Верующие Северного Кавказа совершили пятничный намаз вне мечетей

10 апреля 2020, 23:48

Мусульмане Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни провели пятничную молитву дома, поскольку мечети закрыты на карантин по коронавирусу. Некоторые верующие надеялись попасть сегодня в мечеть - их беспокоит, что приходится нарушать предписание об обязательной коллективной молитве.

Как информировал "Кавказский узел", в пятницу 3 апреля жители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ингушетии и Чечни воздержались от посещения мечетей и провели пятничную молитву в домашних условиях.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, как он распространяется на Кавказе и какие меры борьбы с пандемией принимаются в разных регионах, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". "Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Махачкалинцев не пустили на намаз в мечетях

Имам махачкалинской мечети "Тангим" и его заместитель провели сегодня пятничную молитву вдвоем, в закрытой для простых верующих мечети, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель мечети. "По сути, мечеть закрыта на карантин, но пятничная молитва имамом и заместителем имама проводится", - пояснил он. Он отметил, что при проведении пятничной молитвы были соблюдены рекомендации Роспотребнадзора.

Верующим не следует посещать мечети в связи с осложнившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, намазы лучше совершать дома, заявил 9 апреля председатель Духовного управления мусульман Дагестана Шамиль Алиханов. Пользователи Instagram поддержали рекомендацию.

Постоянный посетитель центральной джума-мечети Махачкалы Камиль сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его и его знакомых не пустили сегодня на пятничную молитву. Несколько человек все же прошли в мечеть, отметил Камиль, предположив, что это сотрудники мечети.

Верующие в Чечне обеспокоены пропуском намазов

Коллективные молитвы в мечетях Чечни не будут совершаться до стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в Духовном управлении мусульман республики. "Сегодня рузба-намаза в мечетях снова не будет. Обязательные пятничные намазы и джамаат-намазы в мечетях отменены на неопределенное время, пока не разрешится ситуация, связанная с эпидемией коронавируса. Это может случиться и через неделю, и через две, или в другое время. Поэтому все намазы верующим следует совершать у себя дома, в кругу семьи и близких", - сказал представитель муфтията республики.

Духовное управление мусульман России в связи с распространением коронавирусной инфекции еще 16 марта рекомендовало сократить продолжительность пятничной молитвы в мечетях и ввести ограничения на их посещение. Муфтияты ряда регионов последовали рекомендации, но в Чечне ограничились призывами соблюдать гигиену. Только после того, как в Чечне был подтвержден первый случай заражения коронавирусом, муфтий Салах Межиев призвал пожилых и больных людей воздержаться от посещения пятничных молитв. При этом коллективные богослужения были отменены только с 3 апреля.

Местные жители обеспокоены тем, что пропускают пятничные намазы. "Мечеть сегодня снова закрыта, рузба-намаз, сказали совершать дома. Это уже второй рузба-намаз, что верующие пропускают по указанию властей и муфтията. Имам нашей мечети раньше не раз говорил о том, что мусульманин, который три раза пропустит рузба-намаз, несмотря на то что ему позволяло здоровье, должен обязательно принести тоба (покаяние) и произнести шахаду (формулу Единобожия). Хотелось бы узнать, касается ли это сегодняшней ситуации? Ведь не факт, что через неделю или две это все разрешится, и мечети снова откроют", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Сулейман.

"Нам опять запретили совершать рузба-намаз в мечети, и так по всей республике. На прошлой неделе тоже был запрет, но это не помешало нашим руководителям во главе с уважаемым муфтием самим совершить пятничный намаз в мечети. Мне интересно, сделают они это сегодня тоже или нет? Интересно будет посмотреть, как они объяснят такое свое решение", - отметил другой местный житель, Хасан.

Всем взрослым мусульманам предписывается быть на пятничной молитве. Недопустимо, когда мусульманин без уважительной причины пропускает более трех пятничных служб. В пятницу в исламских странах закрыты все магазины и офисы. По пятницам (джума – день собрания) следует общая молитва в мечети, состоящая из двух ракатов, после которой можно приступать к индивидуальной молитве, говорится в справке "Кавказского узла" "Салят".

Представитель духовенства республики Муслим назвал запрет на совершение обязательных пятничных молитв в мечетях оправданным. "Это оправданное и взвешенное решение. Мусульманин должен беречь свое здоровье и здоровье окружающих в случае эпидемии, на это указывают хадисы нашего пророка. Что касается совершения тоба после пропуска трех рузба-намазов, то и здесь есть своя трактовка. Это касается только тех, кто пропустил три пятничных намаза подряд без веских причин. Угроза эпидемии - это достаточно веская причина, так что беспокойства по этому поводу беспочвенны", - пояснил он.

Мусульмане Кабардино-Балкарии отнеслись к карантину с пониманием

Действующие сейчас карантинные меры введены не впервые в истории ислама, указал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя Духовного управления мусульман республики Алим Сижажев. "Были периоды распространения эпидемиологических болезней во времена сподвижников и в более поздние времена. В такие периоды мечети временно закрывались, а коллективные и пятничные молитвы приостанавливались. И верующие понимают, что нужно соблюсти меры безопасности. А если и возникает какое-то недопонимание, имамы разъясняют", - отметил он.

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии закрыло мечети из-за коронавируса еще с 24 марта. Духовенство также призвало местных жителей не собираться большими группами на похоронах.

Житель поселка Хасанья Рамазан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что совершает намаз дома. "Я уже две недели совершаю все намазы, в том числе и пятничные, дома. Одно из требований нашей религии – это смирение и терпение. Надеюсь, что, милостью Аллаха, это испытание скоро закончится", - сказал он.

Житель Нальчика Аладин сослался на соответствующие стихи из Корана: "Если услышите, что она (эпидемия. - Прим. "Кавказского узла") началась на какой-то земле, то не отправляйтесь туда, а если она начнется там, где находитесь вы, то не покидайте ту землю, желая спастись от болезни".

Из-за инфекции священный для мусульман месяц Рамадан, начинающийся 24 апреля, может пройти без коллективных молитв и уединения в мечети, но пост отменять нельзя, считают имамы и представители муфтиятов в регионах Северного Кавказа. Они также допустили рекомендацию не посещать родственников во время празднования Ураза-байрама.

Ислам не обязывает собираться в мечетях во время эпидемии

Ислам при определенных условиях допускает совершение пятикратной молитвы дома, а также и пропуск пятничной молитвы, указал основатель исламской онлайн-академии "Медина" Али Евтеев.

"Для мужчины нет оснований для пропуска пятикратного намаза. Однако ислам допускает совершение пятикратной молитвы дома, если для человека есть какой-то вред или что-то угрожает его безопасности. Например, идет очень сильный дождь или палит солнце. Так, во времена пророка [Мухаммеда] муэдзин, призывающий на молитву, во время азана объявлял: «Молитесь у себя в домах». Поэтому в мусульманских странах еще в начале карантина объявили, чтобы верующие совершали намазы дома. Это же касается и пятничной молитвы. Если пятничная молитва не совершается в мечети, то вместо нее совершается обычный обеденный намаз, как и в другие дни", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что в зависимости от шариатско-правовой школы, которой придерживаются в той или иной местности, правила могут меняться. "По ханбалитскому масхабу (шариатско-правовая школа, практикуемая в Саудовской Аравии) посещение пятикратного намаз в мечети обязательно. По шафиитскому масхабу (распространен в Чечне, Ингушетии, Дагестане) - это сунна (желательное действие). Но даже исходя из ханбалитского масхаба, есть основания делать намазы дома, к которым относится и карантин", - подчеркнул Али Евтеев.

Некоторые категории верующих вообще освобождаются от обязанности совершать намаз, отметил он. "Это женщина во время менструальных и послеродовых циклов; несовершеннолетние, умалишенные", - сказал Али Евтеев.

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