по огороженому полю, добегает до забора и перелезает через него. Преследователь - автор видео утверждает, что это силовик - нагоняет убегающего, но тот успевает спрыгнуть с забора и убежать. Второй фрагмент того же видео представляет собой кадры той же самой погони, но с другого ракурса. На этих кадрах видно, что у человека, который преследует убегающего, есть нашивки на рукаве и спине, напоминающие нашивки подразделений силовых структур.

Запись по состоянию на 00.30 мск 5 мая набрала 3334 просмотра и 21 комментарий. "Его по любому должны показать по ЧГТРК. Сама мысль о том, что можно убежать от власти, должна быть полностью пресечена. Таковы реалии", - написал под роликом borz borz. "Отличный побег!" - похвалил убегающего Сайфулла Берсанукаев.

3 мая на том же канале было опубликовано другое видео. На кадрах, как утверждается, момент задержания "обычного парня из Аргуна", которого заподозрили в нарушении карантинных норм. На записи видны стоящие у дороги автомобили, возле одной из машин стоят порядка 10 человек в черном. Несколько человек отделяются от группы - видно, как один из людей в черном сопровождает молодого человека в гражданской одежде. Другой человек, предположительно силовик, приближается к идущему парню и бьет его ногой. "Кавказский узел" не может проверить, действительно ли все описанные видео сняты в тех местах и в то время, о котором заявляют авторы публикаций.

Видеоролики, на которых силовики бьют людей, вызывают у жителей Чечни возмущение, поскольку в чеченском обществе, как и в целом в кавказском, очень обострено отношение к несправедливости, заявил ранее "Кавказскому узлу" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Видел это видео, как люди в форме бьют парня. Это, конечно, возмутило общество. Чеченское и кавказское общество в целом всегда в силу этнических особенностей - а в Чечне особо - обостренно реагирует на какое-то насилие, когда каким-то образом издеваются над слабым человеком, это вызывает ненависть и презрение. То, что произошло - было именно так", - сказал он, комментируя появившееся в апреле видео унижения жителя Чечни силовиками.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов отмечал, что чеченские власти используют режим самоизоляции для усиления репрессивных мер над чеченским обществом. "Этот карантин они используют как благоприятное время для издевательств над народом, заметно во время карантина увеличилась практика унижений", - считает Тумсо.

Жители Чечни опасаются преследований за видеосъемку задержаний

Слова Кадырова - предупреждение для тех, кто пытается снимать на видео задержания людей, указывая на нарушения со стороны силовиков, а также руководство к действию для самих силовиков, считают жители Чечни.

Записи задержаний появлялись в соцсетях и мессенджерах, в частности WhatsApp, отметил местный житель Лечи. "Кадыров явно недоволен тем, что люди снимают на телефоны и распространяют видео о задержаниях жителей республики, раз он потребовал найти и наказать авторов съёмок", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

"Требование Кадырова найти и наказать тех, кто снимал на камеры своих телефонов, как силовики задерживают людей, это однозначно руководство к действию", - полагает грозненец Сулейман.

"Я восприняла заявление Рамзана Кадырова в первую очередь как предупреждение тем, кто посмеет в дальнейшем фиксировать задержания людей силовиками", - сказала местная жительница Мадина.

Ранее глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" писал, что жители Чечни подвергаются публичным порицаниям за нарушения правил профилактики распространения коронавируса. Так, 2 мая в Instagram-паблике было размещено видео, на котором два жителя Гудермесского района, задержанные силовиками, извинились за нарушение режима самоизоляции.

На кадрах видео были показаны также не менее 16 мужчин разного возраста, стоящих у стены в помещении, и разговаривающий с ними подполковник полиции. Пользователи соцсети раскритиковали силовиков, собравших в одном помещении полтора десятка задержанных.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".