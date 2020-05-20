Отмена массового празднования Ураза-байрама разочаровала жителей Чечни

20 мая 2020, 11:31

Духовное управление мусульман Чечни призвало встретить Ураза-байрам в семейном кругу, хотя верующие надеялись на ослабление ограничений по случаю одного из основных мусульманских праздников. Отмененные муфтиятом коллективные ид-намазы в мечетях являются обязательными, указали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля начался священный для мусульман месяц Рамадан, который завершится праздником Ураза-байрам. В этом году мечети из-за коронавируса закрыты. Жители юга России в условиях ограничительных мер молятся дома и проводят вечерние разговения в семейном кругу. Власти Чечни по случаю Ураза-байрама объявили праздничными четыре дня - с 23 по 26 мая. Это вызвало недоумение жителей Чечни, указавших на невозможность встретить праздник в соответствии с традицией из-за введенного в регионе режима самоизоляции.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о посте месяца Рамадан и празднике разговения после поста - Ураза-байраме. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных. Также в числе обязательных условий начала празднования является совершение общей коллективной молитвы в мечетях – ид-намаза.

Муфтий Чечни Салах Межиев выступил с обращением, в котором призвал верующих отметить Ураза-байрам в семейном кругу, а также объявил об отмене обязательного коллективного ид-намаза в мечетях, который совершается после завершения поста Рамадан.

"Многие люди задаются вопросом, что будет с праздником разговения. У нас много причин для переживаний из-за этой болезни (коронавируса. - Прим. "Кавказского узла"). Поэтому мы должны остерегаться… Если на то будет воля Всевышнего, в этом году мы проведением разговение у себя дома, не будем передвигаться (выходить из дома. - Прим. "Кавказского узла"), не будем делать ид[-намаз]. Если на то будет воля Всевышнего, мы снова будем делать рузба[-намазы], ид[-намазы]… Чем больше мы будем в вере, терпении, будем оберегать друг друга, [тем скорее] Аллах освободит нас от этой беды…" - перевел корреспондент "Кавказского узла" обращение муфтия, опубликованное поздно вечером 19 мая в таких Instagram-пабликах, как "Грозный ТВ" и eldit_net.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Часть пользователей возразили муфтию. "Если бы мы боялись Аллаха. то делали бы ид[-намаз], наложенный на нас Аллахом, чтобы ни происходило. Рузба[-намаз] бы делали. Мы болезни сильно боимся, а Аллаха не боимся нисколько", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшний комментарий читателя паблика "Грозный ТВ" _nohcho_volf_.

К 11.31 мск 20 мая публикация обращения муфтия в Instagram-паблике "Грозный ТВ" собрала 15 тысяч просмотров и 35 комментариев. У паблика 800 тысяч подписчиков.

Читатели паблика eldit_net выразили удивление отменой совершения ид-намаза, который является обязательным. "А что, ид[-намаз] можно не делать?" - написал по-чеченски nohcho_vu__95. "Для тех, кто держал пост [в Рамадан], совершение ид[-намаза] является обязательным. Как можно не делать ид[-намаз]?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя abdulla_tl.

"Разговение лучше провести у себя дома, а вот то, что не делаем ид[-намаз], меня сильно расстраивает", - посетовала yakha_6575__, также написавшая свой комментарий на чеченском языке. "Печально", - прокомментировал обращение муфтия idalkaev, собрав четыре "лайка". "Зря два месяца просидели [на самоизоляции]", - заключил ibrokhimcharto.

Отдельные комментаторы отметили, что празднование Ураза-байрама обременительно для семейного бюджета, и поэтому действующие ограничения на руку бедным людям. "Для бедного человека большая проблема современное разговение", - написал по-чеченски adamisaev1989. "Для бедных людей это хорошая новость", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя chaborz_427 к обращению муфтия Чечни.

К 11.31 мск 20 мая эта публикация в Instagram-паблике eldit_net собрала 15,2 тысячи просмотров и 57 комментариев. У паблика 201 тысяча подписчиков.

Жители Чечни сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что до последнего надеялись на возможность отпраздновать Ураза-байрам в соответствии с традицией. "Люди уже несколько дней запасаются продуктами для приготовления праздничного стола, на оптовых складах и в магазинах в последние несколько дней даже очереди были. Теперь выходит, что эти траты были напрасными", – сказала грозненка Лиза.

"Вчера днем (19 мая. - Прим. "Кавказского узла") у нас на оптовом складе был ажиотаж, образовалась большая очередь. Внутрь запускали только небольшими группами, и то после того, как выйдут те покупатели, что там были. Люди готовятся отмечать праздник, пусть и не так масштабно, как раньше. Мы тоже закупили продуктов и сладостей для детей где-то на 10 тысяч рублей. И вот, ночью мы узнаем, что праздника не будет из-за сложной ситуации с коронавирусом", - возмутилась другая жительница чеченской столицы, Каха.

Отметим, что об отмене коллективных намазов на Ураза-байрам ранее объявили муфтияты в Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Адыгеи и Краснодарского края. Духоыне управления мусульман в этих регионах также призвали верующих встретить праздник в семейном кругу, отказавшись от традиционных массовых мероприятий.

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