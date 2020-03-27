Врачи в Нальчике назвали тяжелым состояние двух пациентов с коронавирусом

27 марта 2020, 06:40

Двое из четырех пациентов, заразившихся коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии, сообщили 26 марта в Минздраве Кабардино-Балкарии. Самоизоляция, которую требуют от людей чиновники, не предусмотрена российским законодательством, но к призывам властей стоит прислушаться, указал адвокат Евгений Черноусов.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии 21 марта объявили о первых двух случаях заражения коронавирусом, 25 марта количество зараженных пациентов возросло до четырех человек, в тяжелом состоянии находился один пациент.

Всего в Инфекционной больнице Нальчика под наблюдением находятся 27 человек, из них четверо зараженных, 23 контактировавшие с ними проходят медицинское обследование. На домашний карантин отправлены 689 человек. "Первый пациент, поступивший 18 марта в инфекционную больницу, находится в тяжелом, но стабильном состоянии с положительной динамикой, 25 марта он был снят с аппарата искусственной вентиляции легких. Состояние другого пациента оценивается как средней тяжести. В двух последних случаях, получивших подтверждение 25 марта, заболевание протекает пока в легкой форме", – сообщил 26 марта корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава Кабардино-Балкарии.

Во всех регионах СКФО и ЮФО действует режим повышенной готовности. На Кубани зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом, в Волгоградской и Ростовской областях по одному. В Чечне выявлено десять случаев заражения, на Ставрополье - пять, в Кабардино-Балкарии - четыре, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Корреспондент "Кавказского узла" 26 марта обратился в государственную Городскую поликлинику №1 Нальчика с просьбой взять у него анализы на коронавирус. Врачи согласились провести тест, взяли мазок из носа и горла. Кровь по словам врачей берется на анализ только в том случае, если человек контактировал с зараженными вирусом.

Сотрудники частных поликлиник сообщили об отсутствии возможности провести тест на коронавирус. После 15-го апреля платное тестирование можно будет пройти в клинике "Инвитро", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник больницы. Сколько будет стоить анализ он не уточнил.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарии заявило о переводе своих сотрудников на удаленную работу. "В период отпуска один из сотрудников министерства посетил Объединенные Арабские Эмираты и по возвращению был отправлен на карантин, в настоящее время он находится под наблюдением медиков", – сообщило 26 марта Минимущество на своей странице в Instagram.

У сотрудников министерства 26 марта были взяты анализы на коронавирус, результат будет известен через три дня, у членов их семей тесты не брались, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Городской поликлиники №1 Нальчика.

В регионе из-за пандемии прекращают работу частные компании и организации. Так с 28 марта закрывается горнолыжный сезон в Приэльбрусье, для предотвращения распространения коронавируса с 26 марта в республике ограничено посещение музеев, театров, зоопарков, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров и прочие заведений массового пребывания людей. В залах точек общепита число посетителей не должно превышать 50 человек одновременно, запрещено курить в общественных местах кальяны. Минтранс Кабардино-Балкарии рекомендовал пассажирам совершать поездки в общественном транспорте в перчатках.

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

В российском законодательстве нет понятия "самоизоляция"

Понятие "самоизоляция" отсутствует в уголовном, административном, трудовом кодексах, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов. "Термин "самоизоляция" не имеет юридической силы. Такого понятия в юриспруденции не существует. Соответственно за нарушение "самоизоляции" не может быть наказания. Если человек нарушил "самоизоляцию" и его задержали, это незаконно, нарушены его права. В таком случае я рекомендую обращаться в прокуратуру и следственный комитет", – рассказал юрист.

Тем не менее власти, трактуя законодательство, проводят, скорее, верную политику и к призывам чиновников следует прислушаться. "Да, требование сидеть дома и не выходить – это самодеятельность. (...) Но по опыту, предпринимаемые меры соответствуют необходимости – вспомнить хотя бы вспышку холеры в 1970-х годах в Астрахани, когда город был окружен военными во избежание распространения болезни", – подчеркнул Черноусов.

В конце 1970 года в Астраханской области произошла вспышка холеры, болезнью заразились 1270 астраханцев, скончались 35. В регионе был объявлен карантин, въезд в Астрахань был закрыт. К осени 1971 года эпидемия была остановлена, сообщило 18 марта издание "Астраханские новости".

Он добавил, что "рекомендации" властей населению также не имеют юридической силы. "Такого понятия, как "рекомендовано", в юриспруденции нет. Нельзя же найти в УК РФ статью, что "рекомендовано не совершать кражу". Несуразица. Тем не менее, власти считают, что это можно приравнивать к требованию, как к нормативному акту. Это не так. Действия против воли человека могут быть также обжалованы", – сказал Черноусов.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".