Муфтият Адыгеи и Кубани призвал верующих отпраздновать Ураза-байрам дома

20 мая 2020, 03:45

Коллективные намазы по случаю Ураза-байрама отменены из-за распространения коронавируса, верующим следует отказаться от традиционных массовых мероприятий и отметить праздник в кругу семьи, сообщил муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов. Большинство опрошенных "Кавказским узлом" мусульман Адыгеи поддержали призыв муфтията.

Как писал "Кавказский узел", в этом году священный для мусульман месяц Рамадан начался 24 апреля, он завершится праздником Ураза-байрам. В этом году мечети из-за коронавируса закрыты, а жители юга России в условиях ограничительных мер молятся дома и проводят вечерние разговения в семейном кругу. По словам представителей благотворительных фондов, в этом году не организовываются традиционные шатры, приоритет отдается раздаче продуктов жизненной необходимости.

Сообщение о том, что в связи с приближением праздника Ураза-байрам муфтий Адыгеи и Краснодарского края обратился к мусульманам, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". Муфтий призвал верующих "не посещать места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости, а также не пускать детей собирать подарки и сладости", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

В этом году праздник в честь окончания священного месяца Рамадан будет отмечаться 24-26 мая, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов. Он рассказал, что в связи с эпидемией коронавируса, а также вспышкой инфекции в Адыгее после массовых похорон, мечети остаются закрыты. Эти ограничительные меры продлятся до особого распоряжения, проведение проповедей в режиме онлайн не предполагается, отметил Карданов.

Массовое заражение коронавирусом зафиксировано в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района, всего там выявлено 12 случаев коронавируса, сообщило 13 мая со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергея Завгороднего издание "Юга". "В ауле проходила похоронная процессия, в которой участвовало около 500 человек, в том числе из Краснодарского края",- сказал Завгородний. При это он отметил, что не только похороны стали причиной распространения инфекции, "в этом ауле нарушался режим самоизоляции".

"Праздничные коллективные намазы проводиться не будут. Мы просим всех мусульман отметить Ураза-байрам узким кругом, с семьей. Просим отказаться от хождения по гостям, а также отменить сбор сладостей и подарков детьми", - сказал Карданов. Также муфтият простил верующих не посещать в эти дни кладбища, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости, отметил он.

По словам муфтия, размер закят аль-фитр в этом году установлен такой же, как и в прошлом, - 150 рублей, садака аль-фидья также составляет 150 рублей. Карданов отметил, что закят аль-фитр нужно выплатить в последний день Рамадана, до начала разговения, чтобы малоимущие мусульмане успели накрыть стол и порадоваться празднику.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Закят аль-фитр (милостыню нуждающимся мусульманам) и каффарат (искупительное действие за нарушение поста) должны выплачивать все верующие. Кроме закята - обязательного пожертвования, в исламе существует ешё "саадака" - добровольная милостыня, которую человек дает по собственному усмотрению и желанию. Закят выплачивается в последний день месяца поста Рамадан, до начала разговения. Каффарат верующий должен выплатить за пропущенный по тем или иным причинам день поста. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и празднике окончания поста Ураза-байраме и закяте.

"Вместо денег закят можно отдать продуктами - его размер равен двум с половиной килограммам пшеницы за каждый день, а в качестве искупительной милостыни – полутора килограммам (пшеницы) за каждый день", - сообщил Карданов. Он рассказал, что мусульманин выплачивает милостыню за себя и всех членов семьи, которых содержит.

По словам муфтия, у входа в соборную мечеть Майкопа будет установлен ящик для сбора пожертвований, в других населенных пунктах Адыгеи закят аль-фитр будут собирать имамы мечетей. Также милостыню можно перечислить на банковскую карту инициативной группы под руководством Духовного управления мусульман, кроме того, можно самостоятельно оказать помощь нуждающимся, рассказал Карданов.

Муфтий рассказал, что вопрос о строительстве мечети в Краснодаре не поднимался, поскольку ближайшие мечети в поселках Яблоновский и Энем Адыгеи находятся в нескольких километрах от центра города и они бывают заполнены только в праздники.

В Краснодаре нет ни одной действующей мечети, а ближайшие находятся в Адыгее и на праздники всегда переполнены, сообщили в июне 2019 года местные имамы. Часть опрошенных "Кавказским узлом" верующих отметили, что из-за этого вынуждены в праздничные дни молиться дома или уезжать в другие регионы. В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края не согласились с призывом имамов требовать возвращения исторического здания мечети в Краснодаре.

Жителей Майкопа напугала вспышка коронавируса в ауле Бжедугхабль

Массовое заражение коронавирусной инфекцией в ауле Бжедугхабль заставит многих жителей Адыгеи отмечать Ураза-байрам по домам, считает жительница Майкопа Оксана Саферова. "Будем молиться дома, а когда все закончится, все соберемся в мечетях и в единой молитве скажем Всевышнему спасибо", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Майкопа Хамует Тхаркахов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что собирается разговляться в кругу семьи и отменить все традиции празднования Ураза-байрама. "Это, конечно, наш любимый праздник, любимый праздник наших детей, потому что они ходят по соседям, где дарят подарки и угощают сладостями. В этом году все это отменено. Муфтий нас попросил отмечать дома, и мусульманин не может ослушаться", - сказал он.

Тхаркахов рассказал, что весь Рамадан его семья провела дома, никого не приглашая на ежевечерние ифтары. "Мы привыкли уже молиться дома, и считаю, что эти меры вполне обоснованны в условиях пандемии. Мне кажется, что люди уже расслабились и пошли бы по гостям в Ураза-байрам, если бы не вспышка в ауле Бжедугхабль после похорон. Сейчас мы поняли, насколько все серьезно", - пояснил он.

Пенсионерка из Адыгейска Гошхан Джаримок рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей тяжело из-за невозможности посетить мечеть во время праздника, как она привыкла делать каждый год. "Дома не чувствуется такая близость к Всевышнему, как в мечети. Мы всей семьей, с детьми, внуками, правнуками всегда в праздник наряжались и отправлялись в мечеть, а потом собирались у нас дома за большим столом, приглашали соседей. Теперь мы сидим с мужем дома на изоляции и не видим свою семью", - рассказала пенсионерка. Она отметила, что накроет с супругом скромный стол, чтобы разговеться, а милостыню за них платит старший сын. "Я испеку сладости и отправлю их соседским детишкам. Мы уже договорились на нашей улице, что молодежь будет разносить подарки в дома, где есть дети, и оставлять их возле дверей", - заключила Джаримок.

Житель аула Хакуринохабль Рамазан Шайдетов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что полностью поддерживает ограничительные меры, введенные руководством республики. "Закрыты все мечети, и это правильно, потому что в праздники в них собирается очень много людей, и ни о какой социальной дистанции в таких условиях не может быть и речи. Всех нас ужаснула история, когда на похоронах заразились много людей. Мы встретим праздник дома и примем это как испытание", - рассказал он. Шайдетов отметил, что весь Рамадан его семья находилась дома в режиме самоизоляции, для молитвы в доме отведена специальная комната.

Житель Майкопа Руслан Хушт рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не чувствует праздника в условиях, когда закрыты мечети. "Коллективная молитва обязательна для мусульман в такие большие праздники, меня как истинного мусульманина расстраивает то, что сейчас это недоступно. Нет возможности собраться за большим столом. Мы всегда приглашали домой малоимущих, к нам приходили все соседские дети, жена и дочери несколько дней готовили угощения. Теперь сидим дома. Ни работы, ни денег, ни молитв совместных", - посетовал он.

Жительница Майкопа Сулиет Хушт также рассказала, что не чувствует праздника из-за режима самоизоляции. "Я понимаю, что это вынужденные меры. Мы сидим дома уже два месяца, люди в депрессии, поскольку многим уже не на что жить. Впору самим милостыню просить, хотя раньше раздавали даже больше, чем положено. Нам осталось только обратиться молитвами к Всевышнему, чтобы избавил нас от этой напасти", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Закрытие мечетей - необходимая мера, чтобы остановить распространение коронавируса, считает пенсионер из аула Понежукай Хамид Хуако. "Сидим дома, и это можно пережить. Мы должны выполнять распоряжение властей и муфтията, мусульмане не могут их игнорировать. Ведь они заботятся о нашем здоровье. Еще успеем прийти в мечеть, обняться, поздравить друг друга, нужно немного потерпеть", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Майкопа Заур Дзеханов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что, несмотря на запрет, решил пригласить гостей, чтобы отпраздновать праздник. "Надоело это сидение дома. Мы все были в самоизоляции, не видели родных и друзей, которые тоже сидели дома, никакой заразы у них нет. Накрываем столы и приглашаем всех к себе. Будем молится, разговляться и радоваться празднику, поскольку настроение у всех упадническое из-за всех этих запретов", - пояснил он.

Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает мнения только опрошенных жителей Адыгеи.

К 19 мая в Адыгее зафиксирован 461 случай заражения коронавирусом, 31 из них - за минувшие сутки, восемь человек умерли. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Кавказский узел" также писал, что муфтият Кабардино-Балкарии призвал мусульман отпраздновать Ураза-байрам в кругу семьи, не посещать кладбища и не ходить в гости в условиях ограничений из-за эпидемии.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".