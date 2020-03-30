Вынужденные выходные из-за коронавируса насторожили жителей юга России

30 марта 2020, 05:10

Основные опасения в связи с нерабочей неделей из-за коронавируса связаны с дефицитом некоторых товаров и лекарств, а также с оплатой вынужденных выходных, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители юга России. При этом большинство граждан намерены соблюдать карантинные меры.

Как писал "Кавказский узел", с 19 марта во всех регионах СКФО и ЮФО действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. 25 марта президент России Владимир Путин перенес с 22 апреля на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, опубликованы в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Коронавирус. Горячие линии".

В Ингушетии признали необходимость карантина

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Ингушетии в основном одобряют карантинные меры и с пониманием отнеслись к необходимости оставаться дома.

"Да, я планирую сидеть на карантине несколько недель, если потребуется, и строго соблюдать карантин. Полностью прекратил работу, потому что все поставщики закрыты, склады закрыты, пока не закрыты трассы, дороги, но развозить нечего. Буду сидеть в соцсетях, читать книги. Каких-то особенных планов у меня нет", - сказал 34-летний поставщик мебели Магомед Ажигов.

Мужчина также изъявил готовность "стать дружинником, чтобы помогать властям соблюдать карантин". "Запаса лекарств не делал, как и продуктов. Не думаю, что будут закрывать продуктовые магазины", - добавил он.

О проблемах с обучением детей заявил 51-летний Тамерлан Евлоев, которые работает в общественной организации.

"Закрылись на карантин с 23 марта до 5 апреля, но по необходимости будем продлевать. Особо ничего у меня не изменилось. Я и раньше людей избегал, а сейчас и подавно. Дома я себя комфортно чувствую. Правда, с учебой детей непонятная ситуация, но, думаю, до лета все прояснится. На месяц как обычно покупаю мешок муки, мешок сахара, мешок картошки, а все остальное по мере необходимости. Про лекарства как-то вообще не думали. Эти лекарства обычный грипп не очень-то лечат. Молитвами будем спасаться", - рассказал он.

О желании заняться спортом рассказал 30-летний веб-дизайнер Исрафил: "Пойду в тренажерный. Но только в дневное время, когда мало людей. Буду выходить на улицу по необходимости, избегая людей. Для скопления людей у меня есть респиратор FFP3. Буду умеренно придерживаться карантина".

В Ингушетии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия, учебные заведения закрыты на карантин, созданы четыре пункта наблюдения за гражданами, которые прибыли из других стран. 26 марта Минздрав заявил, что в республике пока нет подтвержденных случаев заражения.

Жители Карачаево-Черкесии рады возможности побыть с семьей

42-летняя жительница Карачаево-Черкесии Фатима Хубиева, считает карантин "неплохой возможностью побыть в кругу семьи". Она работает в государственном учреждении и переведена на удаленную работу, поэтому намерена "проводить почти все время дома" и соблюдать режим карантина. По словам женщины, на планах и жизни ее семьи "карантин особо не отразился".

"Разве что дети не ходят в школу, мы на дистанционном обучении. В обычном будничном режиме я бы пошла на работу, в кафе посидела бы с подругами. Конечно, в таком режиме жизнь была бы повеселее", - сказала Фатима Хубиева корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она отметила, что строго придерживается предписаний и рекомендаций. "Антисептиков у нас в аптеках нет. Лекарства я не закупала, а продуктами немного запаслись. Сделали это на фоне слухов о возможном подорожании", - добавила женщина.

Работающий в частной компании житель Черкесска 53-летний Али К. рассказал, что во время карантина намерен уделить внимание своим маленьким внукам. "Буду с ними гулять во дворе, также заеду к родственникам, друзьям. Для меня это привычные выходные. Нас отправили домой с сохранением зарплаты, сказали отдыхать", - сказал он.

Мужчина признался, что строго придерживаться рекомендация по самоизоляции не будет, "поскольку у нас пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом". "Продукты мы не закупали, лекарства тоже. Мы не паникуем в связи с этой ситуацией", - сказал житель Черкесска.

О строгом соблюдении режима карантина заявил 70-летний пенсионер из Черкесска Хасан Токов:."Дети мне не разрешили куда-то выезжать. Я сижу дома. В основном у телевизора. В обычной будничной жизни я бы выходил, гулял с друзьями, ездил бы к родственникам, ходил бы в магазин. Но дочка запретила мне это делать, привозит ко мне домой продукты".

Мужчина добавил, что ни продуктов, ни лекарств не закупал. "У нас нет проблем с наличием продуктов в магазинах. В аптеках нет антисептиков, масок. Все остальное есть. Правда противовирусные лекарства на фоне первых заражений коронавирусом в стране исчезли из аптек, сейчас появились", - сказал он.

В Карачаево-Черкесии нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей в инфекционной больнице лежат 10 человек, 145 находятся в самоизоляции, сообщила "Кавказскому узлу" 27 марта пресс-секретарь республиканского управления Роспотребнадзора Елена Покровская.

Жители Северной Осетии не видят необходимости запасаться продуктами

Журналист газеты "Владикавказ" и режиссер Мадина Тезиева сообщила "Кавказскому узлу", что в связи с карантином всех сотрудников издания перевели на удаленную работу. "Корреспондентам разрешили работать на "удаленке", так как массовых мероприятий все равно нет. Премьеры отменены, музеи не работают, поэтому я делаю интервью дистанционно - по видеосвязи или посылаю вопросы по электронной почте. Я пишу дома и потом отправляю свои материалы в редакцию", - рассказала она.

По словам женщины, медицинские маски она не использует, "так как от них мало толку", но часто моет руки, носит с собой антисептические салфетки и спрей, обрабатывает нос оксолиновой мазью перед выходом на улицу. Также Мадина Тезиева старается не пользоваться общественным транспортом, ходить больше пешком и соблюдать дистанцию с людьми.

Масштабных закупок продуктов Мадина Тезиева не делала. "Всего понемногу взяла, например, крупы, консервы, но не так, чтобы потом не знать, куда их деть", - пояснила она.

По словам журналиста и фотографа Анны Кабисовой, совсем самоизолироваться в связи с карантином у нее не получится - "надо выходить за продуктами и навещать маму в больнице, чтобы увидеться хотя бы через окно".

"Рабочий режим никак не изменился - я и так работаю из дома. Полностью самоизолироваться все же не получается - выходила на интервью и на съемки. Пока карантинный режим по большому счёту отразился только на жизни дочки: подготовительная школа при лицее искусств, Дворец творчества, куда она ходит на гимнастику и рисование, закрыты на неопределённое время, как и все образовательные учреждения Северной Осетии. Что касается планов, то летом мы хотели отвезти дочку в Москву к бабушке с дедушкой, но сейчас все непредсказуемо и неизвестно", - рассказала она.

Благодаря карантину девушка планирует "навести наконец порядок на хард-дисках, разобрать архив со съёмками и текстами".

Что касается правил и рекомендаций во время карантина и в целом в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, то, по мнению Анны Кабисовой, в этом вопросе "важными должны стать коллективный разум и ответственность".

"Буквально полчаса назад я шла по проспекту. Впереди примерно в метре от меня шли два парня. И вот один из них на ходу, не останавливаясь, плюет вбок от себя. Если этот парень, к примеру, болен коронавирусом, то его безответственные плевки - большой риск для прохожих, даже если они двигаются на расстоянии от него. Кроме того, это некультурно", - добавила жительница Владикавказа.

Запасов продуктов и антисептиков девушка, по ее же признанию, не сделала: "Нет, даже если будет введён жёсткий карантин, как в Италии и Испании, - будет возможность выйти за продуктами. А антисептиков в аптеках давно нет. Единственное, что купила - витамин C".

Карантин создал неудобства для пенсионеров, посетовала в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" жительница Владикавказа, представившаяся Фатимой. Тем не менее, она намерена его соблюдать.

"Стала ограничена в свободе передвижения, даже выйти никуда нельзя. Приходится просить детей сходить в магазин и купить что-то. Я понимаю, что это вынужденная мера и надеюсь, что скоро все станет, как прежде. Страх заболеть, конечно есть. Особенно не готовилась к карантину, закупки продуктов тоже не делала. У меня небольшой огород, буду им заниматься и ухаживать за больной матерью", - рассказала женщина.

Студентка 3-го курса факультета журналистики СОГУ Ирина Кайсинова призналась, что уже в течение 11 дней ее семья придерживается режима карантина. В дальнейшем они также планируют выходить из дома в случае крайней необходимости.

"Нас в связи с распространением вируса перевели на дистанционное обучение. Преподаватели лекционные и практические занятия ведут в онлайн-режиме, нагрузка заметно увеличилась. Также сложности возникают в связи с тем, что все задания мы теперь вынуждены выполнять в электронном формате, а такая возможность есть далеко не у каждого студента нашего университета. Мы с мамой собирались поехать отдыхать в Грузию весной, но короновирус помешал нашим планам. Во время карантина я больше читаю художественную литературу, смотрю больше фильмов. Такой возможности в обычном будничном режиме нет. Также мы с семьёй все время проводим вместе, что не может не радовать. Запасы лекарств и антисептиков сделали, а за продуктами выходим в ближайший магазин", - отметила девушка.

Молодой человек, представившийся Алибеком, заявил, что положительно относится к введенному карантину и считает его правильной мерой. "Я воспользуюсь карантином, чтобы улучшить свои профессиональные навыки. Поищу в интернете нужную информацию, курсы", - сказал он.

Он также отметил, что стал меньше контактировать с людьми, соблюдает дистанцию, чаще моет руки, а в магазинах берет корзину для продуктов с помощью салфетки.

По состоянию на 29 марта, заболевших коронавирусом в Северной Осетии не выявлено. Всего под медицинским наблюдением остаются – 477 жителя республики, прибывшие в Северную Осетию из зарубежных стран. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) - 414 человек, указано на странице республиканского Минздрава в Instagram.

Коронавирус держит жителей Кабардино-Балкарии в напряжении

Большинство жителей Кабардино-Балкарии перешли на удаленный режим работы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудница газеты, проживающая в Нальчике, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вся редакция, за исключением руководства, переведена на удаленную работу.

"Я не из тех, кто любит удаленную работу. Мне не хватает коллектива. С другой стороны, свободного времени стало больше. Я работаю над книгой. До сих пор я работала над ней только по несколько часов в день. В остальном я продолжаю вести такой же образ жизни, к которому привыкла. Утром делаю зарядку, потом макияж, как на работу. Пишу для газеты. Единственное, от чего пришлось отказаться - от прогулок в городском парке по субботам и воскресеньям", - рассказала женщина по телефону.

Собеседница сообщила, что запасаться продуктами не стала. Купила пять пачек макарон, три бутылки растительного масла и дезинфицирующие средства. Выходя в магазин, надевает респиратор, но перчатками не пользуется.

Больше недели находится дома и присматривает за внуками учительница одной из нальчикских школ. "Конечно, весь мой привычный уклад жизни изменился. Я до обеда находилась в школе, теперь никуда не надо. Но все бы ничего, если бы была надежда, что это скоро закончится, и мы вернемся к привычной жизни, а из души уйдет тревога за близких", - высказалась женщина.

По ее словам, необходимости выходить из дома нет, поскольку "семья сделала запасов примерно на месяц", да и защитных средств у нее нет. Сама женщина готова оставаться на карантине столько, сколько понадобится, но вот ее дети ходят на работу.

"Один из них врач, поэтому мне очень тревожно", - призналась женщина.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 25 марта число зараженных пациентов достигло четырех, причем один находился в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. На 27 марта были госпитализированы 29 человек с температурой и симптомами ОРВИ. По состоянию на 29 марта число госпитализированных составило 30, из них у четырех подтвержден коронавирус. В самоизоляции находятся 1022 человека, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

Сотрудница одного из государственных учреждений, также переведенная на удаленную работу, отметила, что "хоть работать и приходится, но времени все равно стало больше".

"Наконец то у меня появилось время записаться на онлайн-курсы по здоровому питанию. Все, что происходит за стенами моего дома, очень напрягает, особенно неопределенность по поводу того, сколько эта ситуация продлится", - сказала она.

Никто из опрошенных "Кавказским узлом" не воспринимает предоставленные им каникулы как нечто положительное. Все они отметили, что лучше бы они работали в обычном режиме.

Молодежь раскритиковала "домашний арест" в Чечне



Люди старшего поколения в Чечне отнеслись к незапланированным выходным, объявленным в рамках борьбы с распространением коронавируса, либо положительно, либо нейтрально, молодежь в большинстве своем настроена негативно, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Дело это (введение нерабочей недели, - прим. "Кавказского узла"), я считаю, хорошее. Коронавирус все-таки, пусть лучше все дома будут, меньше риска заразиться. Сейчас самое время по хозяйству поработать, участок приусадебный в порядок привести, огородом заняться, благо погода позволяет. Займусь с сыновьями и снохами именно этим", - заявил житель республики Шахран. Он также рассказал, что один из его двоих сыновей работает на предприятии, а второй - студент.

Заняться "домашними делами" на карантине рассчитывает грозненка Седа: "Сейчас из-за этого вируса везде небольшая паника, надо быть ко всему готовым. Продукты основные мы запасли на всякий случай, но надо будет еще прикупить кое-что. Заодно бычка зарежем, и мясо надо будет отвялить, раз уж перерыв недельный в работе дали. В доме ремонт можно будет сделать, думаю, за неделю как раз и управимся"".

Такое же мнение высказал и другая местная жительница, Раиса. "Везде карантин сейчас, никуда не поедешь, так что лучше займусь ремонтом в доме. Запас основных продуктов мы сделали, как и другие, что надо еще, просто докупаем понемногу. Хорошо что рынки и магазины не закрыли", - сказала она.

Обеспокоенность по поводу объема заработной платы высказала преподаватель одной из грозненских школ Мадина.



"В целом идея неплохая. Недельный отдых не помешает, можно домашними делами заняться. Занятий в школах все равно нет, дети на удаленном обучении через Интернет. Правда, беспокоит только вопрос оплаты. Президент сказал, что оплата будет в полном объеме, но на работе нам прозрачно так намекнули, что рассчитывать на это не стоит. Так что не все так, как ожидалось", - высказалась женщина.

"Сын собирается жениться в апреле, а тут этот карантин некстати. Поехать куда-то, выехать за пределы проблематично стало. Готовимся понемногу к этому. Теперь вот лишнее время появилось, будем решать вопросы. Заодно, пока есть свободное время, проедусь по родным и близким, что в селах живут, пообщаюсь, а то в обычное время не получается. Еще и с внуками побуду", - рассказал "Кавказскому узлу" житель Гудермесского района Рамзан, работающий на автопредприятии.

24 марта министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех жителей республики. Вопреки действующим в республике карантинным мерам, власти Чечни 25 марта организовали массовое торжество в связи с открытием Дворца искусств в Грозном. По состоянию на 29 марта в республике коронавирусной инфекцией заразились девять человек, сообщило ИА "Чечня Сегодня". Духовное управление мусульман Чечни приняло решение отменить пятничные молитвы.

Ничего положительного в нерабочей неделе не видит студент из Грозного Аслан. "Что толку в этой нерабочей неделе, раз отдохнуть негде? Никуда нельзя не поехать, не пойти, ничего не работает, плюс еще требуют сидеть по домам. На "Ведучи" (горнолыжный курорт в Итум-Калинском районе Чечни, - прим. "Кавказского узла"), думали поехать, так и тот, оказывается, с сегодняшнего дня закрыт. Скорее бы все это закончилось: и эти каникулы вынужденные, и эта эпидемии коронавирусная", - посетовал молодой человек.

"Мы на удаленном обучении, занятий нормальных нет, сидим по квартирам. Даже вечером выйти, заняться чем-нибудь, просто посидеть или прогуляться с друзьями уже нельзя. Все закрыто, выезжать за пределы республики нежелательно, как говорят. В общем, как по мне, то это такой домашний арест для всех. Надоело уже, говоря по правде. На той неделе носились по магазинам и аптекам, запасались продуктами и лекарствами, теперь ажиотаж спал, но легче от этого не стало. Книги читаю и телевизор смотрю в основном, больше делать нечего", – высказался поделился студент по имени Шамиль.

Жители Дагестана во время карантина запланировали встречи с родными

О важности избегать скопления людей и пользоваться антисептиками заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана. При этом некоторые из них продолжают работать "в обычном режиме".

Так, 29-летний житель Махачкалы Магомед, работающий "в сфере частного продовольствия", пока трудиться как и раньше, но его работодатель планирует 30 марта "распустить рабочих и соблюдать установленный властями Дагестана режим". "С понедельника начнется, наверное, режим карантина", - пояснил Магомед.

По словам махачкалинца, он отправил своих детей в сельскую местность на время вынужденных каникул. "Сам тоже скоро выеду к ним. Наверное, на недели две оставлю их там", - сообщил житель Махачкалы. Магомед, по его словам, купил запас антисептиков и соблюдает правила гигиены, однако по городу передвигается без маски, как и его супруга. "Ни она, ни я маски не надеваем. Признаков простуды нет", - отметил мужчина.

34-летний житель Махачкалы Ислам уже три дня находится дома, стараясь выходить на улицу как можно реже, и соблюдает все правила гигиены, рекомендованные врачами. "Выхожу за продуктами. Планирую быть дома ещё недели две. Семья также на карантине, они не выходят никуда", - сообщил он, добавив, что его работа не связана с постоянным присутствием в офисе, поэтому он может работать удаленно.

43-летняя жительница Дагестана Аминат работает в одном из бюджетных учреждений. Женщина выехала в село проведать родственников и планирует провести там несколько дней. "Каких-либо особых планов нет. Средства для дезинфекции купили. Часто моем руки и обрабатываем антисептиком", - рассказала она.

Компания, в которой работает 35-летний житель Махачкалы Зураб, занимается комплексным обеспечением хлебопекарен и магазинов, и все работники находятся на рабочих местах, так как удаленная работа в компании невозможна. "Пекарни, которые мы снабжаем, не закрывают, и супермаркеты тоже", - пояснил Зураб.

По словам махачкалинца, руководство дагестанского представительства компании строго следит за соблюдением гигиены на рабочих местах. В частности, в офисе компании несколько раз в день проводится дезинфекция всех поверхностей, сообщил махачкалинец. Сам Зураб, по его словам, сделал "достаточный запас" антисептиков и средств гигиены.

Жительница одного из сел Дагестана, 60-летняя Патимат, следующую неделю планирует провести дома. По ее словам, она также приобрела достаточное количество антисептиков для своей семьи.

Сейчас Патимат, которая работает преподавателем в местной школе, на работу не ходит, по ее словам, в связи с весенними каникулами. Проведенный "Кавказским узлом" опрос не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения жителей Дагестана.

Предприниматели в Калмыкии заявили об убытках

С 28 марта по 5 апреля в Калмыкии приостановлена работа организаций общественного питания, объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктов магазинов, а также предприятий в сфере услуг, "предусматривающих очное присутствие гражданина". Кроме того, согласно указу главы республики Бату Хасикова, подписанному 27 марта, на этот период прекращают работу многофункциональные центры и вводятся ограничения на оказание частных медицинских услуг. В Элисте с 28 марта введен режим ЧС, а с 29 марта в городе временно приостановлены пассажирские перевозки.

Семья Баиры Иджаевой находится на карантине "уже более двух недель". "У меня пожилые родители: отцу скоро 69 лет, матери – 68. К тому же отец гипертоник, а мама – инвалид I группы после инсульта. Как только появилась информация о первых случаях заражения в России, мы всей семьей ушли на карантин. Мой ребенок перестал ходить в детский сад, танцевальную школу, на плавание. Сама я выхожу раз в два дня, чтобы вынести мусор и купить продукты,, - рассказала Иджаева.

Она также студентка медицинского колледжа, занятия в котором из-за карантина временно приостановлены. "По специальности я преподаватель политологии. Но пока была в декретном отпуске, лишилась работы в Калмыцком научном центре. Стою на бирже труда и поступила в медколледж. Сейчас он не работает. Возможно, учеба продолжится дистанционно. В целом карантин изменил мою жизнь в том смысле, что пришлось скорректировать поведение в быту с учетом предписаний специалистов. Я уже привыкла к такому режиму", - сказала женщина.

Она призналась, что не особо рассчитывает на отечественную медицину, поэтому предпочла заранее принять профилактические меры. "Дело не в людях, не в наших медиках. Просто в стационарах у нас не хватает необходимой аппаратуры, тех же ИВЛ. Хорошие лекарства – все импортные, цена на них будет расти. Лечиться очень дорого, так что лучше ограничить контакты, чтобы избежать заражения. Я заранее закупила некоторые продукты, бытовую химию, ту же туалетную бумагу, необходимые лекарства, маски, медицинские перчатки. Недавно увидела зубную пасту, которую покупала для сына – цена поднялась на 40 рублей", - отметила Иджаева.

Предприниматель Басанг Лиджанов рассказал"Кавказскому узлу", что его фотосалон с 29 марта приостановил работу по инициативе самих сотрудников.

"Мы обсуждали вопрос до того, как вышел указ Хасикова. Решение принимали коллективно, поэтому закрылись до 5 апреля. Не хотим рисковать здоровьем клиентов. Пока принимаем заказы только онлайн. Правда, за сегодня (29 марта, - прим. "Кавказского узла") ни одного заказа у нас не было", - отметил он.

По словам мужчины, время простоя будет для него связано с убытками и переосмыслением стратегии бизнеса. "Арендную плату нам придется платить. Но я верю, что мне удастся сохранить бизнес. Еще до пандемии мы стали предлагать дистанционные услуги. Видимо, теперь надо будет больше работать в этом направлении. Что касается быта, то в семье мы соблюдаем рекомендации специалистов, читаем источники по теме, просвещаемся. Теперь вот будем сидеть дома – на работу какое-то время ходить не придется", - сказал Басанг Лиджанов.

Волгоградцы планируют ограничить круг общения на время карантина



Волгоградцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в предстоящую нерабочую неделю собираются работать или заняться давно запланированными делами, ограничив при этом круг общения.

Сотрудник топливно-нефтяной компании Владимир Кругляков сообщил, что он переведен на удаленную работу.

"Компания работает, и я буду контактировать как минимум с теми сотрудниками, которым надо передать документы. Как раз сегодня я должен был принять участие в международной конференции в Берлине, но ее перенесли. Учитывая, что поставка продуктов первой необходимости очень важна на карантине, то и нефтянка будет востребована. Особых планов на следующую неделю нет, уборкой буду заниматься", - сказал мужчина, отметив, что "по возможности" будет придерживаться рекомендаций врачей.

Запасов продуктов он не делал. "Лишние контакты на следующей неделе я ограничу точно, лишний раз выходить из дома не буду, постараюсь по возможности помогать соседям, если это потребуется. Общественным транспортом ездить не рекомендуют, но насколько безопасно ездить на такси, не знаю. Несколько раз точно придется выехать. Я ничем не запасался, живу отдельно. Надеюсь, дефицита не будет и все можно будет купить в магазине. Родители запасы делали, у них все есть", - пояснил волгоградец.

Директор центра дополнительного образования Галина Егорова отправлена в отпуск, с 6 апреля планирует работать "и удаленно, и неудаленно".

"Хочу в это благодатное время сделать многие дела, требующие времени: закончить работу над фотоархивом Степана Курунина, написать книжку по русскому языку для учителей, сделать макет фотоальбома о детях Сталинграда, разработать проект, посвященный жителям осажденного Сталинграда, издать книгу об истории Царицына", - поделилась планами Егорова.

По ее словам, введенный режим карантина никак не отразился на жизни ее семьи. "Карантина необходимо придерживаться, предписаний и рекомендаций по возможности придерживаться буду. Запасы не сделала, на всю жизнь не запасешься", - сказала женщина.

23-летний Сергей Евдокимов учится заочно и работает в автосервисе. На неделе, объявленной нерабочей, его фирма планирует работать.

"Людей у нас немного, в основном копаемся с техникой. Если не будем работать, сразу будет не на что жить. Ни о какой удаленке речи нет. Я планирую жить так же, как и раньше. По ресторанам и кафе ходил с девушкой иногда, теперь не будем, да и все закрыто. Особых страданий по этому поводу не испытываю. Езжу на своей машине, общественным транспортом не пользуюсь. Я строю гараж, этим и собираюсь заниматься в выходные", - сказал молодой человек.

Закупкой продуктов и лекарств ни он, ни его родители, с которыми он живет, не занимались. "Мама купила антибактериальные салфетки, я начал ими пользоваться, особенно после того, как захожу в магазин и что-то покупаю. Продукты – макароны, гречку - мы тоже закупили, но сказать, что дома полки ломятся, не могу. Лекарств никаких не покупали. Вот, собственно, и все, что мы предприняли. В моей семье никто не собирается уперто сидеть дома и смотреть кино, но и мотаться бездумно по улицам тоже никто не будет. У нас частный дом, есть двор, там есть чем заняться", - пояснил он.

Информацию о количестве зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на карте, расположенной на главной странице. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Жители Сочи с опаской высказались об иногородних

Жители Сочи рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о том, как относятся к предложенным властями мерам в связи с коронавирусом и что планируют делать в течение нерабочей недели, объявленной с 30 марта по 5 апреля.

32-летняя сотрудница гостиничного хозяйства в Адлере Елена Абрамова на время ограничений останется дома. "Нам сказали не выходить на работу. Некоторые коллеги работают, но, так как количество гостей сократилось, то всему персоналу в гостинице делать нечего. Неработающим предлагают взять отпуск. За свой счет или оплачиваемый - еще не известно. Сказали прийти в понедельник. Ситуация неясная. Конечно, дома работы много. Вся семья будет в сборе. Мы с супругом живем с моими родителями-пенсионерами. Работаем в одной сфере, он тоже будет дома. У нас двое детей школьного и детсадовского возраста. Детские сады и школы закрыты, так что все будем дома. Воспринимаю позитивно - редко когда удается собраться всем вместе. Обычно домой приходим усталые, дети тоже. У меня планы разобрать свой гардероб, муж хочет заняться ремонтом ванной комнаты. Дети намерены ему помогать", - рассказала она.

38-летний Алексей Назаров работает в сфере ЖКХ, поэтому на выходные не рассчитывает. "Хотел бы отдохнуть и побыть на карантине за счет работодателя, но тогда люди останутся без горячей воды и отопления. Кому-то надо работать. Я знаю, что сотрудники предприятий жизнеобеспечения продолжают трудится в прежнем режиме. Самоизолироваться друг от друга, конечно, стараемся. Инструктаж с нами проведен: моем руки, держим дистанцию. Есть понятие у каждого, что дома семьи, дети, их нельзя заразить", - отметил он.

Число инфицированных коронавирусом в Краснодарском крае по данным на 28 марта составило 17 человек. 27 марта УМВД по краю сообщило, что врачам пришлось привлечь полицию, чтобы доставить в сочинскую инфекционную больницу женщину с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Некоторые жители Сочи, также опрошенные "Кавказским узлом", считают, что в городе должны оставаться только зарегистрированные горожане. "Должны работать миграционные службы и проверять, особенно те самострои, в которых на постоянной основе живут иногородние без регистрации. Должны быть проверены садовые товарищества, жилые гаражи. Там столько мигрантов из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья, что даже сложно себе представить", - заявила местная жительница города Елена Верзунова.

Аналогичного мнения придерживается и Максим Потапов. "В Сочи создан хаос, нарушающий права местных жителей", - считает он. По поводу введенных ограничений он заявил, что "сидит дома". "В такой ситуации надеяться не на кого. Помоги себе сам, как говорится", - отметил он.

Жители Ростова-на-Дону заявили о дефиците некоторых товаров

Владельцы магазинов в Ростове-на-Дону подтверждают повышенный спрос на продукты питания и хвастаются рекордной выручкой, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Виктория Андреева.

"В магазине не могу купить товары, к которым привыкла, не потому что их нет, а потому что расхватывают быстрее, чем полки наполняют. Например, не могу "поймать" куриную грудку. Знакомые владельцев магазинов говорят, что выручка в продуктовых маркетах, как перед Новым годом. Наверное, придется ехать в более крупные магазины, хотя я их не люблю и раньше мне хватало магазинов у дома", - отметила женщина.

По ее словам, на карантин в отпуск она не ушла, потому что у нее "сдельная работа". "Пожилых родственников стараемся уговаривать дома сидеть. Маски купить не успела; антисептики успела, очень рада. Очень неудобно, что много мест закрыто" - добавила женщина.

О проблемах с заработками работников сферы красоты заявила парикмахер Дарья Медведева. "Я работаю в парикмахерской, мы закрылись. Что будут кушать все работники сферы красоты, я вообще не представляю. Никаких особых дел внезапные выходные сделать не позволят, так как все закрыто, выехать никуда нельзя. Конечно, можно переделать дома дела и фильмы посмотреть, но из-за подвешенного состояния это особо не радует. Запасы еды наша семья делать не стала, привычный рацион из магазинов не пропал, специально проверяла. Огорчает, что аптеки оказались пустыми: ни масок, ни антисептиков. Старшее поколение у нас в семье от этого немного паникует, боятся, что пропадут и другие лекарства" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Не успел приобрести медицинские маски и IT-специалист Максим Лысенко: "Я работаю теперь из дома, забрал из офиса компьютер. Нравится, что на диване можно лежать. Маски себе купить не успели, только бабушке купили, ей нужнее. Антисептики в небольшом количестве есть. Думаю, домашний режим достаточно защитит от вируса".

Волонтер из Ростова-на-Дону Мария Шевцова также заметила дефицит круп в магазинах: "Я занимаюсь помощью животным, заметила, что в магазинах очень быстро раскупают крупу, тяжело набрать нужное количество пачек, приходится обходить несколько супермаркетов. Конечно, соблюдаю меры предосторожности, маска всегда на мне, антисептик с собой, чаще и дольше мою руки".

"Внезапные выходные с одной стороны хорошо, с другой - у меня и коллег есть опасение, что зарплату за эту нерабочую неделю потом вычтут из премий или оклада за другой месяц. На неделе поеду на дачу, буду помогать родителям, работы там много. До этого на нашем заводе усилили медицинские меры: на проходной поставили тепловизор, во всех кабинетах поставили антисептики. Продукты не закупал, считаю, что это излишняя паника" - рассказал рабочий завода "Роствертол" Андрей.

Все проведенные опросы не носят характер репрезентативного и отражают только частные мнения горожан.

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