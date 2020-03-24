Мечети трех регионов юга России закрыты из-за угрозы коронавируса

24 марта 2020, 18:30

Мечети в Кабардино-Балкарии, Адыгее и Краснодарском крае закрыты с 24 марта по решению региональных муфтиятов.

Как писал "Кавказский узел", религиозные собрания грозят инфицированием молящихся из-за несоблюдения безопасного расстояния между ними и характерным для православия использованием сакральных предметов, к которым прикасаются верующие, указали опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

Мечети в Адыгее и Краснодарском крае полностью закрывают для посещений по решению Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Мечети будут закрыты с 24 марта по 20 апреля, говорится в сообщении на СМС-сервис "Кавказского узла".

Совершать намаз дома попросило верующих ДУМ Адыгеи и Краснодарского края . "Просим мусульман отнестись к данному решению с пониманием и благоразумием!", - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте управления.

Совет улемов Кабардино-Балкарии принял решение "временно приостановить совершение коллективных (джама 'ат) и пятничных намазов". Решение принято на основе свода исламских правовых норм - право на карантин, право не наносить вред ни себе ни другим, говорится в сегодняшнем сообщении в Инстаграм-аккаунте ДУМ Кабардино-Балкарии. Срок, на который вводится карантин, в сообщении не уточнен.

Вопрос закрытия мечетей обсуждался и на совещании в Минздраве Дагестана. С точки зрения религии в условиях угрозы жизни и здоровью людей временное закрытие мечетей не будет противоречить исламскому праву, заявил руководитель отдела фетв при муфтияте Дагестана Зайнулла Атаев. Однако он добавил, что решение о закрытии мечетей может быть принято только советом алимов, пока говорить об этом преждевременно, приводит слова Алиева "Молодежь Дагестана".

Напомним, ранее координационный центр мусульман Северного Кавказа распространил информацию о том, что люди с ослабленным иммунитетом и здоровьем не должны приходить в мечети из-за риска инфицирования коронавирусом, все мусульманское образование в регионе уже стало дистанционным.

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