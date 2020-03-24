24 марта 2020, 18:30

Мечети трех регионов юга России закрыты из-за угрозы коронавируса

Мечети в Кабардино-Балкарии, Адыгее и Краснодарском крае закрыты с 24 марта по решению региональных муфтиятов.

Как писал "Кавказский узел", религиозные собрания грозят инфицированием молящихся из-за несоблюдения безопасного расстояния между ними и характерным для православия использованием сакральных предметов, к которым прикасаются верующие, указали опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

Мечети в Адыгее и Краснодарском крае полностью закрывают для посещений по решению Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Мечети будут закрыты с 24 марта по 20 апреля, говорится в сообщении на СМС-сервис "Кавказского узла".

Совершать намаз дома попросило верующих ДУМ Адыгеи и Краснодарского края . "Просим мусульман отнестись к данному решению с пониманием и благоразумием!", - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте управления.

Совет улемов Кабардино-Балкарии принял решение  "временно приостановить совершение коллективных (джама 'ат) и пятничных намазов". Решение принято на основе свода исламских правовых норм - право на карантин, право не наносить вред ни себе ни другим, говорится в сегодняшнем сообщении в Инстаграм-аккаунте ДУМ Кабардино-Балкарии. Срок, на который вводится карантин, в сообщении не уточнен.

Вопрос закрытия мечетей обсуждался и на совещании в Минздраве Дагестана. С точки зрения религии в условиях угрозы жизни и здоровью людей временное закрытие мечетей не будет противоречить исламскому праву, заявил руководитель отдела фетв при муфтияте Дагестана Зайнулла Атаев. Однако он добавил, что решение о закрытии мечетей может быть принято только советом алимов, пока говорить об этом преждевременно, приводит слова Алиева "Молодежь Дагестана".

Напомним, ранее координационный центр мусульман Северного Кавказа распространил информацию о том, что люди с ослабленным иммунитетом и здоровьем не должны приходить в мечети из-за риска инфицирования коронавирусом, все мусульманское образование в регионе уже стало дистанционным.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Что представляет собой коронавирус, говорится справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Два жителя Чечни заразились коронавирусом во время хаджа", "Ритуал причастия стал угрозой массового заражения верующих в Грузии", "18 жителей Кабардино-Балкарии госпитализированы в связи с коронавирусом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 марта 2020, 17:28

24 марта 2020, 16:29

24 марта 2020, 15:28

24 марта 2020, 14:42

  • 1 Два жителя Чечни заразились коронавирусом во время хаджа

    Тест на коронавирус дал положительный результат у трех жителей Чечни, прилетевших из Турции. Один из них, вернувшись из Мекки, не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, заявил Рамзан Кадыров. Глава республики раскритиковал местных жителей за игнорирование мер профилактики инфекции.

24 марта 2020, 14:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи