В Кабардино-Балкарии остались открытыми только придорожные мечети

24 апреля 2020, 22:06

Все мечети в Кабардино-Балкарии закрыты, за исключением придорожных, где можно совершать намаз по одному. Введенные из-за коронавируса ограничения дают возможность больше времени посвятить молитве в кругу семьи и чтению Корана, указал муфтий республики в поздравлении с началом месяца Рамадан.

Как информировал "Кавказский узел", мечети в Кабардино-Балкарии, как и в других регионах Северного Кавказа, закрыты из-за пандемии коронавируса и введения властями режима самоизоляции. Верующие молятся в домашних условиях.

Сегодня у мусульман начался священный месяц Рамадан, который завершится 23 мая, перед праздником Ураза-байрам. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и Ураза-байраме.

В Кабардино-Балкарии открыты только небольшие придорожные мечети, расположенные вдоль федеральной трассы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель муфтия Алим Сижажев. "В них одновременно может совершить намаз только один человек", - отметил он.

По словам Сижажева, придорожные мечети ежедневно обрабатываются антисептиками.

Придорожной, в частности, является вторая мечеть в сельском поселении Баксаненок, в ней совершаются повседневные пятикратные намазы, говорится в публикации от 8 июля 2017 года на сайте Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии.

Все имамы самоизолировались, а когда им приходится выходить из дома, то соблюдают меры предосторожности – надевают маски, перчатки, используют дезинфицирующие средства, указал заместитель муфтия. Он пояснил, что имамы, например, проводят похоронный обряд. При этом число участников похорон уменьшилось, люди ведут себя осторожно, добавил Алим Сижажев.

"Вопрос онлайн-богослужений Духовным управлением не рассматривается. Возможно, со временем будут введены онлайн-уроки по исламу", - сказал заместитель муфтия.

В Адыгее онлайн-уроки ислама начали по очереди записывать все имамы. При этом в Духовном управлении мусульман республики отметили, что не практикуют онлайн-проповедей.

Алим Сижажев также сообщил, что накануне Рамадана муфтият раздал нуждающимся семьям 2500 коробок с продуктами. Это вторая с начала введения режима самоизоляции благотворительная акция ДУМ Кабардино-Балкарии. В начале апреля муфтият раздал 2294 пакета с продуктами, приобретенными на средства местных предпринимателей.

Предстоящий Рамадан пройдет без коллективных молитв, предупредил верующих муфтий Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев. Предстоящий Рамадан особенный. Он не будет похож на предыдущие. Не будет коллективных и многочисленных ифтаров (разговений. - Прим. "Кавказского узла") в мечетях и в домах. Не будет тарауиха (особых намазов, которые совершаются в Рамадан. - Прим. "Кавказского узла") в мечети. <...> В эти дни Всевышний испытывает нас болезнью, которая распространилась во всем мире", - указал муфтий.

При этом он указал на то, что режим самоизоляции позволил верующим больше времени уделять религии. "У нас появилась уникальная возможность это благословенное время провести в кругу своей семьи, совершать со своей семьей дополнительные намазы, читать Священный Коран, говорить о религии", - говорится в обращении муфтия по случаю начала Рамадана, опубликованном 23 апреля на официальном сайте Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии.

Число случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии к сегодняшнему дню достигло 243, умер один человек, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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