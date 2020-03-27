Врачи положительно оценили самочувствие пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии

27 марта 2020, 18:35

Один из четырех зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, врачи сообщили сегодня о положительной динамике его состояния. У жителей республики нет возможности пройти тест на коронавирус по собственной инициативе.

Как писал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 25 марта число зараженных пациентов достигло четырех, причем двое находились в тяжелом состоянии.

Состояние первого заболевшего все еще тяжелое, но несколько улучшилось, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве республики. "Наблюдается некоторое улучшение его состояния. 26 марта он был снят с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние здоровья его супруги средней тяжести. Еще двое заболевших с подтвержденным диагнозом переносят вирус в легкой форме", - отметили в Минздраве.

Количество зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии не увеличилось, госпитализированы 29 человек с температурой и симптомами ОРВИ. Четыре выписаны из больницы после отрицательной результата проверки на коронавирус, проинформировал представитель республиканского министерства здравоохранения.

На самоизоляции в 14-дневном карантине находятся 912 человек - это вернувшиеся из заграничных поездок и из российских регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из Москвы. Сведения о них, по словам представителя Минздрава, поступают из правоохранительных органов. В эпидемиологическим отделе Роспотребнадзора корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что под их наблюдением находятся 335 человек, в том числе иностранцы - два гражданина Сирии и один Киргизии.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

В Минздраве сообщили, что ежедневно на "горячую линию" звонят от 10 до 20 человек, которые сообщают, что вернулись из заграничной поездки и спрашивают, что им делать. Им рекомендуют измерять температуру и не выходить из дома. В инфекционной больнице Нальчика, куда поступают пациенты с подозрением на коронавирус, имеется 131 место. В случае необходимости под лечение больных с коронавирусной инфекцией будет передана вся городская больница №1, отметили в ведомстве.

По словам представителя Минздрава, врачам, контактирующим с зараженными, выданы защитные костюмы. В учреждениях здравоохранения республики имеется 169 аппаратов ИВЛ, 43 из них установлены в машинах скорой помощи. "В борьбе с коронавирусной инфекцией будут задействованы 66 аппаратов. В ближайшее время будет приобретено ещё 17. Согласно поступившим методическим рекомендациям, в Минздрав РФ направлена заявка еще на 116 аппаратов ИВЛ. Планируется, что оборудование будет поступать в регионы централизованно по линии Минпромторга РФ", - сообщила помощник министра здравоохранения Кабардино-Балкарии по связям с общественностью Лилия Шомахова.

Частные клиники в республике не проводят тексты на коронавирус

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Роспотребнадзоре, анализы на коронавирус берут только у заболевших пневмонией и у тех, кто общался с зараженными. Первичный анализ проводит лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Нальчике, а клинический - лаборатория в Москве. На анализ уходит 3-5 дней.

Провериться на коронавирус за собственный счет в Кабардино-Балкарии нельзя, частные лаборатории этим не занимаются. В лаборатории "Инвитро" корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что планируют начать проводить такие тесты во второй половине апреля. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии подчернкули, что лаборатория платных анализов не проводит.

После рекомендации врачей не покидать свои дома на улицах Нальчика стало меньше людей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня администрация Нальчика разослала управляющим компаниям рекомендацию вызвать специальную санитарную службу и за свой счет продезинфицировать подъезды многоэтажных домов. "Для предотвращения распространения инфекции коронавируса вам необходимо организовать работы по дезинфекции мест общего пользования в обслуживаемых многоквартирных домах: подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши", - говорится в письме за подписью первого замглавы администрации Нальчика А. Тонконога.

Стоимость обработки одного квадратного метра сотрудниками нальчикского Центра дезинфекции стоит 4,9 рубля, отмечается в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Что представляет собой коронавирус и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".