Благотворительные акции в Рамадан проходят в особом режиме из-за коронавируса

17 мая 2020, 03:51

В условиях введенных из-за коронавируса ограничений в священный для мусульман месяц Рамадан не организовываются традиционные шатры, приоритет отдается раздаче продуктов жизненной необходимости, рассказали "Кавказскому узлу" представители благотворительных фондов, оказывающих помощь в регионах Северного Кавказа и Москве.

Как писал "Кавказский узел", в этом году священный для мусульман месяц Рамадан начался 24 апреля, а завершится 23 мая, перед праздником Ураза-байрам. Имамы и представители муфтиятов в регионах Северного Кавказа заявили, что из-за коронавируса Рамадан проходит без коллективных молитв и уединения в мечети. Жители юга России в условиях ограничительных мер молятся дома и проводят вечерние разговения в семейном кругу.

Сообщение о том, что в первый день месяца Рамадан открылась горячая линия помощи мусульманам, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "На территории России начал действовать многоканальный телефон Всероссийской горячей линии психологической и юридической помощи мусульманам", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В прежние годы благотворительный фонд "Чистое сердце" из Дагестана устраивал "Шатер Рамадана", но в этом году проект не был воплощен в жизнь из-за коронавируса, рассказала 16 мая корреспонденту "Кавказского узла" заместитель руководителя фонда Мисиду Садруддинова.

"В этом году, естественно, не получилось. Но мы в течение всего месяца развозим людям продукты домой. Мы уже охватили порядка 15 тысяч семей. Ежедневно работа идет. Считаем, что домой развозить готовую еду - в этом не резона, поэтому развозим продукты. По заявкам, прежде всего, людей, которые есть у нас в базе", - рассказала она.

"Шатер Рамадана" - ежегодный проект, организуемый при поддержке правительства Москвы. Проводится в 14 раз. С 2010 года включен в число официальных массовых мусульманских мероприятий города. В Рамадан шатер размещается у Мемориальной мечети на Поклонной горе.

Как сообщила также Садруддинова, в Дагестане существует единая электронная база нуждающихся семей, к которой имеют доступ все благотворительные организации, а также ряд ведомств.

"Мы разделили 15 тысяч семей с другими фондами. В этом году к базе присоединился и Минтруда республики. В базе видно, кто, кому и какую помощь оказал. Поэтому мы не дублируем друг друга, а стараемся охватить как можно больше семей", - рассказала она.

Она также отметила, что те, кто нуждается в поддержке, но не внесен в базу, также могут обратиться к волонтерам, которые принимают заявки. "Потом волонтеры еду по домам, инспектируют их на месте и дают продуктовый набор. Мы ведем работу по всему Дагестану. Но больше всего в городах - Махачкале, Хасавюрте, в тех городах , где люди остались без работы, живут в съемных квартирах. У нас ежедневно от 300 до 500 звонков с просьбой о помощи", - сообщила Садруддинова.

По словам замруководителя фонда "Чистое сердце", волонтеры стараются соблюдать все необходимые меры безопасности из-за пандемии.

"Волонтеры прошли инструктаж, им дается перечень, что можно и нельзя. Они в перчатках и масках - мы им даем, но они и сами тоже приобретают. Из рук в руки продуктовые пакеты необязательно передавать. Пожилые люди в основном просят у двери оставить и позвонить. Так и работаем в основном. К более молодым семьям - может, они не столь ответственно к этому относятся или у них риск меньше - идут домой. У нас кроме своих волонтеров есть присоединившиеся волонтеры министерства по молодежной политике. Мы этому очень рады, они очень помогают и в телефонных звонках, и в разгрузке продуктов", - сказала Садруддинова.

Один из получателей помощи фонда "Чистое сердце" Муминат Гуденко - вдова, мать семерых детей. Она призналась корреспонденту "Кавказского узла", что в этом году "очень помогают".

"Не только мне [помогают]: я сколько людей отправляла [в фонд] - никому не отказывают. У меня муж умер в феврале. У меня семеро детей, одна грудная маленькая, девочка-инвалид [...] - надолго из дома мне не выйти. С маленьким ребенком не могу работать. Родных тоже нету - умерли. А фонд когда денежкой помогает, когда продуктами. Поддержка есть в карантин. Может, и из-за этого в этом году люди очень сильно друг другу помогают", - предположила она.

Фонд "Закят" помогает продуктовыми наборами в Москве и Подмосковье

Уроженец Хасавюрта Сулейман Аджиев возглавляет благотворительный фонд "Закят" в Москве. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в рамках Рамадана у них много разных проектов помощи.

"Есть всероссийские проекты. Так, мы помогаем продуктовыми наборами в Москве и Московской области. Раздали порядка 3,5 тысячи наборов - это около десяти тысяч человек. Адресаты помощи — мусульмане, в том числе выходцы с Кавказа. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, мигранты. Параллельно есть программа ифтар - мы развозим ежедневно до 1,5 тысячи горячих ифтаров. Обеспечиваются в основном мигранты, которые потеряли работу и не могут на родину улететь. Они компактно в хостелах и общежитиях проживают по 10-15 человек. Их мы с начала Рамадана обеспечиваем питанием", - рассказал он.

Кроме того, по словам Аджиева, у фонда "Закят" имеются и международные проекты, например, помощь беженцам. "Это помощь палестинским и сирийским беженцам, которые находятся в Ливане. Проект осуществляем совместно с нашими партнерами, которым мы переводим средства. У них сейчас запланировано оказать помощь 2,5 тысячи семей, мы им перечислили 30 тысяч долларов", - пояснил Аджиев.

Помимо продовольственной помощи, отметил он, фонд оказывает помощь людям, нуждающимся в лечении и реабилитации. "Мы не свернули всю эту деятельность. Мы еженедельно рассматриваем и оказываем в том числе финансовую помощь на лечение и реабилитацию со всех регионов. Недавно у нас был мальчик Али из Дагестана, ему много где собирают - у него рак. Мальчику мы выделили полмиллиона на лечение в США. Сейчас его семье осталось только ждать, пока снимут все ограничения", - отметил Аджиев.

Ширинбек Магомедов из Дагестана живет в Москве 20 лет. "Я жил очень хорошо в Москве, зажиточно. Но судьба так сложилась, что год назад меня уволили с работы, и я остался ни с чем. У меня несколько болезней хронических, я - инвалид. В течение года мне помогали друзья, близкие. В апреле один из моих друзей - он работает администратором в мечети в Подольске - мне рассказал про фонд «Закят». Они мне помогли через две недели после начала Рамадана продуктовым набором. Килограммов по десять картошки, лука, морковки, пять килограммов муки, риса, тушёнка, сгущенка, гречка, макароны, 30 яиц, какие-то конфеты, масло, килограммов 80-100 продуктов привезли. Мы до сих пор их потребляем. Я благодарен фонду. В будущем, когда встану на ноги, надеюсь, сам окажу ему помощь", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Важно передать продукты жизненной необходимости

Директор благотворительной организации "Дом доброты" Ирина Консол призналась корреспонденту "Кавказского узла", что Рамадан в этом году очень отличается от прошлогодних.

"Это совершенно новая, незнакомая для нас ситуация, в которой мы стараемся сориентироваться, перестроиться. Обычно наш фонд в Рамадан проводит ифтары. Но в этом году мы понимаем, что важнее раздавать не готовую пищу в тех же общежитиях или общинах, а важнее передать побольше продуктов жизненной необходимости, чтобы люди могли долго на них продержаться. Обычно наш фонд раздает продукты 10-15 семьям раз в неделю, но сейчас это тысяча продуктовых наборов в неделю", - рассказала она.

По словам Консол, в Москве их организация опекает семьи, которые приехали на лечение с детьми из регионов Северного Кавказа и юга России. "У нас на постоянном попечении есть семьи из Дагестана, Ингушетии и Чечни. Их направляют на лечение в Москву - иногда это онкозаболевание у ребенка или генетическое. Терапия длится годами. Люди вынуждены жить в Москве, снимать жилье и справляться как-то финансово. Расходов много. Вот такие семьи мы поддерживаем, в том числе продуктовыми наборами в Рамадан", - пояснила она.

Волонтеры сейчас соблюдают особый режим работы, отметила Консол. "Естественно, мы не можем допустить скопления людей, чтобы нуждающиеся сами приезжали получать наборы. Например, сегодня (16 мая) у нас 500 наборов. Сюда съезжаются волонтеры и развозят. Многие семьи не могут выйти, так как болеют. Мы не можем рисковать волонтерами: они не заходят в дома и соблюдают меры предосторожности - маски, перчатки, антисептики. Мы вообще рекомендуем ставить продуктовый набор на улице и отходить, чтобы контакта не было. Вынуждена признать, что не все идеально соблюдают меры предосторожности, но мы стараемся", - подчеркнула она.

Ханика приехала из Дагестана в Москву для лечения своих двоих детей. Она получает помощь от "Дома доброты". "Мальчик умер, к сожалению. А с девочкой на капельницу раз в неделю ходим в Морозовскую больницу. Квартиру снимаем здесь. Мы только от фонда получаем и помощь, и поддержку. Коляску инвалидную недавно дали. Ифтары были в прежние Рамаданы, теперь продуктовые наборы. Именно для нашей семьи несложно, потому что нам помогают. Конечно, грустно, что коллективного намаза нет, но что поделать", - посетовала она.

Фонд "Солидарность" опекает около 70 семей с детьми-сиротами

Координатор специальных программ фонда "Солидарность" Хава Татаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что их фонд и раньше в Рамадан в основном распределял ифтар-наборы.

"В этот Рамадан из-за коронавируса немножко ситуация изменилась, и мы, чтобы не рисковать волонтерами, если есть возможность, распределяем в денежном эквиваленте средства, чтобы люди сами могли приобретать продукты. Потому что, понятное дело, что помощь им требуется. Если речь идет о регионах - а это Башкортостан, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Татарстан, Кабардино-Балкария - то наиболее опасная ситуация в Ингушетии. Там у нас есть программа «Ты - не сирота», в которой мы опекаем сирот. Там есть семьи, например, где нет папы, но есть мама, или нет вообще родителей, но есть бабушка либо тетя", - рассказала она.

По словам Татаевой, в очень многих семьях кто-нибудь более коронавирусом. "Мы думаем о том, что если не дай Бог что-то случится с единственным опекуном, это очень сложно", - отметила она, добавив, что стоимость продуктового пакета составляет пять тысяч рублей на человека на две недели.

16 мая в Ингушетии было зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1443. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Татаева сообщила также, что по всему Кавказу их фонд опекает около 70 семей с детьми-сиротами. "Это не 70 детей - тут надо умножать на три или четыре", - уточнила она.

По ее словам, фонд "Солидарность" также помогает через партнерские организации сирийским беженцам в Ливане и жителям сектора Газа в Палестине. "Если мы говорим о палаточных лагерях в Ливана, то там очень сложная ситуация. Люди и так жили бедно, а с приходом пандемии они вообще остались без ничего. Волонтеры из партнерской организации в эти дни распределяли там продуктовые наборы", - отметила она

Кроме того, рассказала Татаева, поддержку оказывают и трудовым мигрантам в Москве. "Это проверенные семьи. Не просто поток мигрантов, это действительно семья, либо мама-одиночка. У нее дети, и она работала, но, к сожалению, потеряла работу. Как многие из них говорят, они полтора месяца сидят без работы. Либо полные семьи тоже могут быть со сложной ситуацией - оба родителя без работы, и нет средств к существованию. Таким людям помощь передается", - пояснила Татаева.