Владимир Путин во время выступления. 2 апреля 2020 г. Фото: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

02 апреля 2020, 17:34

Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля

Президент России распорядился продлить из-за коронавируса до 30 апреля нерабочие дни с сохранением зарплаты.

Как сообщал "Кавказский узел", с 19 марта во всех регионах СКФО и ЮФО действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. 25 марта президент России Владимир Путин перенес с 22 апреля на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Жители юга России высказали опасения столкнуться с дефицитом некоторых товаров и лекарств.

Сегодня президент России подписал указ о продлении нерабочего периода в стране. "Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в первом же пункте опубликованного сегодня на сайте Кремля указа "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"..

Новости о распространении коронавируса размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Адыгеи пожаловались на проблемы из-за запрета автобусных поездок", "Минздрав Дагестана сообщил об осложнениях у зараженных коронавирусом", "Четыре новых случая коронавируса зафиксированы в Ростовской области".

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