Рейды силовиков во дворах многоэтажек вызвали споры в Чечне

01 мая 2020, 11:24

В Грозном участились рейды силовиков после требования Рамзана Кадырова усилить контроль за передвижением людей по улицам, констатировали горожане. Часть жителей города и пользователей Instagram сочли оправданными меры в связи с угрозой коронавируса, их оппоненты сочли карантинные ограничения избыточными.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля Рамзан Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений в Чечне, но уже 29 апреля поручил усилить контроль за передвижением людей из-за нарушений режима самоизоляции. 30 апреля стало известно, что полицейские публично отчитали нарушителей, собрав их на футбольном поле.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю. К 27 апреля прокуратура республики насчитала 42 нарушителя режима самоизоляции, которым грозят крупные денежные штрафы. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Видеоролик о рейде силовиков опубликован сегодня в Instagram-паблике «Чечня онлайн», насчитывающем 44,1 тысячи подписчиков. На видео, сделанном из окна, показана группа силовиков во дворе многоквартирного дома, которыми руководит человек в синей камуфляжной форме. "Увозят. Посадили (в машину)", - говорит за кадром женский голос. "Приведите вон того идущего. Этого приведите, того, который за угол зашел, тоже приведите. Всех ведите", – командует на видео силовик, указывая рукой.

"К тем, кто не слушается, только такие меры результативны", - говорится в аннотации к ролику. Видео набрало к 11.24 мск 5,8 тысячи просмотров, под ним размещено 37 комментариев. В комментариях пользователи соцсети поспорили о действиях силовиков.

"Это уже беспредел", - написала, в частности, zaretapolonkoeva. "Почему это беспредел? Ты думаешь, сотрудникам весело это? Например, я тоже сотрудник, и у меня 3 дня на работе и один день выходной... Если они не нарушали бы карантин, мы тоже спокойно дома сидели бы", - возразил bibulatov__007.

"Никто не имеет право трогать людей", – высказал мнение orstho_06_ingush. "Мы не понимаем другого языка... Нет терпения... Просто оставайтесь дома, и все это временно", - написала luluevafatima.

Действия силовиков одобрил и житель Грозного Хамзат. "Правильно делают. Месяц прошел с начала карантина, недели две ведь еще можно потерпеть. В войну и похуже ситуации бывали: месяцами в подвалах приходилось сидеть. Сейчас ситуация намного проще - будь с семьей, смотри телевизор... Мои все дома сидят, никаких проблем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Иное мнение высказала грозненка Лейла. "Молодежь можно понять, даже нам, взрослым, уже надоело в квартирах сидеть, ведь уже второй месяц идет этого карантина. Вчера (30 апреля) чуть племянника с другом не увезли (силовики). Хорошо, что соседка увидела, предупредила нас. Мы уговорили сотрудников их отпустить, поручившись, что больше они на улице появляться не будут", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Рейды силовиков по дворам в Грозном участились, подтвердила местная жительница Малика. "У нас вчера (30 апреля) вечером со двора забрали нескольких парней, что стояли у подъездов и были на спортплощадке. Увезли в отдел, там продержали несколько часов, записали данные и отпустили, пригрозив штрафами. После заявления Рамзана (Кадырова) стали чаще проверять дворы многоэтажек", - сказала Малика корреспонденту "Кавказского узла".

"Приезжают на нескольких машинах к домам, и отлавливают людей, в основном подростков и молодежь. Женщин чтобы забирали, не видела", - подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Асет.

Напомним, жители Грозного, выходящие на прогулки с детьми вопреки карантинным мерам, ранее объяснили нарушение режима самоизоляции усталостью от многодневного пребывания в домах. Выходя на улицу, приходится избегать встреч с полицейскими патрулями, признались горожане.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. К 30 апреля число случаев заражения в республике достигло 485, семь человек скончались. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Новости о распространении вируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".