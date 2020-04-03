Мусульмане юга России провели пятничную молитву дома

03 апреля 2020, 21:27

Пятничную молитву провели сегодня в домашних условиях жители Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ингушетии и Чечни в связи с запретом посещать мечети. Так же поступили и верующие в Дагестане, где муфтият ограничился рекомендацией воздержаться от коллективного намаза. Православные храмы в Кабардино-Балкарии продолжают работать, но прихожане остаются дома, сообщил представитель Пятигорской епархии.

Как писал "Кавказский узел", по рекомендации ДУМ России мечети в Адыгее, Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии закрыты с 24 марта из-за угрозы распространения коронавируса. 29 марта ДУМ Чечни объявил, что 3 апреля коллективная пятничная молитва не состоится, а на следующий день пятничные молитвы в мечетях отменили и ингушские богословы. Муфтий Дагестана 1 апреля призвал верующих не посещать мечети.

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Махачкалинцы воздержались от посещения мечетей

Муфтият Дагестана не объявил запрет на посещение мечетей, на странице муфтията в Instagram сегодня лишь повторно размещено обращение муфтия республики Ахмада Афанди к верующим с рекомендацией не посещать мечети.

Некоторые верующие в Махачкале признались корреспонденту "Кавказского узла", что перестали посещать пятничные молитвы. Так, махачкалинец Абдул пропустил, по его словам, уже два пятничных намаза. "Ориентируюсь на московский муфтият. Перестал ходить на коллективный намаз после того, как они отменили проведение", - сказал он, отметив, что посещает только центральную Джума-мечеть Махачкалы.

Житель Махачкалы Тимур тоже посещал центральную Джума-мечеть, однако уже две недели не ходит на коллективные намазы. Он сообщил, что не намерен посещать коллективные намазы в мечети до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется и ограничения не будут сняты.

Посетитель мечети по улице Малыгина Арсен также считает участие в коллективных молитвах неоправданным. "Есть причина, которая снимает обязанность [совершение коллективной молитвы]. Не понимаю, почему человек должен подвергать риску себя и окружающих", - пояснил Арсен.

В Кабардино-Балкарии продолжают работать православные храмы



Житель Нальчика Марат Габиуллин, ранее регулярно посещавший мечеть, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что запрет муфтията Кабардино-Балкарии на коллективные молитвы считает адекватной мерой. "Ситуация действительно тревожная. Я молюсь дома. Не вижу в этом никакой проблемы", - сказал он.

В селе Хасанья мечеть закрыта уже больше недели, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Магомед Тикаев. "Как только Духовное управление приняло решение, что мусульманам лучше не собираться на коллективные молитвы, мечеть в Хасанье тут же прекратила работу. Верующие молятся каждый у себя дома", - рассказал он.

Православные храмы в республике работают, священники выполняют свои обязанности, однако прихожан практически нет, сообщил сегодня по телефону корреспонденту "Кавказского узла" настоятель кафедрального собора Марии Магдалины и собора Симеона Столпника, благочинный церквей Нальчикского округа Пятигорской епархии Валентин Бобылев. "Каждый обязан соблюдать предписания указа главы КБР. В нем гражданам предложено сидеть дома, вот они и сидят. Указаний не открывать церкви не было", - пояснил он.

Пятничные намазы отменены во всех мечетях Адыгеи

Коллективные молитвы в мечетях Тахтамукайского района Адыгеи решено отменить до конца апреля, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава районного Духовного управления мусульман Асфар Мысс. "Поскольку президент продлил меры безопасности до 30 апреля, то до 30 апреля, если не будет других изменений, в мечетях собираться не будем. Верующие с пониманием отнеслись к этому", - сказал Мысс, добавив, что с 24 марта в мечеть не приходил ни один верующий.

Житель Тахтамукайского района Алан Бекух ранее каждую пятницу с братьями и сыновьями приезжал в мечеть на молитву. "Так было всегда, 20 лет подряд. Сначала с отцом ходили, потом я своих сыновей привел в мечеть. Сейчас мы прекрасно понимаем, что это опасно, что ДУМ и государство позаботились о нас и запретили общие молитвы. Мы каждый день молимся дома", - рассказал мужчина, уточнив, что его семья, друзья и соседи соблюдают режим самоизоляции и проводят намазы в специально оборудованных комнатах.

Как пятничный намаз, так и ежедневные молитвы в мечети адыгейского поселка Энем отменены, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" имам мечети Аскер Тхаркахов. "Люди совершают намаз по домам, все прекрасно понимают, какая над нами нависает угроза", - сказал имам.

Житель поселка Энем Хамид Хуако рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 24 марта ему и другим верующим пришло смс о том, что поселковая мечеть закрыта. "У нас красивая, новая мечеть, мы очень любим туда приходить, и строили всем миром. Я старался зайти и помолиться не только в пятницу. Теперь любуемся минаретом со стороны и ждем лучших времен, когда мы снова соберемся на пятничный намаз все вместе", - рассказал мужчина.

Сегодня утром в местных чатах было размещено предупреждение об отмене пятничного намаза, добавил он. "На всякий случай, может, кто-то еще не в курсе, что массовые мероприятия отменены. Пожилые люди не очень дружат с интернетом и могут не знать, так имамы проявляют заботу о своих прихожанах", - пояснил житель Адыгеи.

Ингушские богословы единогласно пришли к решению закрыть мечети

Пятничные джума-намазы в мечетях Ингушетии сегодня не проводились, решение приостановить коллективные молитвы было единогласно принято местными богословами, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" религиозный деятель, учитель основ религии Муса Хамхоев. "Делают [намаз] дома все, в мечети не ходят. Когда решат, что угроза прошла, тогда имамы наши примут решение и объявят, снова будут в мечетях вместе делать намазы", - сказал он.

Ахмед Тангиев, ведущий передачи «Голос разума» на НТРК «Магас», подтвердил, что решение закрыть мечети было принято единогласно. "Так как у нас разделены фракции на суфистские и другие, салафитские общины, то единого указания не было, но имамы собрались и, посоветовавшись, решили, что лучше отменить пока коллективные намазы в мечетях и молиться дома. [...] Какого-то специального контроля нет, у нас в селе, например, на двери мечети висит объявление, что мечеть закрыта на карантин", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Сунжи Мухаммад Хамхоев живет неподалеку от городской мечети. "Сегодня не было рузба[-намаза]. Кроме пятницы я не хожу, если только изредка. Сегодня там (около мечети) никого не видел", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни с пониманием отнеслись к отмене коллективной молитвы

В мечетях Чечни сегодня впервые не было коллективной пятничной молитвы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ДУМ республики, назвав закрытие мечетей «оправданным шагом». "Это оправданный шаг, однозначно. Главное в исламе - это беречь здоровье и жизни верующих", - сказал богослов.

Грозненец Сахиб также считает запрет обоснованным. "Джума-намаза в нашей мечети сегодня не было... Я считаю решение муфтията правильным. В нашей мечети одновременно могут молиться до двух тысяч человек, и если вдруг среди них окажется хоть один зараженный, то это будет страшное дело, болезнь распространится по цепочке", - сказал Сахиб корреспонденту "Кавказского узла".

"У меня двойственное мнение на этот счет. С одной стороны, понимаю, что меры безопасности необходимы и угроза распространения эпидемии реальна. С другой - пустующие мечети, это тоже плохо. Можно было бы пускать на молитву верующих в масках, отказаться от проповеди, совершать обязательный намаз и расходиться", - высказал свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Шахран.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина в различных странах содержится в справочном материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".