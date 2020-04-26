Мусульмане юга России отказались от коллективных молитв в Рамадан

26 апреля 2020, 18:04

Жители юга России в условиях запрета на коллективные намазы молятся дома и проводят вечерние разговения в Рамадан в семейном кругу. Ограничительные меры верующие встретили с пониманием.

Как писал "Кавказский узел", имамы и представители муфтиятов в регионах Северного Кавказа заявили, что из-за коронавируса месяц Рамадан может пройти без коллективных молитв и уединения в мечети, но пост отменять нельзя.

В этом году священный для мусульман месяц Рамадан начался 24 апреля, а завершится 23 мая, перед праздником Ураза-байрам. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и Ураза-байраме.

Онлайн-трансляции из мечетей не вызвали большого интереса у жителей Дагестана

Житель Махачкалы Али, работающий в сфере грузоперевозок, рассказал, что не будет посещать в этом месяце таравих-намазы (намазы, которые читаются в ночное время месяца Рамадан) в мечетях. "Ифтары (вечерние разговения. – Прим. "Кавказского узла") проводить, скорее всего, буду дома. Но при этом полностью не откажусь от общения с родственниками и друзьями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Али считает правильным решением ограничения на посещение мечетей, но не планирует наблюдать за онлайн-трансляциями, которые организовал муфтият республики.

Мечети в Дагестане открыты, но присутствие людей при проведении религиозных обрядов и церемоний запрещено, а во время Рамадана для верующих будут проводиться онлайн-богослужения, сообщил ранее муфтият республики.

Махачкалинец Марат намерен продолжить соблюдать режим самоизоляции и в месяц Рамадан. "Я живу с родителями, и они попадают в зону риска, поэтому я уже несколько недель стараюсь не посещать места, где собирается большое количество людей", - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Марата, он собирался в этом году совершать таравих-намазы в мечети, но угроза распространения вируса вынудила его изменить планы. "Я его совершаю дома. Для этого онлайн-трансляции смотреть не обязательно. Достаточно читать определенные молитвы, их я знаю наизусть", - пояснил Марат.

В семье жительницы Махачкалы Аиды вечерние разговения решено проводить в кругу только близких родственников. "Опасения есть, поэтому решили у себя принимать только самых близких. Я считаю, что достаточно отпускать уразу (пост. - Прим. "Кавказского узла") только в кругу родных людей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинка.

Госслужащий из Махачкалы Магомед старается "максимально придерживаться тех ограничений, о которых просят врачи, эпидемиологи, имамы и алимы". "Я решил отказаться от посещения мечети, пока полностью на это не будет дано разрешение. Сейчас не самое лучшее время для проведения коллективных намазов или других религиозных обрядов. Все религиозные обряды проводим как положено, но дома. Читаем Коран, совершаем молитвы, ифтары и сухур (прием пищи до начала поста в месяц Рамадан. – Прим. "Кавказского узла") только дома. Конечно, непривычно это все, но пока другого варианта нет", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Магомеда, он сам и члены его семьи стараются не выходить без необходимости на улицу. "Время мы стараемся использовать с пользой и извлекать максимальную выгоду для себя в плане религии", - сказал он, пояснив, что вместе с семьей смотрит онлайн-трансляции в Instagram, организованные муфтиятом Дагестана.

Также махачкалинец минимизировал встречи с родственниками, но не отказался от общения с ними. "Сейчас, чтобы общаться, необязательно ходить куда-то. Есть видеозвонки, телефоны", - пояснил Магомед.

Отказался от традиционного проведения месяца Рамадан из-за угрозы распространения коронавируса и житель Кизилюрта Джамал. "В мечети я пока не хожу. И правильно, что введены такие ограничения, потому что многие заболевают и нужны меры, чтобы не было еще больше", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Все молитвы, по словам Джамала, он совершает дома. "Таравих-намаз делаю дома, со своей семьей. А звать родственников или самому ходить в гости на ифтар уже не получается", - отметил он.

Махачкалинец Шамиль постоянно посещал мечети, но в последнее время перестал это делать из-за введенных ограничений. "Думаю, стоит воздержаться от посещения мечети, а намаз можно делать и дома с семьей. Наша семья в условиях карантина проводит Рамадан дома. Онлайн-трансляции мы не включаем, так как сами читаем молитвы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если не собираться на ифтар большими компаниями и проводить все молитвы дома, то в плане богослужения "ничего не потеряно", убежден Шамиль. "Ифтар спокойно можно провести дома. Правда, теперь в Instagram будут популярны не фотографии "С братьями на ифтаре", а с ифтара в кругу семьи", - сказал он.

Жительница Кизилюрта Амина призналась, что в ее семье и ранее "не особо ходили по гостям на ифтары". "После поста собирались в основном в своем семейном кругу. Единственное, в сложившейся обстановке начинаешь более углубленно задумываться о религии, смысле жизни. И если раньше пост я держала, потому что к этому приучили с детства, то сейчас хочется делать это более осознанно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отказаться от совместных ифтаров решила и жительница Дагестана Асият. "Это правильно в сложившейся ситуации. Раньше в месяц Рамадан мы постоянно ходили в гости, встречались с родственниками, посещали коллективные ифтары, но, к сожалению, в этом году от всего этого придется нам отказаться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Кабардино-Балкарии выразили доверие решению имамов

Отказаться от коллективных молитв и ифтаров решили и опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Кабардино-Балкарии. "Конечно, Рамадан примечателен коллективными намазами и коллективными ифтарами, но в нынешней ситуации главное - не заболеть самому и не заразить других. Мы будем молиться у себя дома, будем просить Всевышнего, чтобы он остановил болезнь. А собираться в мечетях для коллективных молитв у нас еще будет время", - сказал, в частности, 65-летний местный житель Байрамук.

80-летняя жительница Нальчика Фуза обычно во время Рамадана ходила в мечеть и соблюдала пост. "Пост соблюдать в этом году мне не позволяет здоровье. Коллективные молитвы же можно совершать дома. Можно больше читать Коран", - сказала она.

Все мечети в Кабардино-Балкарии закрыты, за исключением придорожных, где можно совершать намаз поодиночке. Введенные из-за коронавируса ограничения дают возможность больше времени посвятить молитве в кругу семьи и чтению Корана, указал муфтий республики в поздравлении с началом месяца Рамадан.

35-летний житель республики Шамиль также намерен проводить намазы и ифтары дома. "Я все время ходил в мечеть, но сейчас все обряды буду проводить дома. Мы должны прислушаться к мнению имамов и не рассуждать, правильно это или нет", - сказал мужчина.

Такое же мнение высказал и 40-летний Азамат. "Если нельзя собираться на коллективные молитвы, значит, нельзя. Таравих-намаз можно проводить и в домашних условиях, для этого нет никаких препятствий", - заявил житель Кабардино-Балкарии.

Карантин вынудил жителей Чечни изменить ежегодным традициям

В домашних условиях совершают религиозные обряды в месяц Рамадан и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни. "Посещать мечети нельзя, они все закрыты, поэтому таравих-намазы я делаю дома. Разговляюсь тоже в кругу семьи", - сообщил, в частности, грозненец Салавди. "Я впервые совершаю Рамадан в таких условиях. Пятничные молитвы – дома, разговение – дома, таравих-намазы – дома. Отец у нас выступает в качестве имама на намазах", - поделился житель республики Мансур.

"Прежде у нас было правило, что время от времени мы разговляемся дома у одного из мюридов, а затем уже все вместе идем в мечеть для совершения таравих-намазов. Но сейчас от этого пришлось отказаться. Собираться вместе нельзя. К тому же с 20 часов у нас действует "комендантский час", это тоже приходится учитывать", - сказал один из местных туркхов (руководитель общины мюридов), попросивший не указывать его имя.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю. Муфтий Чечни Салах Межиев еще 24 марта призвал земляков не посещать пятничные молитвы и не проводить многолюдные свадьбы и поминки, отметив, что их "необходимо проводить в кругу семьи и как можно с меньшим участием людей".

Введенные ограничения привели к практически полной самоизоляции верующих, считает студент грозненского вуза Асламбек. "Раньше в Рамадан в мечетях организовывались коллективные ифтары, не говоря уже о совершении таравих-намазов. Но мечети у нас закрыты, и все ушло в дома, в семьи. То есть то, что было коллективным, стало индивидуальным", - отметил он.

Воздерживаются от посещения мечетей и в семье грозненки Хадишат. "Отец и старшие братья сейчас рузба (пятничный намаз) и таравих-намазы дома делают. Собирать мюридов тоже нельзя, хотя раньше отец раз в неделю в Рамадан собирал мюридов на разговение и чтение мавлидов и зикр", - сказала грозненка.

Такая же традиция была и в семье жительницы Чечни Таисы. "Обычно бывало на разговение и таравих-намазы в Рамадан у нас хотя бы раз в две недели собирались человек 10-15 мюридов. Теперь же из-за карантина разговение и все намазы делаем только в кругу семьи. Вчера (25 апреля), правда, пришли племянники мужа, разговелись вместе", - поделилась она.

Верующие в Ингушетии сознательно самоизолировались

Жители Ингушетии рассказали, что не собираются посещать мечети во время Рамадана, предпочитая оставаться дома, так как религиозные лидеры ранее призывали отказаться от посещения мечетей.

"Не собираюсь посещать [мечеть]. Сидим дома, выходим по необходимости", - сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Магомед Сагов.

Намерен провести месяц Рамадан дома и учитель Ахмед. "Мечети посещать не буду, пока не будет решения алимов по этому вопросу... Я ни к кому не хожу, я самоизолировался. Общения живого порой не хватает. Но я переписываюсь в соцсетях, общаюсь по телефону, то есть это терпимо", - отметил педагог.

Такую же позицию занял житель Назрани Тамерлан. "Мечети не посещаю, соблюдаю изоляцию. Таравих и ифтар делаю дома с семьёй. Посещать никого не собираюсь", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Адыгеи расценили отказ от коллективных молитв как лишение

В условиях распространения коронавируса закрытие мечетей в Адыгее - необходимый и оправданный шаг, при этом в условиях самоизоляции "переносить лишения, связанные с постом, намного легче", считает черкесский активист из Адыгеи Шамсудин Негуч.

"На работе держать уразу очень трудно: у нас светское государство, и, если ты уразу держишь, никто тебя не будет переводить на ночной график работы. Я не вижу никакого ущерба в том, что мы не молимся в Рамадан в мечетях", - сказал Негуч корреспонденту "Кавказского узла".

Сам активист ежедневные ифтары проводит дома в кругу семьи. "Не вижу ничего страшного в том, что Рамадан попал на режим самоизоляции. Главное, чтобы помыслы были чисты, чтобы в сердце было добро", - заявил Негуч.

Мечети в Адыгее закрыты с 24 марта. В преддверии Рамадана муфтият Адыгеи предупредил, что коллективных намазов и ифтаров не планируется, и все мечети по-прежнему закрыты на неопределенный срок.

Житель аула Хакуринохабль Базет Беретарь также считает оправданным закрытие мечетей в условиях распространения коронавируса. "Умом я понимаю, что это оправдано, но сердце мое плачет. Очень хочется прийти в мечеть и помолиться со своими братьями в такой священный праздник. Нет этой радости, этого праздничного настроения, которое обычно бывает при входе в мечеть", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Его родственники также отказались от коллективных вечерних ифтаров, добавил он. "Пожилые родители у нас изолированы полностью, мы боимся занести им вирус, они разговляются дома. Мы живем в одном общем доме с семьей моего брата, общаемся каждый день, поэтому вечерние трапезы будут совместные, так же, как и молитвы ежедневные", - сказал Базет Беретарь.

Житель Майкопа Рамазан Гашхаов также признался, что без совместных молитв и ифтаров, без посещения мечетей не чувствует праздника. "Общая молитва, тем более в праздник, объединяет, хочется проповеди... Придется искать в сети молебны онлайн и проповеди", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В первый день месяца Рамадан открылась горячая линия помощи мусульманам, написал 25 апреля автор сообщения, отправленного на смс-сервис "Кавказского узла". "На территории России начал действовать многоканальный телефон Всероссийской горячей линии психологической и юридической помощи мусульманам", - говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Рамазан Гашхаов отметил, что был не против общих ифтаров у себя дома, приглашал родственников и соседей, но они отказались. "Мне остается только молиться за здоровье всего человечества каждый день, чтобы все это быстрее закончилось, и мы снова смогли ходить в мечеть", - сказал он.

Жительница аула Тлюстенхабль Айшет Шумаф считает, что сейчас проводить коллективные молитвы и ифтары опасно. "Аллах видит нас и дома, он с нами всегда. Поэтому, чтобы не подвергать опасности жизни своих близких, остаемся дома и в Рамадан, а когда закончится пандемия, мы все вместе придем в мечети и будем возносить хвалу Аллаху за избавление", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина, добавив, что вечерние ифтары проводит в кругу семьи.

Житель Майкопа Абу Джаримок поддерживает предпринятые в Адыгее меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. "Было самым верным шагом закрыть мечети. Надеюсь, что Ураза-байрам мы будем встречать в мечетях", - заявил мужчина, добавив, что соблюдать пост в условиях самоизоляции "намного проще", чем обычно, поскольку вся семья находится дома.

Все молитвы, тем более праздничные, должны совершаться в мечетях, не согласен житель Майкопа Аскер Саферов. "Коллективная молитва в мечети награждается намного больше. Пророк Мухаммад сказал, что коллективная молитва ценнее индивидуальной в 27 раз, а вознаграждение за нее увеличивается в 25 раз. В Коране после повеления совершать молитву Всевышний говорит нам: "Кланяйтесь вместе с кланяющимися". Сейчас верующие лишены этого", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" житель Майкопа.

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